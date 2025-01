Moin, olá e bom dia aus Portugals Süden! Sylke und ich sind zum Januar-Urlaub mal wieder an der Algarve, das Podcast-Studio ist provisorisch im Beach House in den Dünen der Praia da Faro eingerichtet. Gleich zu Beginn des neuen Jahres haben wir einen Termin in einem bemerkenswerten Weingut gemacht, der Quinta dos Vales. Das Weingut befindet sich in dem Dorf Estômbar, zwischen Lagoa und Portimão an der Algarve.

44 Hektar umfasst das Weingut, das 1989 gegründet wurde. 2006 wechselte es den Besitzer, der umtriebige Unternehmer Karl Heinz Stock hatte es übernommen und in den 17 Jahren bis zum Verkauf im vergangenen Jahr zu einem besonderen Weingut entwickelt. Zum einen sollte es natürlich gute Weine geben – das scheint, am Anfang nach konzeptionellen Neuentscheidungen (andere Rebsorten, vor allem nicht nur rote) auch gelungen: In den ersten 10 Jahren erhielten die Weine über 100 nationale und internationale Medaillen und Preise – und fünf von zehn möglichen Malen gab’s die Auszeichnung „Bester Wein der Algarve“!

Unter den 15 angebauten Rebsorten wachsen auf dem Areal die portugiesischen Klassiker wie Touriga Nacional, Touriga Franca, Aragonês, Verdelho, Alvarinho und Castelão, aber auch einige internationale Sorten – Syrah, Viognier und Cabernet Sauvignon geben den Weinen in den Cuvées manchmal das gewisse Etwas…

Zum anderen gibt es auf dem Weingut aber auch jede Menge Kunst, und die ist unübersehbar: draußen in der Landschaft, aber auch im Weinkeller und natürlich in der Vinothek. Weit über hundert Werke in verschiedenen Stilen, Materialien und Größen sind in mehreren Gärten zu sehen. Kunst war ein Gründungselement von Quinta dos Vales und ist auch heute noch das Herzstück. Das Besondere: Der Künstler der meisten dieser Skulpturen ist der Gründer von Quinta dos Vales, Karl Heinz Stock. Er sagt: „Es gibt eine Eigenschaft, die sowohl ein Wein- als auch ein Kunstliebhaber braucht – und das ist Geduld. Weder Wein noch Kunst sind einfache Erlebnisse, sie erfordern Nachdenken und Zeit, um in vollen Zügen genossen zu werden!“

Dieser Podcast besteht aus zwei Hauptteilen, deren jeder wiederum zweigeteilt ist. Teil eins bestreitet João, einer der Weintourismus-Führer (oenotourism guide) der Quinta. Er führte uns zuerst in den Keller, wo wir einiges zur Geschichte des Weinguts und zur Weinbereitung generell erfuhren. Dann ging’s hoch in den Verkaufsraum, wo uns João zweimal drei Gläser Wein einschenkte. Beim Einschenken sagt er jeweils was zu den Weinen. Dieser Teil ist auf englisch und in den Notizen recht engmaschig (deutsch) dokumentiert.

Für den Teil zwei nahmen wir uns dann die beiden Holzbrettchen, in denen die Weingläser steckten, und gingen raus vor die Tür. Umgeben von Kunst und mit Blick auf die Weinberge probieren wir dann die beiden Flights, bei denen es folgende Weine gab:

2023 Marques Vales Duo, Rosé, Syrah & Turiga Franca

2023 Marqes Vales Duo, weiß, Arinto & Verdelho

2017 Marques dos Vales, rot, Syrah & Viognier

2017 Grace, Touriga Franca

2017 Grace Touriga Nacional

2015 Grace Vineyard tinto

Beim ersten Rotwein gab’s bei uns eine Wissenslücke – nämlich: wie halten sie es mi dem Holz. Beim Bearbeiten der Tonspuren habe ich dann nachgelesen und (für den Sommer-Rotwein) dieses gefunden: „Die Mazerations- und Fermentationsprozesse finden in Edelstahltanks bei einer kontrollierten Temperatur von 20–24 °C statt, gefolgt von einer 14-monatigen Reifungszeit in neuen französischen Eichenfässern.“ Und auch die anderen Roten lagen im Holz, wobei wir nur Barriques gesehen haben. Aber wir waren ja auch nicht überall unterwegs…

Und hier die Notizen des Gesprächs

00:29 Wir sind an der Algarve im Weingut Quinta dos Vales

04:11 Joao: The story starts in the 1940s

1989: ab da war’s Wein

95% Rotwein war’s am Anfang

2006 übernahm Karl Heinz Stock als Investor das Weingut

erste Idee: weniger Rot- und mehr Weißwein, das passt besser an die Algarve

derzeit 15 verschiedene Rebsorten – sieben weiß, acht rot

speziell beim Foodpairing ist Weißwein an der Algarve gut aufgehoben – es gibt viel Fisch & Meeresfrüchte

2024 wurde das Weingut verkauft an João Cascão und seine Frau Liz, Shane Leahy und Leonie Corcoran

wegen der Klimaveränderungen sind alte Regeln Voraussagen gerade etwas schwerer: in diesem Jahr war es im Januar zu warm für den Rebschnitt

Erne ist nach Rebsorten getrennt

Handlese und – nach einer Nacht im Kühlraum – händische Auswahl am Band

Weinmachen und Kochen haben eins gemein: wenn die Zutaten nicht gut sind, wird’s nichts

Trauben werden entrappt

…und für Rosé wird natürlich nur der Saft vergoren

im Keller: Rotweine reifen in der Regel im Holz, Weißweine im Stahltank

Rotweine reifen durchschnittlich 12 Montae

französische und ungarische Eiche – die amerikanischen hauptsächlich für The Winemaker Experience

…und das ist der Keller, wo deren Weine reifen

09:58 Im Verkostungsraum

2023 Rosé Marque Vales Duo

Duo weiß

Nr. 3: ist das ein Naturwein? Nee, machen sie nicht

typisch portugiesisch: weißé und rote Trauben zu mischen

der Wein ist zu 80% rot und 20% weiß (Syrah & Viognier)

das ist unser leichtester Rotwein – ein Sommerrotwein

2. Flight: 100% Touriga Franca, Jahrgang 2017. 8 Monete in französicher Eiche gereift

Touriga Nacional

12 Monate im französischen Eichenfass

der letzte Wein im Flight ist mit 92 Pkt. der höchstbewerteste (Gold Mundus Vini 2023) Grace Vineyard tinto, Jahrgang 2015

eine Cuvée von Alicante Bouschet, Syrah, Touriga Franca und Cabernet Sauvignon

der Rosé

der Weißwein

der Sommer-Rotwein („Die Mazerations- und Fermentationsprozesse finden in Edelstahltanks bei einer kontrollierten Temperatur von 20–24 °C statt, gefolgt von einer 14-monatigen Reifungszeit in neuen französischen Eichenfässern“)

Flight 2, Rotweine

2017 Touriga Franca

Saúde, Arbeitsbeginn!

für mich riecht das nach Rumtopf!

Touriga Nacional im Glas („Der Mazerations- und Fermentationsprozess findet in Edelstahltanks bei einer kontrollierten Temperatur von 12–14° statt, gefolgt von einer 13-monatigen Reifungszeit in neuen französischen Eichenfässern“)

Nr. 3 im Flight 2: 2015 Grace Vineyard tinto

Quinta dos Vales

Sítio dos Vales, CP 112,

8400-031 Estômbar

Tel. +351 282 431 036

quintadosvales.pt

[Besucht am 2. Januar 2025]

