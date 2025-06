Erbgericht heißen in der Gegend östlich von Dresden viele Gaststätten, aber wenn wir zu dem Erbgericht wollen, dann ist es immer das in Tautewalde. Das Haus fährt, nach anfänglich häufigeren Wechseln in der Küche (die aber wenigstens der Qualität nicht abträglich waren) seit elf Jahren in sicherem Fahrwasser der Familie Schulz, die in der Provinz einen tollen Job macht: wenn es an einem Dienstag schwer wird, vor dem Restaurant einen Parkplatz zu bekommen, ist das ein gutes Zeichen. Enrico Schulz bietet auch zu den Kochsternstunden (wie gewohnt) im Erbgericht ein Menü in drei Gängen an – was schade ist, denn die Küche arbeitet auf hohem Niveau, und die Kochsternstunden-Gäste sind ja mittlerweile auch gelernte Gourmets. Für die Statistiker: Nur ein Drei-Gang-Menü wie das in Tautewalde (36 €, inkl. Weinbegleitung und Aperitif-Hauscocktail 59 €) bieten lediglich zwei der teilnehmenden Restaurants an (die Möglichkeit, auch nur drei Gänge zu wählen, die meisten). Das war dann aber auch schon der einzige Punkt an diesem Abend, über den wir (freilich aus der Kategorie „Meckern auf hohem Niveau“) zu klagen hatten. Die Einstimmung aufs Menü kommt in außergewöhnlicher flüssiger Form: Der Aperitif des Hauses besteht aus einem hausgemachten Rumtopf, der auf Trinkstärke herabgesetzt wird mit Fruchtsecco (die für diejenigen, die es alkoholfrei wollen) oder mit Schwarzbier. Letztere Kombination klang zu abenteuerlich, um sie nicht zu probieren. Wir waren dann ehrlich überrascht, was man zur Freude des Gaumens alles so mischen kann! Als Gruß aus der Küche erreichte uns – neben dem in Tautewalde üblichen vorzüglichen […]