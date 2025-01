Die Kochsternstunden sind ein Menüwettbewerb in Dresden und Umgebung unter Restaurants gehobener Kategorie, der in diesem Jahr zum 15. Mal stattfindet – immer im Februar/März, der umsatzschwächeren Zeit für die Restaurants. Die Restaurants bieten ein Menü an, die Gäste bewerten es, am Ende gibt’s Sieger. Aber auch die Gäste können gewinnen, es gibt zahlreiche Preise. In diesem Jahr beteiligen sich 46 Restaurants an den fünf Wochen verschärften Schlemmens, darunter auch Gräfes Wein & fein – am Anfang, ohne eigentlich Restaurant zu sein (UVS: „das manchmal-Restaurant„). Vor den diesjährigen Kochsternstunden haben wir Anne Zeumer zu Gast im Podcast „Auf ein Glas“. Sie ist beim DDV Sachsen, in dem auch die Sächsische Zeitung erscheint, für die Organisation der Kochsternstunden zuständig.

Der rote Faden unseres Gesprächs

00:51 zu Gast: Anne Zeumer, Kochsternstunden

wir tun was für Champagner, desses Marktanteil ca 20% gesunken ist: wir trinken einen

Arbeitsbeginn!

zum Schampus: Champagne Bonnair Rosé – Chardonnay & Pinot Noir

zu den KSS gibt’s beim Gräfe als Apero einen anderen aus diesem Maison (Blanc de Blanc)

das Thema no and low – jetzt große Mode, aber „wir tragen dem schon immer Rechnung“

Stichwort Champagner zum Essen – Ferragudo

lange Standzeit auf der Hefe (Jahrgang18, degorgiert 2023)

KSS: Veranstaltungsreihe seit 2009

ein Menüwettbewerb unter Restaurants gehobener Kategorie

im Februar/März – der umsatzschwächeren Zeit für die Restaurants

Restaurants bieten ein Menü an, Gäste bewerten es

auch die Gäste können gewinnen (es gibt Preise)

KSS von Clemens Lutz gegründet, er hat sie an die DDV Mediengruppe verkauft

in diesem Jahr beteiligen sich 46 Restaurants

W&f ist schon lange dabei – am Anfang, ohne eigentlich Restaurant zu sein (UVS: „das manchmal-Restaurant„)

seit einem Jahr Bistro von Di-Sa

PopUp: bereits ausverkauft

PopUp ist was Besonderes, nur für die 5 Wochen kreiert

PopUp beim Gräfe im Salon Silbermöwe (dem Weinlager) – ausverkauft

Kooperation mit Winzer Frédéric Fourré

das ist der Nennfranzose im sächsischen Weinbau…

ich wollte nur verstehen: warum machen die alle mit?

Fourré macht ein PopUp mit Frank Ollhoff (Petit Frank)

Gräfe macht Die Nacht der kleinen Teller

sehr exklusiv, sehr kurzweilig, sehr schön

Taco und Champagner

Küchen Weigelt

es wird eine eigene PopUp-Kategorie zum Bewerten geben (NEU!)

die Auswertung machen übrigens Profi s (Spectos)

Gäste werden anspruchsvoller fürs Drumherum – Event-getrieben?

Grundgedanke war ja: normalen Restaurants in einer umsatzschwachen Zeit durch den Wettbewerb Gäste zu bringen

es ist ja anders als normal: auch Gäste können gewinnen!

es ist ja ein illustres Teilnehmerfeld

ein Mix: solche, die neu eröffnet haben und bekannter werden wollen, dann die „Leistungssportler“, die gewinnen wollen. und dann die, die die Bude voll kriegen wollen

warum macht DDV sowas?

Spur der Steine (Fogt, Rheinhessen)

mehr weiß als rot – unbedingt!

Engagement der Region in Sachen Wein?

Beteiligung der regionalen Weinbaubetriebe?

es gab ja Zusammenarbeit von Restaurants mit sächsischen Winzern

Schmidt’s und Drei Herren (Bericht)

Ferdinand und Frédéric Fourré (Bericht)

Fourré ist eh agil, war in jedem Jahr irgendwo

bei Bülow’s (im Bistro, nicht Caroussel) 2020

im Canaletto/Bellevue 2019

Wackerbarth hatte natürlich Wackerbarth-Weine (2019)

Martin Schwarz 2023 in der Elbuferei und im im Shiki

über Preise der Weine

Beispiel Weinmanufaktur Meißen (Podcast 128)

der Montepulciano zur Rinderroulade

über Buchweizensalat

das Dessert: ein Cheesecake Kaiserschmarrn Style

wir reden über die Roulade…

Montepulciano aus den Abruzzen

also die Rebsorte (nicht die Stadt) Montepulciano

21er Jahrgang

die weiße Alternative ist Silvaner („Meine eigentliche Liebe“)

Christian Stahl… im Podcast

Silvaner ist ’ne vergessene Sache

Mehr Infos: kochsternstunden.de | Alle Berichte/Restaurantkritiken über die Kochsternstunden bei den STIPvisiten

