Wein und Winzer Algarve

Die Weinregion Algarve umfasst 1.400 Hektar auf denen 61 Weinerzeuger rund 1,2 Millionen Liter Wein pro Jahr produzieren. Der überwiegende Teil (70 %) des an der Algarve erzeugten Weins wird in der Region verkauft – vor allem an Touristen. Lange Zeit hatten die Weine der Algarve nicht den besten Ruf – aber das ändert sich seit einigen Jahren gewaltig: neue Privatinitiativen kümmern sich um anspruchsvollere Weine, auf modernen Weingütern kann man eine (meist gelungene) Kombination aus Wein und Önotourismus erleben. Nicht unwesentlichen Anteil an der Qualitätssteigerung hat die CVA (Weinkommission der Algarve), die Weine mit den Herkunftsbezeichnungen Lagos, Portimão, Lagoa und Tavira sowie der geografischen Angabe Algarve zertifizieren (wobei die meisten Weingüter den bekannteren übergeordneteren Begriff Algarve bevorzugen).

