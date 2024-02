Heute vor 125 ist Erich Kästner geboren – ein Kind der Dresdner Neustadt („Ich bin ein Deutscher aus Dresden in Sachsen“). Der Presseclub Dresden nahm den Geburtstag zum Anlass, die diesjährige Preisträgerin des vom Presseclub seit 26 Jahren verliehenen Erich-Kästner-Preises vorzustellen: Natalija Bock. Sie wird den mit 10.000 Euro dotierten Preis während einer Festveranstaltung im August auf Schloss Albrechtsberg entgegen nehmen. Die Bekanntgabe der Preisträgerin fand am Denkmal für Erich Kästner am Dresdner Albertplatz statt – mit Presseclub-Mitglied Roland Fröhlich als Erich Kästner, der zwei Gedichte vortrug.

Natalija Bock ist gebürtige Ukrainerin und lebt mit ihrer Familie seit 26 Jahren in Dresden. Schon lange vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine organisierte sie mit deutschen und ukrainischen Freunden ehrenamtlich Hilfstransporte in ihr Heimatland. Mit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine am 24. Februar 2022 wurde Natalija Bock zum Dreh- und Angelpunkt für Geflüchtete aus

der Ukraine. Sie organisierte die Aufnahme in Privat-Wohnungen, vermittelte Kita- und Arbeitsplätze, fungierte als Schnittstelle zu Kommunal- und Landespolitik. Sie wurde schnell Ansprechpartnerin für alle Hilfe-Suchenden und Hilfe-Bietenden – und ist es bis heute.

Tobias Wolf, Vorsitzender des Dresdner Presseclubs: „Natalija Bock erfüllt das, was der Presseclub mit dem Erich-Kästner-Preis auszeichnet und für eine freiheitliche, demokratische und menschliche Gesellschaft als vorbildlich hervorheben will: Sie hat sich mit ihrem Engagement für Humanität nicht nur um diese Stadt verdient gemacht, sie hat Maßstäbe gesetzt für Andere. Sie ist längst zum Anlauf-

und Treffpunkt für alle geworden, die sich für Ukrainer und Ukrainerinnen engagieren wollen – aber auch für jeden, egal welcher Nationalität, der mittun will, für ein friedliches Miteinander.“

Infos: presseclub-dresden.de