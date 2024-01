Lang ist’s her, dass Silvio Nitzsche seine Ausbildung zum Hotelfachmann erhielt. Er fand das, so im Prinzip, alles ganz toll – nur eins nervte ihn: „Ich habe den Wein nie verstanden!“ Das hat sich in den Jahren danach kräftig geändert: Silvio Nitzsche gilt als einer der renommiertesten Sommeliers Deutschlands, seine WeinKulturBar im Dresdner Stadtteil Striesen hat Kultstatus erlangt. Als Nitzsche im Dezember ankündigte, die Weinbar verlassen zu wollen und sie an Patrick Nitsche zu übergeben, war das Erstaunen bei seinen vielen Fans groß. „Viele haben mir geschrieben, mit einigen konnte ich in den letzten Tagen bis zur Schließung noch reden“, sagt Nitzsche. Und manche mussten aufpassen, sich den Wein im Glas nicht mit den eigenen Tränen zur Schorle zu machen…

Wie es mit der WeinKulturBar weitergeht, ist kein Geheimnis: Patrick Nitsche macht im Februar weiter. Wie es mit Silvio Nitzsche weitergeht, wollten wir natürlich wissen – und haben es auch erfahren. Zuvor aber gab’s (bei einem Glas Apfel Cidre aus dem Haus van Nahmen) Gespräche über den Trend zu Low Alcohol und bei (mehr als einem Glas) Jahrgangssekt 1980 Deinhard Bernkasteler Doctor Riesling brut den Austausch über gereifte Weine, Kellerkauf (wsas natürlich nicht die Keller, sondern die Weine aus denselben meint) und ein wenig über den Werdegang von Silvio Nitzsche.

Aber hören Sie selbst!

Eine Anmerkung noch, weil wir da auch drüber reden: dieser Podcast ist ungeschnitten. So wie die von Silvio Nitzsche es schon immer waren und sein werden (bei 1:05 etwa)

Und hier der kurze Textführer durch unser Gespräch

00:42 Aufnahme zwischen den Jahren

die Raunächte-Zeit

zu Gast: Silvio Nitzsche

bis 31.1. ist er offiziell der Chef der WeinKulturBar – aber schon im Transit

ab 1. Februar ist es dann Patrick Nitsche

Nina – die neue Käsefee in der WKB

die Rede ist vom OB Dr. Werner Pierchalla

Wein und Weltfrieden

wenn alle Sabrieren üben, hat man genug offene Flaschen…

die Raunächte-Zeit zu Gast: Silvio Nitzsche bis 31.1. ist er offiziell der Chef der WeinKulturBar – aber schon im Transit ab 1. Februar ist es dann Patrick Nitsche Nina – die neue Käsefee in der WKB die Rede ist vom OB Dr. Werner Pierchalla Wein und Weltfrieden wenn alle Sabrieren üben, hat man genug offene Flaschen… 10:15 Arbeitsbeginn!

im Glas: Apfelcidre von der Kelterei van Nahmen

Cidre in der Bretagne: immer den vom Bauern, der auch Calvados im Angebot hat!

der große Trend: low Alkohol

es gibt so viele Möglichkeiten, aus Obstweinen was Tolles zu machen

Thema: Dry January

im Glas: Apfelcidre von der Kelterei van Nahmen Cidre in der Bretagne: immer den vom Bauern, der auch Calvados im Angebot hat! der große Trend: low Alkohol es gibt so viele Möglichkeiten, aus Obstweinen was Tolles zu machen Thema: Dry January 15:17 es drängen sich viele Fragen auf…

im Glas: ein Sekt aus dem Hause Deinhard (wo ist der Deinhard – da!), Bernkasteler Doctor aus dem Jahr 1980

und hier eine typische Silvio-Sektansprache

…und er schafft es, in einem Atemzug mit diesem Sekt Müller-Thurgau und Goldriesling zu erwähnen

Matthias zum Weinkeller-Kauf

„ich finde, man probiert das zu wenig“

woher weiß man, ob der Wein noch gut ist? Man weiß es nicht, man hofft

Silvio: immer so höflich und bescheiden

im Glas: ein Sekt aus dem Hause Deinhard (wo ist der Deinhard – da!), Bernkasteler Doctor aus dem Jahr 1980 und hier eine typische Silvio-Sektansprache …und er schafft es, in einem Atemzug mit diesem Sekt Müller-Thurgau und Goldriesling zu erwähnen Matthias zum Weinkeller-Kauf „ich finde, man probiert das zu wenig“ woher weiß man, ob der Wein noch gut ist? Man weiß es nicht, man hofft Silvio: immer so höflich und bescheiden 29:41 ich habe den großen Wunsch, die Welt ein wenig besser zu verlassen als ich sie vorgefunden habe

es bringt nichts, wenn ich die fallen gelassene Flasche anschreie. Die wird nicht wieder ganz!

es bringt nichts, wenn ich die fallen gelassene Flasche anschreie. Die wird nicht wieder ganz! 34:13 wo ich mich aus den Angeln heben lasse: wenn es ungerecht wird

wie kommt man als Norddeutscher auf die Idee, Sommelier zu werden?

die Freude am Gastgeben

ich wollte zuerst Koch werden, doch dann bn ich Kellner geworden

in Varel die Ausbildung zum Hotelfachmann gemacht

Prüfungswein: Verrenberger Verrenberg bzw. hier

Wein war bei der Ausbildung für mich eine große Hürde

ich habe den Wein nie verstanden

beim Bund war er – in Budel, Holland. So wie der uvs auch…

der teure Burgunder, die zehn Russen – und der junge Sommelier

es gab viele schöne Stationen!

über den Vorzug der Wanderjahre

wie kommt man als Norddeutscher auf die Idee, Sommelier zu werden? die Freude am Gastgeben ich wollte zuerst Koch werden, doch dann bn ich Kellner geworden in Varel die Ausbildung zum Hotelfachmann gemacht Prüfungswein: Verrenberger Verrenberg bzw. hier Wein war bei der Ausbildung für mich eine große Hürde ich habe den Wein nie verstanden beim Bund war er – in Budel, Holland. So wie der uvs auch… der teure Burgunder, die zehn Russen – und der junge Sommelier es gab viele schöne Stationen! über den Vorzug der Wanderjahre 47:32 Silvio dreht den Spieß um und redet über die Jounaille

für ihn war immens wichtig, ins Ausland zu gehen: Frankreich, Österreich, Kalifornien

„ich fand es unfassbar wichtig, der Ausländer zu sein“

für ihn war immens wichtig, ins Ausland zu gehen: Frankreich, Österreich, Kalifornien „ich fand es unfassbar wichtig, der Ausländer zu sein“ 56:19 zurück zur WKB: die Weine bleiben da – und werden aufgefüllt

und was wird aus Silvio Nitzsche?

es gab zwei Gründe für ihn, den Wechsel jetzt zu machen: einen würdigen Nachfolger gefunden

am Ende der WKB mit Silvio Nitzsche gab es Liebesbekundungen und Tränen

man ist eben nicht nur ein Dienstleister, sondern ein Teil des Viertels geworden

für meine Zukunft: ich konnte mir alles vorstellen und hab mir auch alles vorgestellt – alles, nur keine neue Weinbar

und was wird aus Silvio Nitzsche? es gab zwei Gründe für ihn, den Wechsel jetzt zu machen: einen würdigen Nachfolger gefunden am Ende der WKB mit Silvio Nitzsche gab es Liebesbekundungen und Tränen man ist eben nicht nur ein Dienstleister, sondern ein Teil des Viertels geworden für meine Zukunft: ich konnte mir alles vorstellen und hab mir auch alles vorgestellt – alles, nur keine neue Weinbar 1:00:22 aber es gab ja schon immer parallel spannende Projekte: mit den Gläsern (Zieher Vision)

verschiedene Film und Buchprojekte

…und ein Programm ins Leben gerufen, da wird es auch einen neuen Podcast geben

basiert auf der Idee des Buches Somm

geplant: pro Folge zwei, drei, vier Stunden…

…und wenn man das international spielt, wird es auch sehr interessant. Beispiel Südkorea und überhaupt: Blick weit über den Tellerrand

erst mal eine Woche pro Woche, später zwei pro Woche geplant

verschiedene Film und Buchprojekte …und ein Programm ins Leben gerufen, da wird es auch einen neuen Podcast geben basiert auf der Idee des Buches Somm geplant: pro Folge zwei, drei, vier Stunden… …und wenn man das international spielt, wird es auch sehr interessant. Beispiel Südkorea und überhaupt: Blick weit über den Tellerrand erst mal eine Woche pro Woche, später zwei pro Woche geplant 01:05:00 „ich habe die no-cut-Philosophie“

Podcast wird „weinwirtschaftlich werbegeprägt“

ein anderes Projekt: mit KI zu arbeiten

Ziel: die Beratungsqualität bei Weinfirmen zu verbessern

intermediale Weinproben – Winzer mit Hologramm dazu schalten

die nächsten drei Jahre sind, wenn alles klappt, gut ausgeplant

…plus andere innovative Ideen…

Podcast: ab März

das Neue ist sehr viel mit Technik – wobei die WKB ja das Gegenteil war

ich war schon immer ein Spielkind

ich bin so’n richtig alt gewordenes Kind

der innige Wunsch, endlich mal in Weinbars zu gehen

WEIN | KULTUR | BAR

Wittenberger Str. 86

01277 Dresden Striesen

Tel.: 0351/3157917

www.weinkulturbar.de

Geöffnet:

Dienstag bis Samstag 15.00 bis 22.00 Uhr

.