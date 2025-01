Acht – zwei – sechs – acht – sieben. Oder, als Zahl geschrieben: 82.687. Mit dem €-Zeichen dahinter macht’s Sinn: denn genau das ist die Summe, die am Ende des Charity Abends im Löwensaal auf dem symbolischen Scheck stand. Knapp 83.000 Euro an einem Abend: das ist ein großartiges Ergebnis, das die 74.500 € vom Vorjahr nochmal duetlich übertraf – und schon da hatten die Veranstalter vom Sonnenstrahl. e.V. im Vorfeld vorsichtig mit 40.000 gerechnet. Große Freude also – und großes Kompliment an die 228 Gäste im Saal, die sich mehr als spendabel zeigten und sich nicht von der Wortvielfalt Baumpate, Raumpate oder Baupate abhalten ließen, zu geben.

Das gespendete Geld fließt komplett in den Neubau des Hauses Sonnenstrahl, der auf dem Gelände des Universitätsklinikums errichtet wird. Die Summe hilft, die noch bestehende Finanzierungslücke zu schließen – aber man darf ja auch gerne weiter spenden. Es entstehen dringend benötigte Räume für die Musik-, Sport- und Kunsttherapie, um die an Krebs erkrankten Kinder und Jugendliche während der Therapie und in der Nachsorge zu begleiten und zu unterstützen. Auch die Beratungsstelle des Vereins für die betroffenen Familien soll hier einziehen. Zwei Etagen wird das Universitätsklinikum nutzen. Zum Jahresende soll das Haus fertig sein.

Die Gäste des Abends wurden auf mannigfache Weise in Spendierlaune gebracht: Gleich am Eingang begrüßte Nelly Halling – im vergangenen Jahr als Hula-Nelly mit atemberaubender Hula Hoop-Show dabei – die Gäste aus einem Sekt-Ring, der natürlich auch Alkoholfreies bereit stellte. Dazu gab’s Ohnmachtshappen, damit die Zeit bis zum offiziellen Menü keine(r) darben musste: Sushi (von Sushi & Wein) und Brot (vom Dresdner Backhaus, Brotsommelier Tino Gierig präsentierte und erklärte persönlich).

Das mit dem Darben war sehr voreilig gedacht, denn die „Gastrofreunde“ (ein Netzwerk namhafter Gastronomen unter der Leitung von Jens Budde von Bellan Catering) hatten reichlich vorbereitet. Natürlich stellten sie für sich und das Service-Personal ganz im Sinne des Charity-Gedankens Know-How und Zeit kostenlos zur Verfügung, und dank der erneuten Unterstützung des Gastro-Großhändlers Transgourmet, der die Zutaten für die Zubereitung zur Verfügung stellte, fielen auch da keine Kosten an. In Zeiten, in denen gerne über alles Unmögliche gemeckert wird, ein tolles Zeichen für Bürgersinn und Solidarität.

Jeweils zwei Köche hatten sich zu Vorspeise Zwischengang und Hauptgang zusammen getan und auf einem Teller je eine Speise angerichtet. Bei dieser Reise des guten Geschmacks durch Dresdner Küchen kombinierten Marcel Spahn vom Restaurant VEN ein Geflügelleber Parfait mit Pflaume und Ralf Wolf vom Carolaschlösschen ein Veganes Mettbrötchen und Spiegelei. Ess-ideologisch könnte der Spagat ja größer kaum sein – aber Vielfalt und Offenheit auch dem Ungewohnten und Fremden gegenüber hat einer offenen Gesellschaft ja noch nie geschadet, und ganz ehrlich: geschmeckt hat beides!

Zum Zwischengang trafen sich Henrik Groß vom Schlosshotel Pillnitz und Olaf Kranz vom Schmidt’s Restaurant zum Vorstellungsgespräch (Moderator René Kindermann interviewte alle Köche vor ihrem Einsatz) und anschließend ihre Kreationen auf dem Teller: Nordischer Kabeljau, Sellerie-Kartoffelstampf, Rotkohl und Sanddorn trafen dort auf „Schmidt’s Vitello tonnato„. Die Hauptgänge brachte Daniel Fischer (Restaurant Daniel) und Dominik Wieberneit (Gasthaus Oberschänke) zusammen. Das wurde ein Teller, bei dem Egon Olsen sicher sein mächtig gewaltig hätte anbringen können: Rosenstück vom Rind, gebackenes Gemüse, Kartoffel-Kürbiskuchen traf auf Maishähnchenbrust mit Pilzfüllung im Wirsingblatt – so viel Platz musste erst mal haben im Magen! Das Dessert – eine bunte Auswahl vom Buffet – passte natürlich dennoch, denn was Jens Budde vom BELLAN Catering und das Team vom Transgourmet Deutschland da farbenprächtig und gehaltvoll zusammengestellt hatten, sah einfach zu verführerisch aus.

Zwischen den Gängen erlebten die Gäste einen Mix aus beeindruckenden Informationen zum Projekt des Sonnenstrahl. e.V. ind Unterhaltung. Andreas Sauerzapf von der Staatsoperette, die Sängerin Sylvi Piela und Rockmusiker Bryan Staff spiegelten die musikalische Bandbreite wider. Mit Faszination verfolgten die Gäste die Breakdance-Einlage von Mario Möckel und Patrick von Bardeleben sowie den Beitrag des Sandtheaters Dresden, das die Geschichte Dresdens in poetischen Bildern erzählte und auch den Schriftzug des Vereins im Sand sichtbar machte. Der Abend klang nach dem gesetzten Teil im Löwensaal mit seinem festlichen Ambiente im früheren Tresorraum mit Tanz und Cocktails der SonderBar aus.

Infos zum Verein: sonnenstrahl-ev.org