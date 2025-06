Mirco Meinel erinnert sich noch ans erste Mal vor 17 Jahren: nass sei’s da gewesen. Drei Tage hatte es geregnet – kein gutes Ohmen für die Premiere einer Freiluft-Veranstaltung. Da ging dem jungen Herrn Meinel, der ja stets die Balance zwischen Kommerz und Lust zu halten trachtet, ganz schön die Muffe. Aber dann standen die Leute Schlange an der Kasse und tanzten später einfach im Regen. Das sind da so Momente, wo die Besorgnis aus dem Gesicht weicht und sich zusätzlich zur Feuchtigkeit von oben doch eine Freudenträne den Weg sucht. Das Wetter spielt seitdem immer noch eine Rolle – aber es ist nicht mehr so entscheidend. Um richtig zu sein, müsste es sich sowieso anstrengen: Regen ist doof, zu viel Hitze auch. Aber egal: in diesem Jahr wird gefeiert, die 15. Schlössernacht steht an, sie findet wie immer am 19 Juli auf dem Areal der drei Elbschlösser und der Saloppe statt.

Auf über 32 Hektar und mit 6 Kilometern Wege kann die Schlössernacht zur sportlichen Veranstaltung werden: von 17 Uhr bis 4 Uhr treten beim 11stündigen Programm über 300 Künstler bei 80 Konzerten auf 18 Bühnen auf. Es ist wie immer: für jeden was dabei. Kaffeehausmusik, Rock, Sachen zum Tanzen, Leises zum zuhören. Ein Schwerpunkt ist nach dem Erfolg im Vorjahr das House of Urban Culture in der Saloppe, wo Graffiti-Künstler und die Breakdancer der Saxons zu sehen sein werden.

Natürlich kommt die Kulinarik nicht zu kurz. Über 30 Gastronomen sind dabei, darunter Restaurants wie der Laurichhof und „nr13- Genuss am Hafen“. Diable Cuisine bietet mediterranes Fingerfood an. Das Stresa betreut sogar zwei Stände: im Genussgarten kann man sich auf Tacos und mexikanische Drinks freuen, und im Weingarten gibt der Hirschsalon mit Kim-Cheese-Bratwurst sein Debüt. Passend zum Geburtstag ist das Café Toscana mit feinen Törtchen dabei. Sie werden an einer langen Kaffeetafel kredenzt und durch DJ Bongo mit Kaffeehaus-Musik begleitet.

Die Meißner Schwerter Privatbrauerei engagiert sich in bewährter Weise als Hauptsponsor, sorgt für den Biergenuss und hat maßgeblichen Anteil an der Logistik und der Ausstattung mit Sonnenschirmen, Theken und Ausschanktechnik. Auch die Weinfreunde haben wieder viel Auswahl, vor allem an sächsischen Weinen. Das Weingut Schloss Proschwitz stellt dieses Jahr ihren limitierten Rosé „Die Eisheiligen“ in den Mittelpunkt, der wegen der Frostschäden 2024 in Baden gereift und auch dort mit sächsischer Handschrift gekeltert wurde.

„Die Schlössernacht ist unser Baby, unser Lieblingsprojekt und das Aushängeschild unserer Agentur“, sagt Mirco Meinel. Doch bei allem Enthusiasmus werde es von Jahr zu Jahr schwieriger, am Ende wenigstens eine schwarze Null zu schaffen. „Alle Kosten steigen, aber wir wollten den Eintrittspreis vom Vorjahr stabil halten!“ Also muss man kreativ sein und dem Bewährten Neues hinzufügen. Was im vergangenen Jahr als Testballon gestartet ist, hat sich jetzt verfestigt: es gibt late-night-Tickets für die zeit nach dem Feuerwerk. Denn da aus Gründen des Denkmalschutzes maximal 6.000 Gäste gleichzeitig das Festgelände besuchen dürfen, sind die Flanierkarten (52,50 Euro zzgl. VVK-Gebühr) schnell ausverkauft – die (teureren) VIP-Tickets gibt’s schon ga nicht mehr. „Momentan sind noch 15 Prozent der Tickets verfügbar“, hieß es heute auf der Prressekonferenz. Da aber nach dem Feuerwerk viele Gäste den Heimweg antreten, kann wieder auf 6.000 aufgestockt werden: das sind die Late-Night-Tickets für 25 Euro. Für spontane Gäste hält der Veranstalter wieder ein Ticketkontingent von 200 Karten zurück, die es an der Abendkasse gibt (60 Euro).

15. Dresdner Schlössernacht am 19.7.2025

Parkanlagen der Elbschlösser, Bautzner Straße 130 bis 134, 01099 Dresden

Einlass ab 17:00 Uhr, Beginn 18:00 Uhr

dresdner-schloessernacht.de