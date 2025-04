Reinhard und Christine Golter vom Weingut Golter sind in der 139. Folge von „Auf ein Glas“ bei uns zu Gast. Das Weingut aus Ilsfeld („zentral zwischen Heilbronn und Stuttgart gelegen“) bewirtschaftet 20 Hektar Rebfläche. Reinhard und Christina sind zur Hausmesse nach Dresden gekommen: zwei Tage nahmen sie sich im Gewölbekeller des Café Friedrichstadt Zeit, um mit Kunden ins Gespräch zu kommen – die meisten davon Stammkunden, von denen einige im Laufe der Jahre zu Freunden wurden. Das Angebot der Golters ist groß – auch bei der Hausmesse: die Reihe der Flaschen ist lang. Das Sortiment umfasst klassische schwäbische Rebsorten wie Riesling, Lemberger und Trollinger, aber auch Merlot, Syrah und Pinotage. Sohn Christoph ist schon mit im Betrieb und hat seine eigene Weinlinie: die Hausbergweine – spontan vergorene, unfiltrierte Weine mit langer Hefelagerung.

Während des Podcasts probierten wir einen PetNat und zwei Sekte. Der PetNat (eine idee von Christoph, ihn zu machen) ist aus der Muscaris gemacht, mit wilden Hefen vergoren und vier Wochen auf der Flasche gereift. Die Sekte liegen zwei bis fünf Jahre auf der Feinhefe, um komplexe Aromen zu entwickeln. Zwischen den Sektproben gab’s viel zu besprechen. Etwas ausfühlicher widmeten wir uns der Thematik Publikumsgeschmack vs. Winzergeschmack. Reinhard Golter liebt trockene Weine – vor allem Rieslinge mit knackiger Säure sind für ihn der pure Genuss! Aber das sei nicht immer das, was die Kunden wollen: die Golters sind viel unterwegs, bei Messen wie der in Dresden oder München, Hamburg, Köln…) treffen sie ihre Kunden und merken schnell, was wirklich ankommt. Viele Kunden sagen zwar „trocken, bitte!“, aber beim feinherben Riesling mit 12–14 Gramm Restzucker leuchten die Augen. Also produzieren die Golters vor allem für den Geschmack der Kundschaft.

Und hier der rote Faden durchs Gespräch

dieser ist wirklich trüb zum PetNat aus der Muscaris – ein PiWi bewusst nicht fertig reifen gelassen… bei 80 Oechsle andere Aromastruktur fertig nach vier Wochen, aber sie lassen ihn reifen die Hefe gibt dem Produkt unheimlich viel zurück auch unsere Sekte lagern wir zwischen 2 und 5 Jahren auf der Hefe! der ist jetzt geschüttelt – er selbst mag den PetNat klar lieber meine Frau macht’s anders rum: jeder wie er’s mag! die Idee zum PetNat hatte Sohn Christoph in den größeren Städten haben sie damit mehr Erfolg als auf dem Land 06:30 Ilsfeld liegt zentral zwischen Heilbronn und Stuttgart

im schwäbischen Unterland! das Heilbronner Becken, wo alles ein bisschen reifer wird klimatisch bevorzugt wir sind die erste reine Winzergeneration Weinbau geht zurück bis ins 16. Jahrhundert – aber da waren es Mischbetriebe ausgesiedelt in den Klee (zwischen Ilsfeld und Schotzach) 1983 mit der Selbstvermarktung bei Null angefangen Vermarktung vorher? Fassweise an die Restaurants in Heilbronn oder Stuttgart! Phase 2: Händler kaufte den süßen Traubenmost und baute den aus als der Händler aufhörte, fingen sie an, alles selbst zu machen „als wir den ersten Wein abgefüllt hatten, hatten wir noch keinen einzigen Kunden!“ angefangen mit 3,5 ha wir haben schnell regional und in München Kunden gefunden mit 34 Holzkästchen hat’s angefangen in Müpnchen und seitdem geht es ständig bergauf Hausmesse in Dresden wieso ausgerechnet Dresden? sie waren vor 20 Jahren auf der Culinaria und Vinum ein Riesenandrang von den Dresdnern auf unsere Weine! Dresdner sind sehr weinaffin es tut uns als Winzerpaar auch gut, so wertgeschätzt zu werden da sind auch Freundschaften entstanden (und so gute Freunde, dass sie die beiden Tage auf der Hausmesse helfen…) das ist SO in ganz Deutschland nicht unbedingt üblich wir sind in Aachen, Köln, Düsseldorf, Hamburg, Berlin, Hannover, München… aus den 3,5 ha wurden mehr – derzeit 20 ha (und sind damit sehr glücklich) zum Sohn Christoph 17:06 das Portfolio

viele Weine – reichlich Riesling, gerne auch nicht trocken ausgebaut der Publikumsgeschmack war schon immer so „feinherb“ das normale schwäbische Weingut verkauft 70%-80% im Ländle und den Rest in D – sie sind genau umgekehrt aufgestellt wir haben bei den Präsentationen gemerkt, wo der Kunde gerne unterwegs ist ein Riesling mit trockenem Charakter kommt oft besser an (und ist dann meist feinherb)… ich, Reinhard Golter, bin ein extrem-trocken-Trinker ich produziere die Weine, die dem Kunden schmecken es gibt regionale Unterschiede Hamburg & München & Dresden trocken (außer dem Kerner, der gerne feinherb!) – aber Rheinland lieber lieblich zum Rebsortenspiegel auf den Tischen stehen über 60 Produkte („das sind viel zu viel“)… Riesling, Kerner, Müller-Thurgau, Weiß- und Grauburgunder und dazu jetzt Sauvignon Blanc, Calardis Blanc, Gelber Muskateller Riesling auf 20% der Gesamtrebfläche im roten Bereich Lemberger (am meisten), Trollinger Trollinger ist rückläufig, weil er mit dem Klima nicht klar kommt (braucht mehr Wasser als die anderen) Schwarzriesling ist rückläufig, Samtrot ist wichtig (auch für Blanc de Noir), dito Spätburgunder neu kommen Merlot, Pinotage, Syrah, Cabernet Franc Schwarzriesling geht in die Literflasche (die schwäbische Maßeinheit) ein Wein im gehobenen feinherben Bereich das Alkoholmanagement 28:21 im Glas: Blanc de Noir brut (aus Spätburgunder)

der Trollinger erklärt… der feinherbe Trollinger wird maischeerwärmt beim trockenen ist es Maischegärung fast 100 Barrique-Fässer im Betrieb, einige 500-Liter-Fässer Holz wird immer wichtiger – ab Lemberger aufwärts Klassifizierung in Guts-, Orts- Lagenweine und – neu, vom Sohn: die Hausbergweine Ertragsreduzierung bei Lagenweinen das sind auch Weine, die 10-15 Jahre liegen können warum Hausbergwein? Berge sind für Christoph Natur & Freiheit – deswegen Hausbergwein Hausbergweine haben eigener Stilistik alle spontan vergoren Lesegut aus Lagenweinbereich nach dem Angären kommen sie ins große Holzfass …manchmal gären sie bis Juni/Juli wir filtrieren die extrem guten Weine nicht mehr! die junge Winzergeneration tauscht sich aus, haben tolles Netzwerk sie teilen ihre Erfahrungen – das ist ganz toll! es gibt keine Geheimnisse: Wissen wird ausgetauscht 38:08 zum Blanc de Noir!

wir machen den Sekt selber ein Eiskeller einer Brauerei war das früher der hier ist vier Jahre alt beim Riesling fünf Jahre gewartet wir produzieren ja kein Massenprodukt die Preisstruktur: Literflaschen 6,90 EU – Hausbergweine bei 14 EU – Lagenweine bei 27 EU gibt’s Steillagen? es gibt viele kleine Parzellen (das Realteilung-Prinzip wirkt nach), weit verteilt wir würden schon gerne etwas mehr nehmen, aber… wir müssen uns dem Markt stellen 46:51 Riesling-Sekt, trocken

etwas Restsüße, 2016er – sechs Jahre auf der Hefe

für 13,90 im Verkauf

was unterm Strich bleibt, wird ja auch für Investitionen genommen

das neue Selbstbewusstsein der jungen Generation

Golter – Weingut im Klee

Klee 1

D-74360 Ilsfeld

Tel.: +49 (0)7062 / 97 89 40

weingut-golter.de

