Seit drei Jahren bewegen wir uns mit dem Podcast „Auf ein Glas“ im Spannungsfeld zwischen gesundheitlichen Bedenken und der Leichtigkeit des Seins. Am 25. Oktober 2020 erschien der erste Artikel mit der ersten Folge „Auf ein Glas“ (die, wir waren mit der Technik noch nicht so vertraut, vorsichtshalber schon zwei Tage zuvor zum Server hochgeladen wurde und auch – quasi kontextfrei – gehört werden konnte. Seitdem gibt’s alle vierzehn Tage (und in Ausnahmefällen auch mal schon nach sieben Tagen) eine neue Episode. Diese Jubiläumsfolge hat die schöne Nummer 124 (schön, weil die Quersumme 7 doch glücksbringend ist!), und wir sprechen und trinken anlassgemäß hauptsächlich Sekt. Genauer: drei deutsche Sekte der Spitzenklasse.

Unser erster Sekt im Glas: Karthäuserhof Brut. In der Pressemeldung, die den Sekt begleitete, stand: „Wenn die Korken knallen, dann richtig!“ Das hatte sich Matthias Gräfe zu sehr zu Herzen genommen und nahm unfreiwillig ein Schaubad. Die Reperatur der Studiodecke nach dem Korkenflug hielt sich allerdings in Grenzen. Der Sekt ist in Fachkreisen lang erwartet, es ist die erste Edition des VDP-Weinguts Karthäuserhof aus der Hand von Champagne-Fachmann Mathieu Kauffmann. Es ist eine Cuvée aus Riesling- und Weißburgundertrauben aus ökologischem Anbau – und eine von drei Lagen: Trauben von der Monopollage Karthäuserhofberg sorgen vor allem für Tiefe und Struktur, die Mertesdorfer Lagen hingegen für Finesse und Eleganz. Den kühlen Lagen in Waldrach verdankt der Karthäuserhof Brut seine bestechende Frische. Im Podcast erinnere ich mich an den Preis, aber ich erinnere mich falsch: 34 € soll der Sekt kosten.

Sekte von Schloss Wackerbarth haben eine lange Tradition – und wir stellen fest: das vergisst man hierzulande gerne. Vielleicht, weil die Einstiegssekte so beliebt sind – aber (und das war ein Grund, weswegen wir uns diese beiden Flaschen im Weingut besorgt hatten) in der Oberliga und im Premiumbereich gibt es erstens Top-Qualität und viel Geschmack fürs Geld – und zweitens auch Anerkennung außerhalb der Region. Der 2018 Blanc de Noir von Schloss Wackerbarth (49 €) ist nämlich ein prämiierter Sekt: beim Sektcup der Gourmetwelten landete er zwar nur auf Nummer 5, reichte aber punktemäßig nah a den Sieger heran. Und trotz Wackerbarths langer Sekttradition – mit Kessler in Esslingen, Grempler in Grünberg (heute Zielona Góra) war Bussard (jetzt Wackerbarth) eie der frühen deutschen Schaumweinwunder – also trotz dieser langen Tradition wurde Schloss Wackerbarth beim Sektcup der Gourmetwelten als Aufsteiger des Jahres gefeiert.

Zum Stichwort Bussard gab’s dann noch ewas aus dem Prämiumsegment ins Glas: der Bussard Royal Reserve Brut (VK ab Weingut: 89 €) macht schon vor dem Genuss Spaß. In einem Karton, der sich sehr wertig anfühlt, steckt die Sachsenkeule – also die alte traditionelle Flaschenform der Region. Am Flaschenhals hängt ein schwarzes Briefchen, innen drin gut gefaltet und mit der richtigen Mischung aus Spielerei und Information, kann man die Slogans Genussmoment, Handwerkskunst, Tradition entdecken. Die Royal Reserve kommt schon sehr champagneresque im Sinne der Prestige Cuvees daher, es prickelt fein im (bei uns: Weißwein–) Glas – und die Burgundercuvée (Grauburgunder, Weißburgunder, Spätburgunder) schickt den Duft von Brioche voraus. Die Grundweine aus den Premiumlagen von Wackerbarth sind jahrgangsübergreifend im Solera-Verfahren vermählt, und die klassische Flaschengärung mit mindestens 42 Monaten hinterlässt Spuren: wir loben die Cremigkeit und die Frische danach.

Wir öffneten und probierten:

Karthäuserhof Brut, Ruwer (Mosel)

2018er Blanc de Noir brut, Schloss Wackerbarth, Sachsen

Bussard Royal Réserve brut, Schloss Wackerbarth, Sachsen

2023 Riesling Unplugged, Tesch, Nahe

Das sind die Themen dieser Folge:

Aufnahmetag: 10. Oktober

Sendung am 25. Oktober: da wird „Auf ein Glas“ drei Jahre alt!

vor 1.461 Tagen haben wir angefangen

5,3 Gläser pro Folge haben wir probiert

Folge 1: Lagenbox von Martin Tesch

der schmeckt, als wenn Mathieu Kaufmann den gemacht hätte!

Boden und Salz!

im Spannungsfeld zwischen gesundheitlichen Bedenken und der Leichtigkeit des Seins

Sekt vom Karthäuserhof

das Etikett als USP: dieses kleine Ding am Flaschenhals

da ist ja nicht mal ein Etikett drauf!

die Bremer Eiswette

Ikone des Sektmachens trifft auf Traditionsbetrieb

Mathieu Kaufmann hat auch ein Projekt mit Steffen und Sophie Christmann

die Frage: ist es Bohei oder nicht?

Sekt ist nicht nur der Apero, sondern auch ein Speisenbegleiter!

Lange Lagerung

wir feiern die Kohlensäuresäule

roter Faden: die Frage „was würdest Du denn dazu essen?“

große Aufgabe: Erziehung zum Schaumweingenuss beim Essen

was „man“ so tut (Sekt zum Apero, Champagner zum besonderen Anlass…)

wir trinken es – ganz selbstverstädlich – aus Weißweingläsern

ich finde den noch längst nicht am Ende seiner Tage!

bei Champagner steckt 100jähriges Marketing mit drin

nochmals die 1,02 EU für die Sektsteuer erwähnt…

attention! attention!

Flasche 893 von 1.300

jetzt im Glas und nicht nur freudig verspritzt: 2018 Blanc de Noir, Schloss Wackerbarth. Ein prämiierter Sekt: Sektcup der Gourmetwelten

Wackerbarth als Aufsteiger des Jahres, dieser Sekt auf Nummer 5, aber punktemäßig nah am Sieger

Wackerbarths lange Sekttradition

Kessler in Esslingen, Grempler in Grünberg (heute Zielona Góra) und Bussard/Wackerbarth

die Zahl 1836 kennt man vom Wackerbarth-Sekt…

Käse und Wein bei Wackerbarth

das hier ist Prestige-Cuvée

49 EU ab Weingut die Flasche

Sekt aus der Sachsenkeule

vor allem gut fürs Standing außerhalb der Region

ein großártiger Sekt

der beste im Wettbewerb hatte 96,3/100 Punkten, dieser 94,3 – immer no ch mehr als der beste Österreicher

Sekt in Österreich

wie ist die internationale Wahrnehmung?

Mundus Vini

bei der Sommerverkostung 24 war dieser Blanc eine Goldmedaille und die Ehrung „Best of Show German Sparkling Wines“

Thomas Herrlich bei AWC erfolgreich gewesen (sagte er uns im Podcast)

in den letzten fünf Jahren ist klar geworden: das ist wirklich was besonderes

Sektkultur in Sachsen hat nen Schub bekommen

Leuchtturmfunktion – aber die sollte ein Staatsweingut auch haben

zur Ausstattung der Flasche Bussard Royal Reserve Brut

VK ab Hof: 89 Eu

Bussard

sehr champagneresque im Sinne der Prestige Cuvees

Grauburgunder, Weißburgunder, Spätburgunder sind drin

klassische Flaschengärung mit mindestens 42 Monaten

Cremigkeit, dahinter Frische

Slogan: Genussmoment, Handwerkskunst, Tradition

es macht Spaß, das anzufassen

Flasche 731 von 4.100

der Gutsmarkt, jeden Tag geöffnet

OK: Statistik!

Dauer: 4 Tage 15 Stunden

Gruß an Silvio Nitzsche, Sommelier-Podcast: das wäre doch mal ein Projekt…

Durchschnitt aller Folgen: 54 Minute/pro

kürzeste Folge mit 3 Minuten: Episode 7

längste Folge: die 69 mit Christoph Hammel

Winzer zu Gast: 32

wir beim Winzer: 25

wie sich deutscher Wein wandelt

der Wein: unplugged. So wie er ist

ein handwerklicher Wein

ein ganz typischer Riesling

2014 ist er aus dem VDP ausgetreten

das macht uns hier nicht dümmer

PS: alle Sekte/Weine wurden uns für diesen Podcast kostenlos zur Verfügung gestellt – vielen lieben Dank an die Weingüter!