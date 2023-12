Kein gewöhnliches Dinnertheater, sondern ein Spektakel, das zum Staunen, Lachen und Genießen einlädt: das ist Moments, die neue Dinnershow in Dresden, die mit Musik, Akrobatik, Comedy, Licht und kulinarischen Genüssen in eine andere Welt entführt. Moments findet im neuen Dresdner “Chapiteau der Träume” statt, das speziell für die Show errichtet wurde. Das Zelt bietet Platz für über 550 Gäste und verfügt über eine gigantische Bühne mit einer 14 Meter breiten LED-Videowand, die für atemberaubende Effekte sorgt. Der 20 Meter lange Mitteltisch dient den Künstlern als verlängerte Bühne, so dass die Gäste immer mitten im Geschehen sind. Am 1. Dezember war Premiere der Show, die bis zum 14. Januar 2024 noch 19 Mal stattfindet.

Ein Highlight der Show ist das viergängige Menü, das der Dresdner Mietkoch und Caterer Sven Kasimir mit seinem Team frisch zubereitet. Man hat (vorab…) die Wahl zwischen einem klassischen Weihnachtsmenü mit Entenkeule, Rotkohl und Kartoffelroulade oder einem vegetarischen bzw. veganen Menü mit Kartoffelnocken, Guacamole und Kichererbse, gegrillter Aubergine, Ur-Karotte und Pastinake. Eine passende Weinbegleitung hält die Karte auch bereits – glas- oder flaschenweise.

Während Sie Ihr Essen genießen, werden Sie von einer spektakulären Show unterhalten, die aus verschiedenen Acts besteht. Die Show ist eine Hommage an die großen Momente der Geschichte, der Kunst und der Kultur, die mit modernen Elementen neu interpretiert werden. Die Show ist eine temporeiche Revue, in der die Acts in schnellem Takt aufeinanderfolgen. Die Künstler sind international bekannte Stars aus verschiedenen Bereichen, die mit ihrem Talent und ihrer Ausstrahlung begeistern.

PS:

Weil ja immer alle von dieser Künstlichen Intelligenz (KI) reden und schreiben: bisher ist das ein Text, der KI-getrieben ist. Aber: ohne sehr beherzte Eingriffe würde er nicht mehr der Wahrheit entsprechen. Will heißen: noch ist uns nicht bange vor den Maschinen! Denn (noch?!) kann ein Mensch die reichlichen Fehlinformationen streichen. Und gegebenenfalls auch mehr als Prospekttext formulieren.

PS2:

Man könnte ja auch selber hingehen. Habe ich getan.

Ein Ort, zwei Dinnershows: einmal links von den Ostra-Studios, einmal rechts. Dort Mafia Mia, hier Moments: was soll der Quatsch? Nee, halt, nix Quatsch: das klingt nur auf den ersten Blick so (falls etwas auf einen Blick klingen kann)! Denn Moments ist anders. Im eigens errichteten „Chapiteau der Träume“ – einem großen Zirkuszelt auf dem Parkplatz – geht nämlich die Post ganz anders ab. Na klar gibt es Gemeinsamkeiten: den Bühnentisch, der das Publikum mittendrin sein lässt (und der für einige der Showacts eine echte Herausforderung darstellt). Und es gibt ein Menü, natürlich mit Entenkeule im Hauptgang – ist ja schließlich eine Dinnershow. Wieso natürlich Ente? Nun, erstens „war’s schon immer so“, und zweitens ist es das, weil der Veranstalter Mirco Meinel seine Agentur „First Class Concept“ ja nur deswegen völlig ausgebuffte Dinnershows ausrichten lässt, weil er selbst so gerne Entenkeule ist. Oder?

Ansonsten aber ist alles anders. Es gibt keine Geschichte zu erzählen, und sei sie noch so schlicht. Denn Moments ist eine Revue, die ohne Worte auskommt. Es gibt: die besten Hits der 70er, der 80er und so weiter – fast alle in einem Tempo, dass ein durchschnittliches Metronom aus dem Atem kommt. Also: flott flott flott. Die Füße wippen, die Finger zucken – am liebsten möchte man es den Tänzerinnen der „La Bouche Showgirls“ nachmachen, die dürfen ja auch auf dem Tisch tanzen. Die Musik ist natürlich live, und die Showband „The Matt Lawner Five“ um Bandleader Mazze Wiesner (bekannt aus „The Voice of Germany“) mit der Solo-Sängerin Kiki de Ville sind erstaunlich flexibel: ob John Lennon (langsames-Ausnahme-Stück, aber das in jeder Hinsicht: Imagine), Weather Girls, Westernhagen-Medley oder Roxette-Medley: das fetzte.

Pausenlos (bis aufs Essen, natürlich) durch die Nacht geht’s dann Schlag auf Schlag: Musik, Show-Act, Musik, Show-Act. Darunter zwei bekannte Nummern von der Nachbarshow – aber selbst wenn man die kennt, ist man nicht enttäuscht, eher im Gegenteil, denn das Trio Bokafi und die Meleshin Brothers sind schon Highlights in der an Höhepunkten nicht armen Show. Bei nahezu 30 Artisten, Musikern, Tänzerinnen und Comedians aus zwölf Ländern kann man ja nicht alle aufzählen, ohne dass es langweilig wird. Aber besonders zu nennen ist auf jeden Fall Diogo Dolabella aus Brasilien am chinesischen Mast. Der geht einfach leichtfüßig die Stange hoch und hängt dann oben eine gefühlte Ewigkeit wie versteinert ab. Und das alles mit einer Leichtigkeit, dass selbst der in Sachen was mit Stangen machen nicht unerfahrene Wolle Förster anerkennend Beifall klatschte.

Sowieso spielte sich einiges in der Luft ab, was doppelt chic war. Ob Dóra Svébis anmutig am Trapez oder die vier Luft-Akrobatinnen The Roses – sie hatten lediglich starke Hinguck-Konkurrenz im Sternenhimmel made in Herrnhut. Künstlerinnen und Künstler mit Bodenhaftung hatten es diesbezüglich einfacher: sowohl das Duo Balkanica als auch das Duo Strange Comedy verbanden Comedy mit Akrobatik und artistischem Können. Spektakulär auch das Uzbek Trio, das eindrucksvoll bewies, dass Kraft bei enormer Körperbeherrschung durchaus anmutig sein kann.

Bei der Premiere gab’s ausnahmslos viel Beifall, zum Schlussbild sogar den fast nicht enden wollenden. Und womit? Mit Recht!

Gut, dass wir verglichen haben.

[Bilder von Michael Schmidt]

Moments – die Dinnershow

läuft seit dem 1. Dezember und noch bis zum 14. Januar 2024 (genaue Daten und verfügbare Termine)

Chapiteau der Träume an den Ostra-Studios

Zur Messe 9 A

01067 Dresden

moments-dinnershow.de

Karten je nach Kategorie und Wochentag ab 88,50 € (inklusive Show, Menü und Tanz nach der Show).

[Zu Gast am 1. Dezember 2023 – auf Einladung mit Pressekarte.]