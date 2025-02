Heute starten in Dresden und Umgebung (zu der in diesem Fall mit einigen Restaurants auch Chemnitz und Leipzig zählen) die Kochsternstunden. Zum 15. mal bedeutet das für alle die, die gerne ausgehen: Ausnahmezustand. In diesem Jahr treten 46 Restaurtants und PopUps um die Gunst des genießenden Publikums an. In der vorigen Folge unseres Podcasts „Auf ein Glas“ hatten wir mit der Organisatorin Anne Zeumer viel über Grundsätzliches geredet – heute wird’s konkret: Im Studio Rdbl. probieren wir die Weine, die es zum Essen bei Gräfes Wein & fein zum Menü Unsere Klassiker geben wird. Und die beiden alkoholfreien Begleitungen (Säfte von Streuobstwiesen und entalkoholiserte Weine) müssen auch ran.

Liste der Weine

Champagne Bonnaire „Blanc de Blanc“ Extra Brut (nicht besprochen, aber danach getrunken 😉 )

2023 Tempranilo Blanco, Conde Valdemar, Rioja DOCa

2022 Grauer Burgunder „Buntenhahlen“, Ambs, Baden

2023 „Best of“ Silvaner, Stahl, Franken

2022 Conte di Lucca, Montepulciano d‘Abruzzo, DOC

White Port, Ferreira (nur theoretisch besprochen, nicht verkostet)

Der rote Faden unseres Gesprächs in Stichworten:

01:10 wie heißt dieses Blau? Lila heißt das!

Zum Start der Kochsternstunden – da hatten wir in der vorherigen Folge schon mal Grundsätzliches

es gibt nicht nur eine Weinbegleitung, sondern auch zwei alkoholfreie Varianten: Säfte von van Nahmen und entalkoholisierte Weine

Juicy Tea von der Obstsaftkelterei van Nahmen

Arbeitsbeginn!

Jasmin, Verbene, Riesling

tatsächliche eine Alternative zu den klassischen Weinempfehlungen

bei „mit Alc“: Champagne Bonnaire Blanc de Blanc Extra Brut

Bei diesen Menüs geht es darum, als Team von Wein & fein nach außen zu gehen

Juicy Tea: eine interessante Alternative

das Nachempfinden einer Tanninstruktur, einer gewissen Herbheit

mit kaltem Teeauszug gemacht

Riesling kommt als Saft hinzu

dazu Brot von Sascha Stiegeler mit Rostbrätelcreme

diese Creme ist vegetarisch – aber mit nachempfundenen Aromendes Rostbrätels

der Auftakt des Klassiker-Menüs: Dinge, die im vergangenen Jahr besonders gut ankamen

auf der Kante zur Gutbürgerlichkeit zu segeln

das schöne Alltagstaugliche fehlt dem Gräfe oft

ein Anstrich von was besserem Normalen

Dri!Ver von Hinkel bei den STIPvisiten

wo kommt der Kunstname Dri!v er her?

erster Gang: Buchweizensalat

Buchweizen…

bewährte Dinge tauchen als Neues auf…

wir haben es nach vorne gebracht…

Wein dazu: weiß

aus Spanien!

aber zuerst der alkoholfreie von Weingut A. Diehl (Andreas und Alexandra) – Riesling und Muskateller

das Essen wird den Wein pimpen

der weiße Spanier: Tempranillo blanco aus dem Rioja

cremig und trotzdem schön frisch

ein Maul voll Wein!

wer will: Konstantinopler Apfelquitte als Streuobstsaft von Van Nahmen

man kann in der Getränkebegleitung switchen zwischen den drei Angeboten

Weinreise uvs mit Essen und alkoholfreiem Pairing hat Gräfe angemacht

es gibt Boulette!

ein spannender Gang!

Getränke dazu!

rote Triumpfbeere

beim Wein ist es wieder A. Diehl, dieses Mal rosé (Spätburgunder & Merlot)

der is aber lecker! – Ja, der ist alkoholfrei! – Waaas?

der Wein-Wein ist ein Grauburgunder, Weingut Ambs, Baden

die köstlichste Form von Sonnenenergie

aber eine Weinreise durch Europa kann ja auch ganz schön sein

zur Roulade vier Getränke: Saft, no alc, rot und weiß.

Saft: Morellenfeuer

…und zwar wirklich Saft!

in Blindproben: Spätburgunder 😉

Wein no alc: Wieder Diehl, aber rot: Regent und Dornfelder

Rotwein Conte di Lucca

oder weiß: Christian Stahl Best of Silvaner

High End des Stahlschen Silvaners

er ist ja auch besternter Koch – hat das was mit ihm gemacht?

zum Essen: was ist drin.

der Conte de Lucca

…und auch dieser riecht so…

spannende Frage: was ist es – Kork oder gewollt?

die Privatkundennummer ist Ludwig von Kapff

überschaubares Sortiment

auch der Champagner könnte ein durchgehender Essensbegleiter sein, beispielsweise

auch der Champagner könnte ein durchgehender Essensbegleiter sein, beispielsweise 1:02:40 Dessert!

dazu ein weißer Port

Gräfe: wir freuen uns – und ich bn echt aufgeregt!

PS: es gibt auch alkoholfrei zum Dessert!

Traubensaft vom Riesling von van Nahmen

Besuch von Ferreira 2023 im Rahmen von Wine&Travel Week

gemacht, um mit Tourismus zu funktionieren

Gräfe‘s Wein & fein

Hauptstraße 19

01445 Radebeul

Tel. +49 351 / 8365540

graefes-weinundfein.de

