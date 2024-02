Als wir im vergangenen Jahr im nr13 – Genuss am Hafen waren, um das Kochsternstunden-Menü zu probieren, war es mittags – und draußen eher ekelhaftes Wetter. Also saßen wir da allein – und verpassten etwas, was zu erwähnen vielleicht ganz wichtig gewesen wäre: wenn das Restaurant mit traumhafter Elb-Lage voll ist, wird’s richtig gemütlich! Beim diesjährigen Besuch am Abend hatte ich gar das Gefühl, in eine ganz normale Viertelsgaststätte geraten zu sein, wo man einfach gut drauf ist. Dazu passte, dass eine Handvoll Leute am langen Tisch sitzend miteinander Karten spielten… Dem freundlichen Service und dem guten Essen tat das freilich keinen Abbruch – es ergänzte vielmehr den kulinarischen Genuss um einen schmucken Rahmen.

nr13 – Genuss am Hafen bietet das Kochsternstunden-Menü in drei Gängen an – die aber sind eher reichlich bemessen. Anders als im Vorjahr gibt es eine Weinempfehlung, nämlich die Schuhe aus Sörnewitz – also entweder den Weißen Schuh oder den Roten Schuh. Beide sind als Kochsternstunden-Begleitweine etwas günstiger als sonst im Haus (sie stehen auch ganz normal auf der Karte), was ja mal ein netter Zug ist. Wer diese Weine nicht mag, kann natürlich auch aus der (nicht sehr großen) Weinkarte wählen, erklärte uns unsere Bedienung Helene beim Bestellvorgang. Wir blieben beim Schuh – da weiß man, was man hat!

Start in den Abend war ein Beef Tatar, das (eine eigentlich naheliegende, aber selten realisierte Idee) ein pochiertes Ei on top hatte. Sprossen als Salat und Tupfer als Saucenzuteilung rahmten das Tatar optisch nett ein (und führten dem Tatar Frische und Cremigkeit hinzu). Pünktchen auch beim Hauptgang, dieses Mal für die pikant-fruchtige Note zuständig – aber nicht dominant, sondern eben nur (sorry, 5 Euro in die schlechtes Wortspiel-Kasse) punktuell. Das Limetten-Risotto übernahm den Hauptgeschmackspart, wobei das Risotto die gewünschte Schlotzigkeit aufwies und die Limetten deutlich präsent waren. Der Seesaibling lag auf dem Risotto, und es war eine große Scheibe vom Fisch. Korrekt gegart, also nicht durch. Wilder Brokkoli dazu gehört zu den anerkannten Standards, aber wenn der Kritiker kein Brokkolifan ist, hilft das nichts: irgendwas kann man ja liegen lassen, wenn es eh zu viel ist… Außerdem braucht’s ja noch Platz für das Dessert, bei dem man endlich einmal Äpfel mit Birnen vergleichen konnte!

Der Service im gut besuchten nr13 – Genuss am Hafen war unkompliziert und freundlich. Neben Helene war auch Richard öfter mal am Tisch – somit ging alles immer flott. Und das Essen brachte der Koch persönlich mit aus der Küche, was ja immer eine gute Idee ist und der Abschiedsfrage „alles gut gewesen?“ das Floskelhafte nahm: wir hätten ja schon zuvor Zeit für ein Gespräch gehabt, wenn es nötig gewesen wäre…

Menü

Beef Tatar

Estragon | pochiertes Ei | Flower Sprouts

Estragon | pochiertes Ei | Flower Sprouts See Saibling

Limetten Risotto | Wilder Mandelbrokkoli | Yuzu

Limetten Risotto | Wilder Mandelbrokkoli | Yuzu Apfel & Birne

Zitronengras | Haselnuss | Karamell

Weinbegleitung

Der Weiße Schuh QbA – trocken

Cuvee aus Müller Thurgau & Riesling

Weingut Matthias Schuh, Sörnewitz, Sachsen

Cuvee aus Müller Thurgau & Riesling Weingut Matthias Schuh, Sörnewitz, Sachsen Der Rote Schuh – trocken

Dornfelder und Dunkelfelder

Weingut Matthias Schuh, Sörnewitz, Sachsen

Preise

Preis pro Person 55,00 € | Weinbegleitung (je Glas 0,2 l) 7,50 €

nr13 – Genuss am Hafen

Leipziger Str. 13d

01097 Dresden

Tel. +49 351–48279230

nr13-dresden

Öffnungszeiten

Mi – Fr 11:30–22 Uhr | Sa 14–22 Uhr

Das Kochsternstunden-Menü gibt es nur auf Vorbestellung.

[Besucht am 21. Februar 2024

Hinweis:

Die STIPvisiten sind Partner der Kochsternstunden.