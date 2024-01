Er gehört zu den größeren Betrieben in Sachsen – und er ist einer der ältesten: Zeit also, einmal Jan Ulrich vorzustellen und mit ihm über seine Weine und seine Philosophie zu reden. Dabei nehmen wir uns einige Themen ganz bewusst und geplant vor: Piwis/Zukunftsreben zum Beispiel. Jan Ulrich war einer der ersten Winzer in Sachsen (oder gar der erste…), der sich an die Neuzüchtungen heran getraut hat. Und er macht was draus, wie wir schmecken. Aber wir arbeiten uns nicht nur an Piwis ab, sondern auch an traditionellen Rebsorten (Burgunder und natrülich Kerner), an Wein-Verpackungen (Glas? Papier?), an den Preisen für sächsischen Wein (beim Winzer, in der Gastro…) sowie an so Dingen wie Zukauf – Stichwort: wie sächsisch ist ein sächsischer Wein? „Bei mir steht Jan Ulrich drauf!“, sagt der Winzer und setzt damit ein deutliches Zeichen.

Diese Weine haben wir probiert.

Weißburgunder

Grauburgunder

Sauvignier Gris

Piwis on Tour

Kerner

Weißbrugunder

Domina

…und das ist der rote Faden durchs Gespräch!

00:53 Jan Ulrich ist unser Gast

01:46 Arbeitsbeginn!

Das Weingut wurde 1992 gegründet – von nichts und mit nichts

damals mit 7 ha, mittlerweile 16,5 ha

wird gerne mit dem Rennfahrer verwechselt der der hat ein l mehr: JAN ULLRICH

20 verschiedene Weine im Portfolio

klasssische Rebsorten, wobei Kerner die Spezialität ist

PiWis sind seine andere Spezialität – „was nicht jedem so gefällt“

mittlerweile auf 25% der Fläche, Ziel sind 50%

1987-89 im Staatsweingut Radebeul gelernt

1990 mit der Frau „in die Altbundesländer“

Weiterbildung Kellerwirtschaft in Ochsenfurt

1990 kam das Angebot der ehemalgen LPG Okrilla, 7 ha zu pachten

erste Reaktion: spinnst Du? zweite Reaktion: wir machen das!

1992 den ersten Wein ausgebaut

…und natürlich (!) Hilfe aus den Altbundesländern gehabt

sein Onkel war wichtiger Mann auf Wackerbarth

der hat ihn zum Weinbau gebracht

zur Jugendweihe drei Weinstöcke geschenkt…

ich wollte eigentlich Förster werden, aber da hat die Zensur nicht gereicht

Onkel war Direktor vom Weinbau auf Wackerbarth

du warst bei der Inge? Genau!

Ikonen des Weinbaus in Sachsen: Ingeborg und Matyas Probocskai

Weine mit Trinkfluss

11:02 Simon Gläser, sein (relativ neuer) Kellermeister

Simon wohnt „überelbsch“ – ein schönes Wort!

seine Weine in Bordeaux-Flaschen

ab nächstem Jahr kommen neue Etiketten: dann steht der Name Jan Ulrich wieder mehr im Vordergund (verblasst derzeit vornehm)

Sohn seit 2018 im Betrieb, Tochter studiert in Heilbronn

über den Instagram-Kanal von JU

20% Holz gesehen…

Linie: sächsisch strong

drei Linien im Weingut: sächsisch cool – strong – top

neue Etiketten kommen

früher war die Weinpresse drauf, demnächst mehr Bezug zur Elbe

Weingut und Weinkellerei…

alternativer Verpackungen? Papierflaschen kommen nicht in Frage für ihn

300-g-Glasflasche gibt’s jetzt – seine jetzt haben etwa über 400 g

Grauburgunder aus der Lage Seußlitzer Heinrichsburg

Lage ist ja groß, der Wein steht in Löbsal auf dem Lerchenberg

dort: Lehm-Löss-Böden

Elbwiesen gepachtet vom Schifffahrtsamt. Schafe halten Ordnung, Gäste dürfen da drauf…

wir haben Schafe, wir haben Rinder

Schafe im Weinberg? Nu klar!

Shropshire ist die Rasse

kurze Beine und können nicht nur auf den Hinterbeinen stehen, sich also nicht aufrichten

wir kennen das von Alexander Link und dem Podcast

Betrieb seit vier Jahren glyphosatfrei…

nochmal zum GB

die Piwi, die derzeit am meisten angebaut wird

Piwi – so lange sie schmecken, ok – aber Zukunftswinzer?

wer kann schon in die Zukunft gucken?

Piwi ja – aber dafür keinen Weißburgunder rausruppen

Credo: Es ist einfacher Wein zu verkaufen, der schmeckt

befremdliche Namengebung (Johanniter)…

…und die nachlassende Wirkung (z.B. Regent) – die intoleranten Pilztoleranten

der Bonus verliert sich

…und drittens: es hat noch keiner wirklich was damit gemacht

die Bedenkenträger abholen!

…und es gibt ein Lob für diesen Sauvignier Gris

seit wann macht ihr das mit den Piwis?

seit 2003; er war einer der ersten mir Piwis in Sachsen

der Irrrtum: Piwis = gar kein Pflanzenschutz

eine Cuvée der Piwis im Anbau

Elbtalliebe als Linie

wenn gefühlt Region drin ist und es tatsächlich Zukauf von außerhalb ist…

welcher Konsument weiß das denn?

„bei mir steht Weingut Jan Ulrich drauf!“

Thema Qualitätsweinprüfung

was ist ein Fehler? Ich sage vielleicht: es ist einer – und andere sagen: es ist geil!

2946.919267 2946.919267 wichtig für JU: Erzeugerabfüllung

Jan Ulrich wird oft mit Kerner gleichgesetzt

als wir die Rebflächen übernahmen, da standen da 3 ha Kerner!

der steht auf Sandboden, Reben über 30 Jahre alt – die lasse ich stehen, da wird nichts dran gerüttelt

und weil die Reben so alt sind, wurzeln sie tief – also keine Probleme mit Trockenheit!

eine gewisse Dropsigkeit auf hohem Niveau

da ist ja mehr als Wein: Gastro zum Beispiel

alles mit Selbstbedienung mittlerweile (funktioniert aber!)

Publikum aus weitem Einzugsbereich

warum heißt Domina eigentlich Domina? (wiki gibt keinen Hinweis, außer dass sie in Geilweilerhof gezüchtet wurde und dass die Weine gerne als Deckweine eingesetzt werden. Aber das trifft es ja ncht ganz…

es ist eine andere Weinwelt in Württemberg

dort wird Wein anders gelebt wie hier

Weinpresse von 1842

zur Domina (dem Wein)

BWClassics

die Württemberger fanden unseren Goldriesling abartig super!

wir müssen Sachsen noch mehr bekannt machen!

[Aufgenommen am 29. November 2023]

Weingut Jan Ulrich

An der Weinstraße 40

01612 Nünchritz

Tel. +49 35267 51015

weingut-jan-ulrich.de

