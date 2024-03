Matthias war in Brandenburg unterwegs und stieß eher zufällig auf das Weingut Patke. Das ist in Pillgram beheimatet – einem Ortsteil der Gemeinde Jacobsdorf. Und weil es da sicher noch nicht bei allen klick macht: Frankfurt (das an der Oder) liegt rund zehn Kilometer weiter östlich. Das Weingut hat 4,7 ha Rebfläche in Pillgram (Oder-Spree) und Grano (Niederlausitz) werden einundzwanzig verschiedene Rebsorten angebaut. Das klingt alles sehr ungewohnt – und in der Tat ist Brandenburg als Weinland weitgehend unbekannt. Aber einerseits gab’s in der Gegend schon seit dem 13. Jahrhundert Weinbau (die Franken und die Rheinländer haben Reben mitgebracht), und andererseits verschiebt sich die nördliche Grenze des Weinanbaus durch den Klimawandel immer weiter Richtung Norden. Das Weingut Patke knüpft an die Tradition an. Zwei Brüderpaare gründeten 2016 die GbR: Matthias & Marcel Jahnke sowie Steffen & Holger Lehmann.

Seit 2021 sind’s unter der Hauptregie von Winzer und Brenner Matthias Jahnke nur noch drei Brüder. Ihre Trauben wachsen auf dem „Lange Rücken“ in Grano (dort gibt es wieder Weinbau seit 2003) und dem „Pillgramer Jacob“ in Pillgram (seit 2014 wächst hier wieder Wein). Was in die Flaschen kommt, ist dann weinrechtlich „Brandenburger Landwein“. Und der ist, um mal einen mittlerweile abgelaufenen Slogan der Winzer aus Baden zu nehmen, von der Sonne verwöhnt – wohl auch, weil die Brandenburger eine eigene Sonne haben: „Die märkische Sonne lässt sehr gute Traubenqualitäten reifen“, lese ich auf der Webseite des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz…

Wir hatten diese Weine:

PetNat

2021 Kerner

2022 Bacchus

2022 Weiburgunder

2022 Riesling

2020 Johanniter Holzfass

Und hier, wie immer, das Gespräch in Stichworten:

der Rüttler ohne Alexandra

zwei Nachrichten!

Das DWI präsentiert PiWis auf der ITB

mit dabei ist Jan Ulrich!

Prost und Arbeitsbeginn!

auch dabei: Bernard Pawis!

die Deutschen trinken weniger Wein (sagt die eine Statistik)

aber sie erzeugen ja auch gar nicht genug! Sagt die andere Statistik…

Weingut Patke

fünf Weine und ein PetNat

Weinfreude in Sachsen – mit den Exoten in Jessen (hatten wir im Podcast) und Schlieben

und dann Brandenburg – die Überraschung: da ist ja plötzlich ein Weingut!

PetNat – aus Goldriesling!

Attentat auf die Geschmacksnerven – aber woher kommt der Antrieb, das zu machen?

das Weingut in the Middle of Nowhere

nochmal zurück zum PetNat

einen Sekt gibt es auch, haben wir aber nicht: Dexter. So wie der Zuchtbulle hieß…

versektet in Coswig (Hendrik Weber, hallo….)

die Dudes in Berlin zeigen auf Insta Dexter-Bilder

dort wird geklotzt und nicht gekleckert

Böden dort sind erstaunlich schwer: Lehm

37 ha in Brandenburg ist wenig – aber sie beschäftigen sich damit!

lediglich der falstaff Weinguide nimmt Brandenburg so richtig wahr

Patke ist bei 5 ha und strebt 15 ha an

1es gibt noch mal ’nen Riesensprung mit neuem Team

Lage Pillgramer Jakob, 1 ha direkt am Hof

11% Alc.

Traubenbelüftung – Regent im Amarone-Style…

Ausstattung: Etiketten, Stelvin-Verschluss, lange Schlegel…

Besuch bei Matyas

Wo bin ich überhaupt? Vom Zurechtfinden in fremden Regionen

eine Chance, sich damit zu beschäftigen!

darum geht’s

Hinweis auf Coolinaria in Görlitz

die Winzer sind nicht so laut wie sie sein müssten, um bemerkt zu werden

und nun Schlag auf Schlag: Riesling

Abschweifung Sven Nieger

Sven Nieger denkt darüber nach, die Rebsorte „Riesling“ nicht vorne aufs Etikett zu schreiben

und nun im Glas: Johanniter aus dem Holzfass

Johanniter = PiWi. Was steckt drin?

Weingut Patke

Kirchstraße 5

15236 Jacobsdorf OT Pillgram

Tel. +49 33608-3377

weingut-patke.de

.