Böhmisch-Tschechische Küche im Rausch

Das ist jetzt was für Philosophen: Babička im Rausch ist der Name des neuen Restaurants, das der böhmisch geprägte Nachfolger des ehemaligen Restaurants Rausch in der Bürgerstraße 36 in Pieschen wird. Was aber, wenn man dann – es gibt Tankbier aus Pilsen! – dort einen Rausch bekommt? Ist es dann ein Rausch im Babička im Rausch? Wer will das beantworten? Wir nicht! Aber Grundlagen für das, was kommt, können wir ja schon verraten, denn bei einem Besuch im noch geschlossenen Restaurant verriet der neue Pächter Josef Micek schon mal, was sein wird – und vor allem, wenn auch vage, ab wann es sein wird: „Am 21. Januar kommt die erste Lieferung von Bier!“ Und da das unpasteurisiert ist und möglichst zügig an den Gast (m/w/d) kommen muss, ist auch klar: „Die Woche danach werden wir wohl einfach aufschließen!“ – offizielle Eröffnung mit Pi, Pa Po und Tamtam ist dann irgendwann später.

Josef Micek ist Liebhabern tschechischer Biere und Küche nicht unbekannt: in der Dresdner Winterbergstraße gibt’s das Hurvinek, in Pirna schon eine Babička. Die Expansion nach Pieschen hängt auch mit der dort schon vom Vorgänger installierten Tankanlage zusammen– die drei auch optisch auffallenden Kupferbehälter fassen 750 Liter Bier. Der Gastraum hinter der Theke zeigt sich unverändert im Urquell-Grün, einen Farbwechsel gab’s in der ersten Etage: die war mal rot und ist jetzt zum ganz normalen Gastraum mutiert, also auch grüne Wände. Insgesamt bietet Babička im Rausch jetzt 100 Plätze an – und bei gutem Wetter ganz wenige draußen vor der Tür an der Straße.

Die Küche greift auf die Klassiker der beiden anderen Betriebe zurück: zwischen 12 und 22 Uhr gibt es deftige und nicht fleischarme Kost – natürlich auch Rindergulasch mit viel Sauce, damit die Knödel (anders als alles andere: nicht hausgemacht, sondern vom Spezialisten aus einer Manufaktur in Duchcov bei Teplice geliefert. Zur Mittagszeit soll es ein spezielles Mittagsangebot geben („für unter zehn Euro“, versprach Josef Micek). Er weiß, dass das bislang in Pieschen nicht besonders gut lief – wil sich aber Zeit nehmen: die Leute müssten sich ja dran gewöhnen, dass da was geht. Betriebsleiter Benjamin Sadik war zuvor im Hurvinek, sorgt also für Qualitätskonstanz. Insgesamt werden sich in Pieschen acht Mitarbeitende um die Gäste kümmern.

Babička im Rausch

Bürgerstraße 36

01127 Dresden