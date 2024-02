Karsten Peter ist ein Spätheimkehrer: im elterlichen Weingut Castel Peter war er (2001 bis 2003) tätig, aber dann musste er erst mal weg – man nennt das wohl Generationenkonflikt mit Lösung A (oder B, je nach Standpunkt). Sein Handwerk hat Karsten Peter u.a. bei Müller-Catoir und Dr. Deinhard gelernt – aber man hat ihn so richtig kennen und schätzen gelernt als Betriebsleiter/Kellermeister bei Gut Hermannsberg. Das Weingut zählt mittlerweile zu den besten Weingütern an der Nahe, Karsten Peter gilt als einer der besten Rieslingwinzer Deutschlands. Seit Ende 2021 Ist er zusätzlich zu seinen Aufgaben in Niederhausen an der Nahe zurück in Bad Dürkheim in der Pfalz und hat nun mit seiner Frau Anne (die seit vielen Jahren Geschäftsführerin des VDP Rheinhessen ist) das elterliche Weingut übernommen.

Das waren die Weine der Probe:

2022 Ancestral weiß

2022 Ancestral Riesling

2022 Riesling Dürkheim 1C

2022 Riesling Saumagen

2021 Ancestral rot

…und hier, wie immer, der rote Faden durchs Gespräch:

Weine von Karsten Peter zur Probe

im Studio neben UVS: Matthias Gräfe und Sylke Scholz

Arbeitsbeginn!

damals das erste Trio modernen deutschen Weinmarketings auf der ProWein – war es 2002?

Karsten Peter, Thomas Hensel, Markus Schneider machten es anders

war wohl doch vor 2000 – da gab’s die WeinFunatiker

zwischen Euphorie und Spannung sorgten sie in der Szene

es ist lockerer geworden und entspannter

das Weingut Castel Peter in Bad Dürkheim

Vater Wilfried Peter war Hauptinitiator der Gründung des Barrique Forum Pfalz

Karsten Peter ist Mastermind von Gut Hermannsberg

der Schritt zurück: den elterlichen Betrieb doch übernehmen

Ancestral 2022, Cuvée Weißburgunder und Chardonnay

spontan vergoren

seine Frau Anne Peters arbeitet im VDP Rheinhessen als Geschäftsstellenleiterin

die Handschrift: klar strukturierter Wein, puristisch

ein toller Wartewein – einer, wo man gerne lange wartet…

Professionalität ist klar erkennbar auch am Etikett

Understatement pur

Pfalz, das zweitgrößte deutsche Anbaugebiet

Lagentausch: einfach gegen steil …

die Eltern hatten noch 30 Weine aus 25 Rebsorten gemacht!

es rieselt aus der kurzen Schlegel…

Sven Nieger schreibt nicht mehr Riesling drauf der Geschmack sei wichtiger als die Info

eine Cuvée: Riesling

DIAM Kork

der Wein: kleiner Bruder der Lagenrieslinge

drei Rieslinge aus drei Lagen drin: Fuchsmantel, Spielberg, Hochbenn

wenn das schon so gut ist, wozu brauchst du dann das Große Gewächs?

die GG sind wirklich noch einmal ne Schippe drauf!

Saumagen: da haste Erwartungsdruck! Philippi jat Kallstädter Saumagen bekannt gemacht!

da ist immer viel Mensch dabei!

Leberwurscht zum Messeschluss

Salzigkeit im Wein & das Lippenlecken: wir hatten es am Meer umgedreht (an welchen Wein erinnert uns diese Salzigkeit?)

das ist ein Wow-Wein!

über das Ausschenken kleinster Proben (Gruß an Matthias Dathan!)

Matthias versucht die Cuvée zu erschnecken…

St. Laurent?

…und Spätburgunder?!

der Kandidat hat 100 Punkte!

…schmeckt nicht „typisch deutsch“

Arbeitsende!

