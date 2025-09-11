Weingut Höfler| Klicken öffnet mehr



Michelbach ist der nordwestlichste Weinort von Franken. Direkt am Main, der Franken durchfließt und dabei mit Glitzerschein und Wärmeausgleich versorgt, liegt es nicht. Das Bild weiter mainaufwärts ist daher leicht schräg, aber: weiter mainaufwärts tobt mehr Silvanerheimat. Michelbach, wie Hörstein ein Ortsteil von Alzenau, ist so gesehen fränkische Diaspora mit starkem Hang zum Hessischen. Ein Herz für Minderheiten zeigen die Churfranken, die ja auch mehr Burgunder als Silvaner auf ihren Weinhängen haben: sie hatten die Alzenauer zum gemeinsamen Winzerabend eingeladen und somit den Horizont in Sachen Bodenkunde und Rebsortenspezialitäten noch einmal ein wenig erweitert.

Wieso denn Bodenkunde? Ist Franken nicht dieses Trias-Ding mit den drei (sonst wär’s ja nicht Trias…) Schichten Buntsandstein, Muschelkalk und Keuper. Stimmt, so isses, so wird’s auch immer gut erklärt. Aber Alzenau ist da außen vor: „Wir haben ja das Urgestein, diese Gneis und Glimmerschiefer, was bei uns zu Hause ist!“, hatte Edda Hein-Barnetzki bei der Vorstellung ihres Rieslings gesagt und erwähnt, dass sie beim Riesling in der offiziellen Beurteilung schon mal „nicht typisch fränkisch“ gehört hat. Und da hat der sonst eher ruhige Winzer mit fast 50 Jahren Berufserfahrug dann gleich mal die Tonart ziemlich entrüstet angeschlagen und beiläufig erwähnt, dass derlei Argumente natürlich Quatsch seien, weil „der Wein auf dem Standort wächst, den wir da haben“ – und da könne er eben nicht nach Muschelkalk schmecken.

Bernd Höfler ist die dritte Generation im über 100 Jahre alten Weingut. Im vergangenen Jahr hat sein Sohn Johannes übernommen, und „ich bin ganz stolz, dass er das gemacht hat und er ist drauf und dran, den Betrieb weiterzuführen und unter seinen Bedingungen gut weiterzuführen“, sagt Bernd Höfler. Mit 27 hatte er den Betrieb unerwartet schnell übernehmen müssen, weil der Vater einen Schlaganfall hatte. Letztendlich habe er den Betrieb dann zu dem gemacht, was er jetzt ist, ihn vom Gemischtbetrieb zum reinen Weinbaubetrieb mit elf Hektar Fläche geführt. Seit 1980 ist Höfler Mitglied im VDP. Bio-zertifiziert ist der Betrieb bereits, Johannes will ihn als nächstes Ziel in die Biodynamie überführen.

„Wein geht nur mit Familie“, sagt Bernd Höfler, „das ist meine Grundeinstellung.“ Da spricht die Erfahrung, und da schwingt viel mit: Skepsis angesichts der vielen aktuellen Herausforderungen, Hoffnung angesichts des Muts der jungen Generation, sich zu engagieren. und Empfehlungen, die von Herzen kommen. Beispielsweise beim leidigen Thema Preise, die man nehmen kann/muss für so einen Wein. „Ich glaube, der Winzer hat das Handwerk gelernt und er weiß, worauf es ankommt. Was aber auch wichtig ist, dass der Wein auch dafür da ist, die Winzerfamilien zu ernähren!“, postuliert Höfler. Für einen guten Wein müsse der Winzer auch gutes Geld bekommen und sich nicht verstecken. Und dazu gehöre eben nicht nur die betriebswirtschaftliche Rechnung, sondern auch dies: „Ich muss auch selbstbewusst an den Markt gehen und muss erklären, der Wein hat mir so viel Arbeit gemacht, habe ich so viel Herzblut reingesteckt. Das ist der Wein mir wert und wenn das Geld nicht kommt, dann bleibt der Wein bei mir im Keller!“

Die beiden Höfler-Weine

2022 Riesling Apostelgarten, Großes Gewächs: Ein junges, ertragsreduziertes Gewächs aus der besten Lage auf Schieferboden; dominiert von frischen, grünen Primäraromen, das sich nach 5–7 Jahren Flaschenreife zu rauchigen, erdigen, stahligen Noten mit Honig und reifen Früchten entwickelt; spontan vergoren im Stahltank, langes Hefelager.

2022 Michelbacher Steinberg, Schwarzriesling: Trocken ausgebauter Rotwein im Holzfass (teilweise neu); weich und ausgewogen mit roten Früchten, Waldboden- und blättrigen Nuancen; vielfältig einsetzbar (auch für Sekt oder Blanc de Noir), aus einer anspruchsvollen Rebsorte, die vor 40 Jahren gepflanzt wurde und intensive Pflege erfordert.

Weingut Höfler

Albstädter Str. 1

63755 Alzenau

Tel. +49 6023 5495

weingut-hoefler.de