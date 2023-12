Der Menüwettbewerb „Kochsternstunden 2024“ startet am Freitag, 2. Februar 2024. Bis zum 10. März werden sich bei der mittlerweile 14. Ausgabe statt. 33 Restaurants beteiligen sich nach jetzigem Stand, darunter fünf Restaurants als Newcomer: DREI HERREN Weingut & Restaurant, Nicht Fisch Nicht Fleisch, Pavillon Neugersdorf, Weigelts Kochkontor und die Zweite Heimat. „Wir freuen uns über die vielen kreativen und hochklassigen Menüs der teilnehmenden Restaurants und auf fünf kulinarische Wochen der besonderen Art“, schwärmt Projektleiterin Anne Zeumer von der DDV Mediengruppe, die den Wettbewerb veranstaltet.

Nicht unter den fünf Neuen, aber irgendwie auch immer wieder neu: Sebastian Probst, der den Kochsternstunden-Wettbewerb insgesamt dreimal gewonnen hat (für seine Arbeit in der “Rosenschänke” in Kreischa und mit seinem Popup-Lokal “BROgunderBAR” während des 10. Restaurants-Wettbewerbs). Dieses Mal wird er wieder aufpoppen – als „1. Etage by Blumen Mende“. Was er kocht, kann man der Übersicht übernehmen, die noch nicht ganz vollständig ist – aber sicher ergänzt wird. Dort findet man unter anderem Gerichte mit Jakobsmuschel, Tatar, rote Bete, Ei in allen Varianten, Pulsnitzer Pfefferkuchen oder Schokolade.

2023 nahmen 27 Restaurants teil, insgesamt wurden über 5.700 Menüs verkauft und rund 3.900 Bewertungen abgegeben (unsere Berichte). „Kochen vereint Handwerk mit Leidenschaft. Und bei den Kochsternstunden kann man beides mit allen Sinnen genießen“, erklärt Anne Zeumer. Neben Köchen und Service spielen aber auch die Gäste eine wesentliche Rolle beim Wettbewerb: sie bewerten die beteiligten Restaurants in den Kategorien Service, Kochkünste, Kreativität, Getränke, Ambiente und Preis-Leistung. „Im Anschluss an die Kochsternstunden können nicht nur die Restaurants mit den besten Bewertungen einen Platz auf dem Siegertreppchen ergattern, sondern auch die Menütester selbst können großartige Gewinne einstreichen“, sagt Anne Zeumer. So gibt es beispielsweise ein Uhrenduo aus dem Hause Mühle-Glashütte und eine Traumreise für zwei Personen mit DIAMIR zu gewinnen.

Informationen: kochsternstunden.de