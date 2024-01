Es sind bewegte Zeiten, und viele Menschen jammern das laut heraus. Meist übrigens nicht die, denen es wirklich schlecht geht – ob gesundheitlich, finanziell, sozial oder sonstwie. Umso bemerkenswerter, wenn sich Gastronomen und Künstler*innen zusammentun, um gemeinsam mit den nötigen helfenden Organisatorenköpfen und -händen einen Abend zu Gunsten krebskranker Kinder zu stemmen. Das Ziel der Charity-Gala am 27. Januar: eine möglichst hohe Spende für den Sonnenstrahl e.V. Der kümmert sich um krebskranke Kinder und Jugendliche sowie deren Familien und errichtet auf dem Gelände der Uni-Klinik einen Neubau, in dem es dringend benötigten Platz für die Musik-, Kunst- und Sporttherapie geben soll.

Das Event findet im Löwensaal und im Tresor statt – beides Räume im ehemaligen Bankhaus der Deutschen Bank am Külzring. 1905, als das Gebäude entstand, bauten Banker ja noch üppig mit Lichthof und Marmortreppe. Aber das sind vergangene Zeiten – von denen die Jetztzeit profitiert, denn nach abwechslungsreicher Geschichte und Renovierungen (erst zur Bank, dann zur Eventlocation) können sich jetzt die Gäste am Ambiente des Löwensaals und dem einmaligen Charme des alten Tresors erfreuen. Am Abend des 27. Januars werden sie unter LED-Lichtsegel und Kronleuchtern einen Fine Dining-Abend genießen können – und möglicherweise zu viel zu sich genommenen Kalorien anschließend beim Tanz im Tresor wieder Goodbye sagen.

Das Menü gestalten die Gastrofreunde – ein loser Zusammenschluss unter der Koordination von Jens Budde von Bellan Catering mit in der Szene bestens bekannten Gastronomen von Sushi & Wein, Schmidt’s Restaurant, Restaurant Daniel, Schlosshotel Pillnitz, Restaurant VEN, Oberschänke Radebeul, Dresdner Backhaus und Transgourmet Deutschland. „Wir schätzen die unkomplizierte Unterstützung durch die Gastrofreunde seit langem“, erklärt Falk Noack, Geschäftsführer des „Sonnenstrahl e.V.“ „Sie stellen immer wieder unter Beweis, dass man auch in einem Markt von Mitbewerbern für den guten Zweck fest an einem Strang ziehen kann.“

Zwischen den Gängen gibt es Klassik und Rock sowie Comedy und Artistik. Die Sopranistin Ingeborg Schöpf verzaubert mit klassischen Arien, Bryan Staff sorgt mit seiner außergewöhnlichen Stimme für rockige Momente und Thomas Kaufmann erinnert in einer liebevollen Hommage an Olaf Böhme und seine Kultfigur des „Betrunkenen Sachsen“. Die Show der Hula Hoop-Tänzerin Nelly verspricht ein besonderes optisches Erlebnis, denn sie verwirbelt ihre Reifen dank unzähliger LED-Lämpchen zu leuchtenden Bildern. Moderiert wird der Abend durch René Kindermann.

Tickets für 199 Euro kann man über ein Online-Formular unter www.sonnenstrahl-ev.org bestellen.