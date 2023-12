Draußen ist ganz schön was los.Alle stehen vor der Tüt: der zweite Advent, das Weihnachtsfest, der Silvesterabend – was weiß ich denn. Und es will ja immer alles gut bedacht sein: welches Essen zum Wein? Oder welcher Wein zum Essen – egal! In der 99. Folge unseres Podcasts „Auf ein Glas“ geben wir sachdienliche Hinweise zum Thema Weihnachtsweine. Dabei probieren wir fünf Weine und einen Sekt, philosophieren darüber und sinnieren, was unsereiner dazu essen würde. Mögliche Antworten auf mögliche Fragen sind dabei durchaus nicht ausgeschlossen.

Wir hatten im Glas:

2019 Feigenwäldchen Riesling Brut, Kopp, Baden

2021 Nik Weis Riesling, Mosel

2021Weissburgunder Henkenberg, Winzerverein Oberrotweil, Baden

2022 „Von Hier“, Rosé, Kretschko&Gräfe, Sachsen

2018 Baron de Ley, Rioja Reserva

2021 Stone Road Merlot, Stellenbosch

Und nun, Damen & Herren: die Werbung. Der Herr Gräfe bietet diese sechs Flaschen im Paket an – mit freundlichem Vorweihnachtsrabatt von etwas mehr als 10 % für dann 100 € (Abholpreis). Ende des Werbeblocks.

ein Podcast an der Kreuzung zweier Linien

Weihnachten kommt ja immer so plötzlich

…aber wir können auch spontan sein!

irgendwas mit Festtagsweinen!

sechs Weine – bzw: fünf Weine und ein Sekt

Sekt Feigenwäldchen

Arbeitsbeginn!

zu Weihnachten auf den Wein achten (der musste wohl sein…)

ein Flight der Begeisterungen 2023

tolle Rieslinglagen um Baden Baden herum

Sven Nieger (bei uns im Podcast)

Feigenwäldchen ist die Lage

Riesling brut 2019

dieser Sekt: ein klassischer Apero

…und zwischendurch als Sorbetgang?!

die Champagnerfolge

Hl-Abend-Essen: Kartoffelsalat und Wiener Würstchen

und dann? Noch was? Bei Gr#fes: Matjessalat

Obstsalat

Stefan Schwarz präsentierte Nik Weis

Projekt: 21er Riesling feinherb

diese Leichtigkeit!

…und die gut eingepackte Säure

und diese Fruchtsüße!

Gäste sagen: „Riesling wollte ich eigentlich nicht, aber den finde ich lecker!“

mich begeistet der geringer Alkoholgehalt

der bringt mehr mit als auf dem Etikett steht

ein bisschen bedrohlich petrolig

Oberrottweiler Winzerverein, Kaiserstuhl

die Lage: Henkenberg

traumhafter Weißburgunder

mit Qualitätspyramide: Lagenwein on topp

Holz ist eindeutig schmeckbar

ein leichter Wein mit 11,5% alc

Portugieser und Regent

und warum der?

MG ist Laxfan (ja, er schreibt das so)

oder Roastbeef, als Aufschnitt

im Glas: Südafrika, Merlot

Arlo Hentschel, Ahwas Wein importiert den

Wein aus Stellenbosch

Louisvale Stone Road Merlot

ein schöner Kompromisswein

das mit dem Käse am Ende des Abends beschäftigt uns noch mal

Silvio Nitzsche WeinKulturBar und the famous Käse dort

das Leben kann so einfach sein: guter Wein, guter Käse…

woher kommt der Spruch: Käse schließt den Magen zu?

legendäre Legionäre

seit 2017, ein Investitionsprojekt

der Reserva

Geschmackstsypen, die Leute abholen

kein großer Rioja, aber ein sehr gut gemachter!

Lecker!

