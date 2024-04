Wenn in einer Woche zum elften Mal die Baden-Württemberg Classics zu Gast in Dresden ist, stellen rund 40 Winzerinnen und Winzer als den beiden Weinanbaugebieten Baden und Württemberg dort aus – und man kann sich durch (geschätzt) 600 Sekte und Weine probieren. Im Vorfeld hatten wir Heidi Schwarz-Schindler (Weingut Lämmlin-Schindler) aus dem Markgräflerland und Stefan Maas von der Lembergerland Kellerei in Rosswag an der Enz zu Gast – zuerst im Podcast und dann bei einer Pressekonferenz im Bistro von Gräfe’s Wein&fein. Mit tatkräftiger Unterstützung der Deutschen Bahn war der Zeitplan futsch – wie konnten wir auch nur ansatzweise denken, dass die Züge pünktlich ankommen? Also starteten Matthias Gräfe und ich den Podcast mit Stefan Maas (auch verspätet, aber nicht so dolle…) allein, bis Heidi Schwarz-Schindler dazu stieß. Und weil sie wegen des Folgetermins der Pressekonferenz nur sehr knapp dran kam, gibt es noch Aufnahmen aus der Pressekonferenz zur BWClassics mit Erklärungen zu den Weinen…

Wein zum Essen (oder Essen zum Wein) war auch ein Thema bei der Pressekonferenz – Heidi Schindler thematisiert die Pairing-Findung im Podcast auch (neben der Weinbeschreibung, natürlich). Zuerst gab es in diesem Fall das Menü von Gräfe’s Wein & fein, dann mussten sich die Winzer die passenden Weine dazu überlegen – und hoffen, dass die Küche so kocht, wie die Winzer sich das gedacht haben. Spoiler: hat geklappt! Am Abend aßen und probierten wir:

Apero

Brot von Elias Boulanger & herzhafter Aufstrich

kleine Quiches mit Frischkäse, Paprika, Blattspinat & geräuchertem Lachs gefüllt.

Extra Brut Rosé | Weingut Lämmlin-Schindler

ROSS Sparkling unplugged | Lembergerland Kellerei

„Unsere Antipasti“

Mariniertes Gemüse | Luftgetrockneter Meissner Schinken | Salami | regionaler Käse

2022 Mauchen Chasselas „Réserve“, VDP. ORTSWEIN | Weingut Lämmlin-Schindler

2023 Souvignier Gris trocken | Lembergerland Kellerei

Hummus von weißen Bohnen | Kichererbsen | Wurzelgemüse

2022 Mauchener Sonnenstück Grauburgunder, VDP. ERSTE LAGE | Weingut Lämmlin-Schindler

2022 Grauburgunder „Meisterwerk“ | Lembergerland Kellerei

Coq au vin | Kartoffel-Erbsenstampf

2018 Mauchen Spätburgunder „Alte Reben“, VDP.ORTSWEIN | Weingut Lämmlin-Schindler

Organic Wine Award 2023 Großes Gold

2022 Chardonnay „Meisterwerk“ | Lembergerland Kellerei

Mousse von der dunklen Schokolade

2022 Mauchen Cabernet Blanc, Spätlese, VDP. ORTSWEIN | Weingut Lämmlin-Schindler

2022 Lemberger „Meisterwerk“ | Lembergerland Kellerei

…und danach zum Neutralisieren und Erleben ein

Pet Nat Rosé „Steillagenkollektiv“ | Lembergerland Kellerei

Und hier, wie immer, der rote Gesprächsfaden.

00:34 Ich. Bin. Entsetzt.

der Gast war schon mal da

Stefan Maas zu Gast 01:28 Arbeitsbeginn

Lemberger im Glas

Lembergerland – eine Genossenschaft, die sich wie ein Weingut benimmt

150 ha, 200 aktive Mitglieder

Eine Genossenschaft mit Weingutsgefühl

die Genossenschaftsidee ist großartiger als Alleinkämpfer

wir treffen uns wegen der BW Classics (Pressekonferenz am Abend) 03:51 Roßwag – wo ist das?

Besuch vor Ort 2022

401 Stufen 08:45 im Glas 2022 Grauburgunder Meisterwerk

Meisterwerk gibt’s nicht jedes Jahr

Winzer nehmen dafür an Premiumprojekt teil

Kellermeister & Betriebsleiter ist Thomas Hagenbucher, Alexander Buchele ist der neue Kellermeister

Produktionsmenge?

Aus ’nem Trollinger kann man fantastische Rosés machen!

900.000 – 1 Mio Flaschen produzieren sie

sie sind der WZG angeschlossen (Württembergische Weingärtner-Zentralgenossenschaft)

d.h.: einen Teil der Trauben geben sie ab an die WZG (rund ein Drittel)

großer Teil Privatkundschaft

Vinothek jeden Tag geöffnet, viele Veranstaltungen 14:42 die Genossenschaft hat auch ein Kollektiv!

das Steillagenkollektiv

401 Stufen hoch – das ist wie 23 Stockwerke zu den 3.000 Terrassen

es geht um den Erhalt der Terrassen und um faire Bezahlung der Winzer

man kann symbolisch eine Parzelle pachten – ein Euro am Tag, 365 Euro pro Jahr

naturnah ausgebaut, alles Handarbeit

Benefits von Wein bis Schild im Wengert

es ist eine Idee, die Steillagen bewirtschaften zu können

Winzersterben, Weinbergssterben in den Steillagen

Bio-Zertifizierung: ist für eine Genossenschaft schwer… (zu kleinteilig, zu viel Aufwand)

im Steillagenkollektiv arbeiten sie herbizidffei und mit PiWis 20:17 des Winzers Werkstatt ist der Weinberg

Winzer denken nicht von morgens bis abends daran, die Landschaft zu erhalten: sie müssen auch von dort ihren Unterhalt bestreiten

wir versuchen über die PiWis Bio zu produtieren

Kupfer ist ein Schwermetall (aber das ist ein weites Feld und ein anderes Thema)

nicht erst seit gestern: seit 15 Jahren. Also auch hier gibt es bald Alte Reben!

PiWi – es kommt drauf an, was man draus macht!

Matthias zitiert Aaron Schwegler

Bodenfruchtbarkeitserhaltung

alkoholfreie Weine: im Endeffekt ist es weniger als zwei Prozent…

pro und nun: contra

Stefan Mass: der Missionar der Geschmackbegeisterung, der Erklärer 25:55 Durchschnittsalter der Mitglieder: war mal 70, sank auf 60. Aber: bei Afterworks sitzen viele jüngere (20-30 Jahre)

Habt ihr Nachwuchssorgen? Ja. Ganz massiv

Gräfes steile These: Winzerschwund in zehn Jahren 25-30%

vor allem die Steillagen verschwinden, wenn sich nichts tut

es geht auch um die Kulturlandschaft!

über die Veranstaltungen

die lokale Metzgerei…

die Heckengäu-Köche fürs Catering

es gibt Festivals… 32:54 Heidi Schindler in the Studio!

wenn man schon Podcast macht, soll man sich auch richtig anziehen!

Arbeitsbeginn 2

gehen und kommen 34:22 Mauchen – im Markgräfler Land

unten links…

die burgundische Pforte

die Weinmachfamilie Schindler gibt’s – bis zum Barbarossa zurück

Lämmlin-Schindler hat der Schwiegervater Anfang der 60er Jahre gegründet 36:58 im Glas der Prinzenwein

ankommen in der sächsischen Weinwelt

zurück zur burgundischen Pforte

wenn der Prinzenwein typisch sächsisch wäre – dann stellt sie einen Gutedel auf den Tisch als typisch Markkgräflerland

vier Gutedel ab Hof: Liter…

grüner Markgräfler: weng Alkohol, leichter Sommerwein

dann der Ortswein

…und den Chasselas

bei der langen Reife auf der Hefe sind wir da, wo auch die Schweizer ihren Gutedel haben – deswegen Chasselas

Heugumber von Hans-Peter (Ziereisen)

vom leichten bis zum anspruchsvollen Ausbau: das ist ein Pfund, mit dem man wuchern kann.

in der Kommunikation mit den Genossenschaften ist das noch schwierig (die machen’s eher schnell&leicht)

über die Preise: 7,50 EU – 9 Eu – 14,80 Eu

aus sächsischer Sicht sehr attraktve Preise…

wir sind zwar eine Weinbauregion, aber keine Weinregion

auch in Baden spürt man den Wandel

Erfahrungen mit der eigenen Wirtschaft, der Krone

sie finden aber keinen Koch…

aber Leerstand? Das geht nicht!

das mittlere Segment löst sich auf: Wurschtsalat ja, Sterneküche ja… aber dazwischen?

allemannisch hören? hier! …und ab hier aus der PK…

Wo kommen Lämmlin-Schindler her? Eine kleine Geographische Bestimmung

Markgräflerland: zwischen Basel und Freiburg

Mauchen:600 Einwohner

Schwarzwald – Vorbergzone – Markgräflerland – Rhein und dann auf der anderen Seite weiter…

20 ha, biologisch bewirtschaftet

Sekt wird im Weingut hergestellt

von Hand gerüttelt

klassische Champagner-Cuvee mit Weißburgunder, Chardonnay und etwas mehr Spätburgunder – daher die lachsrote Farbe

zum Degorgieren fahren sie zum Reinecker

im Glas (hatten wir…) Extra brut



51:59 dieses Markgräflerland…

Hauptrebsorte ist Gutedel

kam vor rund 250 Jahren vom Genfer See

lange war’s der Literwein auch für die Schorle

seit 20 Jahren etwa bekommt er Profil

Gutedel hat viele Facetten

sie haben: Grünen Markgräfler – wenig Alkohol (10,5%), ein Sommerwein

dann den klassischen Ortswein – oder den Chasselas: ein Gutedel, der durchaus auch mal im Holz liegen kann und lang auf der Hefe ist…

dadurch bekommt er kräftigeren Charakter

eigentlich ist der Gutedel eher etwas zurückhaltend. Heidi sagt immer: wie die Markgräfler selbst

das Znüni

zum Znüni gibt’s Gutedel

Gutedel macht nicht zu: der ist ’ne Bereicherung

Gutedel ist nicht der, der mit Säure besticht

die Sorte, sagt man, sei 5.000 Jahre alt

wohl aus Ägypten

Gutedel-Cup, mit Winzern aus Märgräflerland, Schweiz – und Saale-Unstrut!

bei dem Hummus: ich suche jetzt den Grauburgunder aus!

nicht den schlanken aus dem Stahl, sondern den aus dem Barrique

Erste Lage (sie sind im VDP)

Baden und Württemberg verstehen sich durchaus…

warum Rotwein durchaus auch in den Kühlschrank sollte

eine ausgezeichnete alte Rebe (Großes Gold)

aus Württemberg ein Chardonnay: weiß und rot, sehr gut!

ein toller Anlass heute, dass wir so die Weine probieren können

was ganz anderes zum Dessert: Cabernet blanc

PiWi heißt nicht: gar nicht spritzen. Aber: weniger!

ein Lob den Weinen!

Infos

Baden-Württemberg Classics Dresden am 4. und 5. Mai

Rund 40 Winzerinnen und Winzer aus Baden, Württemberg (und als Gäste: drei aus Sachsen) laden ein, ihre mitgebrachten ca. 600 Seklte und Weine zu verkosten. Tickets für die Weinmesse gibt es für 20 Euro im Vorverkauf bei Eventim sowie an der Tageskasse. Die Verkostung der Weine ist inklusive. Wer mit Bus oder Bahn kommt und seinen Fahrausweis vorlegt, zahlt nur 10 Euro.

Ort: MARITIM Internationales Congress Center, Devrientstraße 10-12/Ostra-Ufer 2, 01067 Dresden

Zeit: 11 bis 18 Uhr

Eintritt: 20 €/10 €

Weingut Lämmlin-Schindler

Müllheimer Straße 4

79418 Schliengen-Mauchen

Tel. +49 7635 440

laemmlin-schindler.de

Lembergerland Kellerei Rosswag eG

Manfred-Behr-Strasse 34

71665 Vaihingen-Rosswag

Tel. +49 7042 / 359600

lembergerland.de