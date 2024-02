Premiere beim Podcast „Auf ein Glas“: wir öffnen Weine aus Italien! Zweimal aus Südtirol, einmal aus dem Friaul und einen Toskaner. Das wird spannend – und man fragt sich, warum das so lange gedauert hat. Wir wussten darauf keine wirkliche Antwort (außer: das Kerngeschäft des Herrn Gräfe sind deutsche Weine und solche aus Österreich. Aber eben nicht nur…) Was die vier Weine zusammenhielt: die Qualität. Und dass sie uns schmeckten.

Wir probierten zweimal die Cuvée Terlaner der Cantina Terlan: einmal die Standard-Ciuvée, die es so oder so ähnlich schon immer gab, und dann die Riserva. Im Prinzip ist das die gleiche Cuvée aus Weißburgunder, Chardonnay und Sauvignon Blanc auf unterschiedlichen Qualitätsstufen (es gibt noch eine dritte on top, aber die hatten wir nicht: die Terlaner I Primo Grande Cuvée ist auf 3.000 Flaschen limitiert.

Im zweiten Block wenden wir uns dem Pinot Grigio von Jerman zu – ein Wein, möchte man sagen, der zwar den für viele abschreckenden Begriff Pinot Grigio auf dem Etikett stehen hat, aber eben so ganz anders schmeckt als die Weine, die zum (berechtigten) Vorurteil geführt haben. Und auch der Peperino von Teruzzi, ein Toscana Rosso, ist ein gutes Beispiel für die erfolgreiche Bearbeitung von Vorurteilen.

Das sind die vier Weine:

2022 Terlaner, Cantina Terlan, Alto Adige Terlano

2021 Nova Domus, Terlaner Riserva, Alto Adige Terlano

2022 Pinot Grigio Friuli, Jerman, Friaul

2020 Peperino, Toscana Rosso, Teruzzi, Toscana

Hier die Notizen aus dem Gesprächsverlauf, mit Links zu den erwähnten Dingen

00:36 der Nachrichtenblock, Teil eins

die zweite Nachricht

die dritte Nachricht

Südtirol: sehr genossenschaftlich geprägt

keine Mainstream-Cuvées, sondern solche mit Substanz

Erinnerungen: Portwein aus Riedel-Glas (im O Camilo)

die Namen der Kellermeister

Südtiroler Speck

Cuvée…

aus Sauvignon Blanc am geringsten (2-5%)

Hauptrebsorte ist Weißburgunder (60-70%)

Chardonnay (20-30%)

diese Cuvée gibt’s seit Anfang des vergangenen Jahrhunderts

die Cantina gibt es seit 1893

hohes Qualitätsmanagement der Terlaner Genossenschaft

über das Bezahlsystem

Durchschnittsertrag (bei 190 ha): 49hl/ha

der Feldmarschall von Tiefenbrunner (zum Wein)

ein Müller-Thurgau vom 1.000 Meter hohen Fennberg (Flaschenpreis beim Winzer: 44 EU)

Export in 50 Länder, ein Drittel geht nach D

Riserva Nova Domus … die mittlere der drei Qualitäten

wir müssen über die Langlebigkeit reden!

29:45 Sebastian Stocker (war Kellermeister seit 1955)

…hat heimlich (!) jedes Jahr 500 Flaschen zurückgelegt

Vintage-Box von Matthias Schuh mit gereiften Rotweinen

Genossenschaftlicher Brückenschlag nach Baden und Württemberg: auch die können (nicht alle, aber viele) Qualität!

von Südtirol ins Friaul

Pinot Grigio!

wir sind beim Weingut Jermann

in zwei Gläsern der gleiche Wein, einmal „nur eingeschenkt“, im anderen vorher in der Flasche schüttelnd gealtert

Weine sind reduktiv ausgebaut

viel zu subtil für einen Pizzabegleitwein

0,1 l für 6,50 (wenn es ihn offen gäbe beim Gräfe)

diesen Pinot Grigio gab’s in Brandenburg auf einer Küchenparty

dieser Wein ist unisex: passt zu jedem Essen!

Toscana rosso

Vernaccia di San Gimignano

Cantina Teruzzi

ein wunderschönes (aber teils befremdliches) Etikett! Unsere Interpretation ist nicht so toll wie die auf der Webseite

ein fittichhaftes T

noch mal abgeschwiffen: Weinpreise im Estrela do Mar in Sagres

gemeint ist die Accademia del Buon Gusto in Panzano in Toscana

