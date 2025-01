Schulz oder Schmitt? Hauptsache: aktiv!

„Machen Sie doch einfach mal die Augen zu und versetzen sich in das Jahr 1990!“, sagt Frank Schulz. Das ist einer, der sich genau zu der Zeit selbstständig gemacht hat. Das mit den Augen schließen ist freilich leichter als die Sache mit dem Sich-Zurück-Versetzen: beim Pressetermin sind (natürlich) auch Menschen dabei, die damals noch nicht mal Quark im Schaufenster waren, wie man so sagt. Also gibt’s fröhliches Lachen in der Runde – und damit ist man ja eigentlich gleich mittendrin in dem, was Frank Schulz zuerst allein und dann mit immer größer werdenden Team in den vergangenen Jahren aufgebaut hat: vordergründig ein Reiseunternehmen, aber in Wirklichkeit einen Raum, in dem sich Menschen über verschiedene Kulturen hinweg treffen, verstehen und wohl fühlen. Ziel erreicht? Irgendwie schon – und Zeit für einen Wechsel: Schulz aktiv heißt weiter so, aber die neue Inhaberin ist Ines Schmitt.

Da sitzen nun also alle mit (zumindest im Geist) geschlossenen Augen, und vor allem die Nachgeborenen wohl auch mit offenen Mündern – denn 1990 war ja nicht nur die Zeit, wo kurz zuvor die Mauer gefallen war. Es war auch die Zeit, in der es kein Internet gab und keine Mobiltelefone. Whaaat? Ja genau. Und sogar Telefone, die damals fast alle noch an Strippen hingen, waren in Dresden rar. „In den ersten Wochen und Monaten bin ich also immer zur Hauptpost gerannt!“, erinnert sich Schulz. Und weil die Telefone damals keine Tasten und somit auch keine für Wahlwiederholung hatten, musste man am Rad drehen. „Der Finger hier, der blutete fast, weil es ja immer alles besetzt war! Man hat 20 Minuten in so einer Telefonzelle gestanden, und hinter einem klopften schon die Leute und so weiter…“ Früher, merkt man, war eben doch nicht alles besser.

Der Wechsel von Schulz zu Schmitt ist übrigens länger schon geplant, denn so wie die Jungschen unter der Journalistenschar 1990 noch nicht geboren waren, so kamen die damals noch nicht ganz so Alten heute dann doch schon ins Rentenalter. Da gibt’s für Selbstständige natürlich keine fixe Zahl, aber Udo Jürgens hat ja schon 1977 festgelegt: „Mit sechsundsechzig Jahren, da fängt das Leben an!“ Also hat Frank Schulz seinen Laden verkauft – aber mit Ines Schmitt als neuer Inhaberin ist es kein neues Gesicht: sie ist schon seit 2011 im Unternehmen, zuletzt als Geschäftsleiterin. Und nun also auch Inhaberin. Man könnte sagen: Schulz oder Schmitt – egal: Hauptsache aktiv. Und so ganz raus ist der Firmengründer, der sich in Andalusien einen Bauernhof gekauft hat, natürlich nicht: es gibt dort jetzt neue Reisen mit ihm als Reiseleiter. Und als Jungbauer (Obst, Oliven) hat Frank Schulz auch zu tun. Wer sagt denn, dass Rentner zum Nichtstun verdammt sind? Eben!

Aber die Last des Alltags, die Verantwortung für rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: die ist weg. Doch, sagt Schulz auf Nachfrage: er könne jetzt besser schlafen! Aber da die Zahl des Schlafdefizits irgendwie eine Weltkonstante zu sein scheint, muss Ines Schmitt konstatieren: sie schläft jetzt weniger. So ist das, wenn die Gedanken kreisen, denn irgendwas ist ja immer. So wie die schulz aktiv-Reisetage, die im Rahmen der Dresdner Reisemesse vom 31.1. bis 2.2. auf dem Dresdner Messegelände stattfinden. Auf mehr als 100 m² informieren an 19 Länderständen die Reiseleiter*innen und Partneragenturen aus 25 Ländern, und 70 Reisevorträge aus aller Welt zwischen 20 und 45 Minuten Dauer sind ein weiterer Bestandteil des Informationsangebots. Im Prinzip wie gehabt, denn warum sollte man Bewährtes ändern? „Wir haben viele Gäste, die ihre nächste Reise vor allem deshalb bei uns buchen, weil sie unsere Art des Reisens in kleinen Gruppen schätzen. Das Reiseziel selbst ist manchmal nicht so entscheidend, da gibt es extrem viel Vertrauen in unsere Kompetenz“, weiß Ines Schmitt.

