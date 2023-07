Wein und Winzer – Mittelrhein

Das Weinbaugebiet Mittelrhein erstreckt sich über ca. 110 km von der Nahe bei Bingen bis zum Siebengebirge bei Bonn. Während am oberen Mittelrhein, von Bingen bis Koblenz, hauptsächlich die linke Hangseite entlang des Rheins mit Rebstöcken bepflanzt wurde, ist am unteren Mittelrhein, der von Koblenz bis zum Siebengebirge reicht, vor allem die rechte Uferseite bestockt. Das Anbaugebiet gliedert sich in zwei Bereiche, elf Großlagen und 111 Einzellagen. Mit rund 470 ha ist es eines der kleinsten deutschen Anbaugebiete. Rund 70% der Rebfläche ist mit Riesling bestockt. Mit rund 10% ist der Spätburgunder die am zweitmeisten angebaute Rebsorte.