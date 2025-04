Wäre da beim ausgeschilderten Küstenwanderweg zwischen Ferragudo und der Praia Marinha nicht dieser eine Punkt Nummer 5 so auffällig weit weg von der Küste gewesen, wären wir ja nie da gewesen. Was mag da sein? Ah: ein Weingut! Gut. Wir also hin zur Quinta Monte de Salicos, wo wir Paulo Ferreira und Gorete Matias trafen. Sie sind keine Winzer, sondern Foodies und setzen auf dem Weingut mit ihrer Firma Algarve-Gourmet die Idee vom passenden Essen zum Wein um. Unser ungeplantes Kommen an einem Samstag mit Smalltalk und einem Glas Wein endete mit der Zusage, am nächsten Tag noch einmal zu kommen – dann aber zum vollen Programm: mit vier Weinen, passenden Tapas, reichlich Informationen und zwischendurch Live-Musik – denn während Gorete in der kleinen Küche die einzelnen Gänge zubereitet, moderiert Paulo nicht nur die Weine, sondern holt auch seine Gitarre hervor und singt.

Die Aufnahmen entstanden unter widrigen Umständen: es regnete nicht, es schüttete. Hin und wieder ist das Prasseln des Regens mindestens so laut wie die Stimme des nicht leisen Paulo. Und das (teilweise) Filtern des regens hat halt der Stimme geschadet – aber wir haben ja technische Mängel bei den Aufnahmen noch nie gescheut, so lange die Inhalte stimmen! Paulo spricht englisch (danke dafür, die anderen Gäste hätten gerne auch mit portugiesisch vorlieb genommen!) – die Notizen weiter unten helfen aber bei Sprachschwierigkeiten, da mitzuhalten. Und zwischendurch unterhalten Sylke (so viel Wein & fein muss auch an der Algarve sein!) und ich uns über die Weine und das Essen.

Die Geschichte von Monte de Salicos ist nicht untypisch für die Weingüter der Gegend. Als António Cabrita das Areal 1998 erbte, fand er einen verlassenen Weinberg vor, in dem der Wein mit Mandel, Orangen- und Johannisbrotbäumen konkurrierte. Aber da die 13 Hektar zwischen Lagoa und Carvoeiro mit ihrem typisch mediterranen Klima und den kalkhaltigen Lehmböden ein hervorragendes Terroir für traditionelle und internationale Rebsorten bietet, beschloss er Änderungen – wobei mehr Wein anfangs schon noch hieß: die Trauben gehen in die Kooperative. Erst seit 2011 gibt es einen eigenern Keller und eigene Weine: MDS, das Kürzel für Monte de Salicos. Und diese Weine – von denen es insgesamt nur 20.000 Föaschen gibt – kann man neuerdings auf dem Weingut zusammen mit Paulo und Gorete verkosten.

Und hier der Verlauf des Podcasts

00:33 Zu Gast im Weingut Monte de Salicos bei Algarve Gourmet mit Paulo und Gorete

01:11 Einführung draußen

Paulo 20 Jahre banking business – aber Tourismus schien ihm spannender, Gorette arbeitete im Fotostudio

auf der Suche nach einer für uns sinnvollen Weinverkostung

Wein verbessert sich mit Essen und Essen verbessert sich mit Wein

Nov 2023 kam MDS ins Spiel

seit März 2023 bieten sie es an

alle ihre Touren enden mit Food & Wein

Monte de Salicos – wo kommt das her?

seit 500 Jahren ein Bauernhof

salicos: sal – kleine Salztropfen. Aus Gründen (das Meer, so nah!)…

alles ist klein in der Algarve – sie haben 13,5 ha

auf 8,5 ha alte Reben

für Orangenbäume gibt es nicht genug Wasser

Rebsorten: Aragonzes (Tempranillo),

Touriga Nacional…

plus zwei französische Sorten: Syrah und Cabernet Sauvignon

alle Rotweine im Weingut sind Cuvées

weiße Sorten: Verdelho

Sauvignon blanc

Viognier

Pinot Gris

Muscatel

Produktion: 5.000 Flaschen Weiß- und 15.000 Flaschen Rotwein

der Wein bleibt in der Algarve!

jetzt drinnen (aber da prasselt es ja auch!)

Wein von der Algarve ist sehr fruchtig wir haben viel Sonne (jetzt nicht!)

die Trauben reifen schnell, sie bilden viel Zucker – was den Wein tendenziell akoholreich macht

Ernte im August/September

…und eine späte Lese im Oktober

die kamen vor 2.000-3.000 Jahren und brachten Wein mit

Kooperativen (Genossenschaften) waren normal, sie brachten den Wein in den Verkehr

die Kooperative in Lagoa ist die zweitälteste an der Algarve

bis in die 70er Jahre erhielten die Winzer Gehalt plus Wein – täglich ein Liter (später täglich 0,5 l)

Revolution 1974 brachte zwar den Start des Toursimus, aber auch Verlassen der bäuerlichen Strukturen

Weingüter wurden verlassen

das war die Zeit, wo schlechter Wein produziert wurde, anspruchslos

seit 2000 gab es ein Programm, das Folgen hatte: Wiederaufrebung, neuer Geist

Weinanbau entwickelt sich noch in der Algarve

zwei Trauben werden bestimmender werden: Negra Mole (wird nicht immer rot…)

die zweite ist Crato branco

14:27 wir folgen heute der mediterranen Diät

Tapas und Wein (4 Weine…): Rosé, ein junger Weißer, dann ein junger Roter und schleßlich ein Reserva-Rotwein

Touriga Nacional und Aragonez (zählt sie zu den fünf empfohlenen Traubensorten für Portwein. Sie ist identisch mit der spanischen Sorte Tempranillo)

dazu ein Karottensalat, typisch für die Algarve

was ist wichtig für Portugal? Sardinen und Wein!

der Regen schüttet!

UVS/SYS zu Rosé und Karotten

kleiner Arbeitsbeginn 😉

UVS/SYS zu Rosé und Karotten kleiner Arbeitsbeginn 😉 18:37 Der Weißwein

Cuvée aus Sauvignon Blanc und Verdelho

passt gut zu Fisch – heute mit einer (portugiesischen) Bruschetta und Sardinen mit geröstetem Paprika

die Sardinen kommen (natürlich) aus der Konserve

Das Schaffner-Lied

Liedanfang

PiriPiri extra scharf dazu

eine Cuvée aus Cabernet Sauvignon und Syrah sowie Touriga Nacional und Aragonez

passt sehr gut zu Bacalhau

hier aber mit Ziegenkäse

dieser kommt aus dem Alentejo, weil der regionale Lieferant gerade keinen Käse liefert: die Ziegen brauchen die Miclh selber

dazu hausgemachte Kürbismarmelade

mit Orangenzeste, Zimt, brauner Zucker

Lied beginnt

Lied beginnt 31:41 UVS/SYS zu Cräcker mit Käse

33:30 Reserva-Rotwein

6 Monate in gebrauchter französischer Eiche: Rotwein Reserva

Cuvée aus Touriga Nacional und Syrah

36:09 der letzte Gang: eine süße Salami. Mit Karob

Schoko-Salami mit Karob

also: Karob, Schokolade 70%, Kekse, geröstete Mandeln und Salz

Musik

Musik 41:36 UVS/SYS zum portugiesischen Kalten Hund

Algarve Gourmet / Quinta Monte de Salicos

Estrada Nacional 124-1 – Poço Partido

8400-557 Carvoeiro Lga

GPS: 37.118912, -8.455235

Tel. +351 282413371

algarvegourmet.com

[Besucht am 05. Januar 2025 | Alle Beiträge Wein&Winzer Algarve

