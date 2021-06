Schöner als mit dem mich falsch leiten wollenden Navi kann man das Dilemma eigentlich nicht auf den Punkt bringen: Bei der Eingabe „Schloss Proschwitz“ will mich der Automatismus nach Zadel bringen. Im Prinzip, hätte man bei Radio Eriwan vielleicht gesagt, war der Weingutshof am Dorfanger von Zadel als Anlaufstelle ja nicht falsch – aber das wirkliche Leben geht bekanntlich weiter, und die Vinothek vom VDP-Weingut Schloss Proschwitz ist jetzt da, wo sie hingehört: in Proschwitz gegenüber von Meißen im ehemaligen Pferdestall mit Blick aufs Schloss.

Der Weingutshof in Zadel ist damit wohl weitgehend Geschichte. Der Wein wird seit 2019 – völlig unromantisch, aber technisch perfekt und up to date – im zu Recht unbekannten Industriegebiet von Ockrilla ausgebaut, nun erhält das Schloss mit Wildgehege und lauschigem Park den vinophilen Touch, der ihm außerhalb von Veranstaltungen bislang gefehlt hat – nicht nur Touristen werden das als Gewinn verbuchen. „Mit der neuen Vinothek führen wir unsere Betriebsteile weiter zusammen und bauen den Standort Proschwitz aus. Wir beleben unseren Schlosshof und sind künftig viel besser für die Spaziergänger und Wanderer aus Meißen auch zu Fuß erreichbar“, sagte Hausherr Georg Prinz zur Lippe bei einem Pressetermin vorab – offiziell öffnet die neue Vinothek am 27. Juni 2021 zusammen mit der Hausmesse ihre Pforten (und ab dem 23. ist sie schon mal nur so offen).

Dreieinhalb Jahre dauerten die Planungs-, Sanierungs- und Bauarbeiten, die es in sich hatten – denn nach dem Motto wenn schon, denn schon gibt’s nun nicht nur überall das, was man die passenden Medien nennt (Strom, Wasser etc – die Pferde anno 1776 waren da deutlich genügsamer als die Connaisseure 2021 es sind. Auf rund 250 m2 Fläche präsentiert sich die Vinothek aufgeräumt und modern. Aber wer über den Boden läuft, kann spüren, dass modern nicht geschichtslos ist: die handgeformten Klosterziegelsteine sind keineswegs uniforme Ware. Sie kommen aus der Gegend, wie die meisten anderen verwendeten Baustoffe. Sebastian Mosert, der die Steine verlegt hat, meinte verschmitzt lächelnd im Gespräch: Ja, Spaß habe es schon gemacht – aber jede Woche brauche er das auch nicht wirklich…

Was noch fehlt, aber für den Herbst geplant ist: ein Flaschenweinkeller mit rund 60 m2. Dort sollen ab ca. Mitte September die Vorräte der Vinothek lagern. Zur neuen Vinothek gehört eine kleine Küche, aus der bei Bedarf kulinarische Kleinigkeiten (Quiche und dergleichen) geschickt werden können. Links und rechts gibt es Türen, hinter denen sich kleinere Räume verbergen. Im einen (dem größeren linker Hand) hängt unübersehbar Kunst: ein Gemälde des Rheingauer Künstlers Michael Apitz mit dem Titel „Einheit“. Es zeigt auf zwei Bildtafeln zwei aufeinander zustrebende Weinberge und ist in den Deutschlandfarben Schwarz-Rot-Gold gehalten.

Das Bild hängt weder zufällig noch ohne Grund in der Lounge. Im vergangenen September zeichnete die Vereinigung der deutschsprachigen Weinjournalisten Georg Prinz zur Lippe als „Weinpersönlichkeit des Jahrzehnts“ aus. Ebenfalls zugegen: der Künstler und sein Bild. Die Jury hob besonders hervor, der „Prinz habe den sächsischen Wein zurück auf die Landkarte der Weinkritiker- und Kritikerinnen sowie der schreibenden Zunft gebracht“. Bei der Übergabe dieser Auszeichnung wurde auch das Gemälde von Michael Apitz präsentiert – zusammen mit einem Wein, der wie das Gemälde Einheit heißt (und das Motiv auch als Etikett zeigt). Der Einheitswein ist eine Riesling-Cuvee der beiden VDP-Weingüter Pawis (Saale-Unstrut) und Spreitzer (Rheingau), die Rieslinge kommen aus Ersten Lagen.

„Im Jahr 2020 jährte sich die Rückkehr der Familie und die Wiederbegründung des Weingutes Schloss Proschwitz zum 30. Mal. Uns ist wichtig, daran zu erinnern, dass ohne die Wiedervereinigung Deutschlands eine Rückkehr zu den Wurzeln der Familie nicht möglich gewesen wäre“, sagte Prinz zur Lippe – das Apitz-Gemälde helfe, sich sinnbildlich immer wieder in Erinnerung rufen, „wie glücklich wir sein dürfen, dass wir die Chance hatten, unser ehemaliges Familienweingut wieder zu beleben“.

