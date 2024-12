Mal schauen, wohin die Reise geht!

Das Weinhandwerk Meißen ist der viertgrößte Weinbaubetrieb in Sachsen – und einer der jüngsten: gegründet wurde er 2018 als Weinbaugesellschaft Meißen. Die ersten Flächen kamen von Schloss Wackerbarth (11,5 ha), Schloss Proschwitz (18 ha) und von Reinhold Zieger (6 ha) – und der Schrecken im betulichen Elbland war groß: „Was, bitte, treibt Investoren von Saale und Unstrut an die Elbe?“ fragte der Reporter der Sächsichen Zeitung, und da schwang schon ein deutlich entsetzter Ton mit. Zwei Fragen später heißt es „Können Sie verstehen, dass mancher Winzer einen Eroberungsfeldzug aus Sachsen-Anhalt vermutet?“ – willkommen im Elbland! Lange Zeit war’s dann ruhig, aber jetzt könnten sich die sächsischen Winzer (wie immer die sich von diesem einen auch in Sachsen weinmachenden Betrieb absetzen wollen…) erneut aufregen: das Weinhandwerk Meißen, wie der Betrieb seit September 2022 heißt, bekommt Lob vom kritischen Weinführer „Eichelmann 2025„: „ein gelungenes Debüt“ lautet das Fazit der Redaktion, die dem Neuling 1,5 Sterne verlieh. Ein Einstieg aber immerhin.

Die Gratulation verband ich mit einer Einladung zum Podcast, und der folgten Geschäftsführer Karsten Lietz und der Kellermeister Johann Michalicka-Altus – mit sechs Proben aus der Kollektion.

2023 Schieler feinherb

2023 Müller-Thurgau trocken

2022 Grau-Weißburgunder trocken

2023 Gründerzeit Traminer trocken

o. J. Gründerzeit Rosé trocken (Jahrgangscuvée 22/23)

2023 Riesling Kabinett fruchtsüß

…und das sind unsere Themen:

00:00 Beschreibung des Studios

der Eichelmann hat mich draufg aufmerksam gemacht

der Eichelmann hat mich draufg aufmerksam gemacht 01:33 Zu Gast: Weinhandwerk Meißen – mit Karsten Lietz und Johannes Michalicka-Altus

2018 von Prinz zur Lippe / Schloss Proschwitz geklauft

nicht klein: fast 50 ha (sie sind geschrumpft, von 47 auf jetzt 44)

2018 von Prinz zur Lippe / Schloss Proschwitz geklauft nicht klein: fast 50 ha (sie sind geschrumpft, von 47 auf jetzt 44) 04:58 zum Strat ein klassicher Schieler

weinrechtlich ein Rotling, in Sachsen: Schieler. Weiß- und Rotwein zusammen

Hochzeit der beiden Sorten spätestens zum Zeitpunkt der Pressung

weinrechtlich ein Rotling, in Sachsen: Schieler. Weiß- und Rotwein zusammen Hochzeit der beiden Sorten spätestens zum Zeitpunkt der Pressung 06:26 Matthias meldet sich mit was Wichtigem: Arbeitsbeginn!

ein Startup sind sie…

aktuell 44 ha (leicht reduzieert)

…damit das zweitgrößte private Weingut (nach schloss Proschwitz)

ein Startup sind sie… aktuell 44 ha (leicht reduzieert) …damit das zweitgrößte private Weingut (nach schloss Proschwitz) 11:07 warum ist die Weinbauregion Sachsen so wenig bekannt?

klein & jung

es wird viel lokal getrunken! Der Wein bleibt hier!

…und die Preise (zu hoch für den Normaltrinker)

im Schnitt werden 3 EU für eine Flasche ausgegeben – da sind zehn dann eine Sphäre, an die sie gar nicht mehr denken

…aber viele Erzeuger wollen auch gar nicht überregional präsent/bekannt sein

paradox: Einstieg und Spitze liegen gar nicht weit auseinander

der Schieler ist ein Wein unter zehn Euro – easy drinking

hat uns vor große Herausforderungen gestellt

war ein herrliches Jahr!

als LEH-Produkt muss es auch optisch ziehen

was ist denn überhaupt guter Wein?

die soziale Komponente von Wein: man ist im Gespräch…

wo geht die Region weiter?

Rebsorten im Schieler? Dornfelder & Müller

klein & jung es wird viel lokal getrunken! Der Wein bleibt hier! …und die Preise (zu hoch für den Normaltrinker) im Schnitt werden 3 EU für eine Flasche ausgegeben – da sind zehn dann eine Sphäre, an die sie gar nicht mehr denken …aber viele Erzeuger wollen auch gar nicht überregional präsent/bekannt sein paradox: Einstieg und Spitze liegen gar nicht weit auseinander der Schieler ist ein Wein unter zehn Euro – easy drinking hat uns vor große Herausforderungen gestellt war ein herrliches Jahr! als LEH-Produkt muss es auch optisch ziehen was ist denn überhaupt guter Wein? die soziale Komponente von Wein: man ist im Gespräch… wo geht die Region weiter? Rebsorten im Schieler? Dornfelder & Müller 21:23 Flächen 2018 übernommen

Unternehmungsgründung geht auf Reinhold Zieger zurück

Zieger war mit der Genossenschaft nicht mehr zufrieden

es ergab sich die Möglichkeit, von Schloss Wackerbarth 10 ha zu kaufen

plus 10 ha von Reinhold Zieger

plus 18 ha von Schloss Proschwitz

viele dieser Flächen sind linkselbisch, die von Zieger in Golk

Unternehmungsgründung geht auf Reinhold Zieger zurück Zieger war mit der Genossenschaft nicht mehr zufrieden es ergab sich die Möglichkeit, von Schloss Wackerbarth 10 ha zu kaufen plus 10 ha von Reinhold Zieger plus 18 ha von Schloss Proschwitz viele dieser Flächen sind linkselbisch, die von Zieger in Golk 23:22 jetzt im Glas: 2023 Müller-Thurgau

fünf Weine mit eigenem Etikett, der MTH war einer davon

100% Müller, aber aus verschiedenen Anlagen

wir lesen jeden Schlag einzeln, also verschiedene Tanks

MTH ist dankbare Rebsorte

verschiedene Böden links- und rechtselbisch – damit kann man spielen

Meißen… zwischen Charme und Kleingeist

über die Weinfeste

die Weine sprechen ne Sprache der Region

Ansatz für die schwarzen Etiketten: sie sollen Konsens finden UND typisch für die Region, typisch für die Sorte sein

kellertechnisch bedeutet das?

kein Geheimnis: 99% der Fläche wird mit der Maschine bewirtschaftet

der große gezogene Vollernter

erste Presse läuft morgens um acht, letzte mittags

Mittagshitze umgehen sie, Weine halten sie so kühl es geht

mit Reinzuchthefen vergoren

für einen Betrieb in der Gründungsphase ist Versuch (und Irrtum) ganz wichtig

zehn Leute auf dem Weingut

mal wieder: Goldriesling

Reminiszenz an Goldriesling-Flight bei Claudia Beyer

der Goldriesling bekommt ne Aromahefe!

fünf Weine mit eigenem Etikett, der MTH war einer davon 100% Müller, aber aus verschiedenen Anlagen wir lesen jeden Schlag einzeln, also verschiedene Tanks MTH ist dankbare Rebsorte verschiedene Böden links- und rechtselbisch – damit kann man spielen Meißen… zwischen Charme und Kleingeist über die Weinfeste die Weine sprechen ne Sprache der Region Ansatz für die schwarzen Etiketten: sie sollen Konsens finden UND typisch für die Region, typisch für die Sorte sein kellertechnisch bedeutet das? kein Geheimnis: 99% der Fläche wird mit der Maschine bewirtschaftet der große gezogene Vollernter erste Presse läuft morgens um acht, letzte mittags Mittagshitze umgehen sie, Weine halten sie so kühl es geht mit Reinzuchthefen vergoren für einen Betrieb in der Gründungsphase ist Versuch (und Irrtum) ganz wichtig zehn Leute auf dem Weingut mal wieder: Goldriesling Reminiszenz an Goldriesling-Flight bei Claudia Beyer der Goldriesling bekommt ne Aromahefe! 37:01 ein 2022 Große Cuveée Grau- und Weißburgunder im Glas

eifern wir in der Länge des Podcasts jetzt dem von Silvio Nitzsche nach?

große Cuvée – gibt’s auch ne kleine?

ausgebaut in zwei Halbstück-Fässern

legt ihr Weine zurück?

wenn wir die Basis nach fünf Jhren noch probieren können und uns die Weine den Abend begleiten, ist’s gut

da werden wir mal schauen, wohin die Reise geht!

bei einem Betrieb dieser Größe muss der Wein auch erst einmal vermarktet sein

jetzt Konzentration auch auf andere Bereiche: Vinothek ab Dezember

Gründerzeit-Linie mit gehobeneren Weinen

aber das allerwichtigste: dass das Boot schwimmt

knapp 65% gehen in die Flasche, der Rest ist Traube und Fasswein

Thema Säure in den Weinen

eifern wir in der Länge des Podcasts jetzt dem von Silvio Nitzsche nach? große Cuvée – gibt’s auch ne kleine? ausgebaut in zwei Halbstück-Fässern legt ihr Weine zurück? wenn wir die Basis nach fünf Jhren noch probieren können und uns die Weine den Abend begleiten, ist’s gut da werden wir mal schauen, wohin die Reise geht! bei einem Betrieb dieser Größe muss der Wein auch erst einmal vermarktet sein jetzt Konzentration auch auf andere Bereiche: Vinothek ab Dezember Gründerzeit-Linie mit gehobeneren Weinen aber das allerwichtigste: dass das Boot schwimmt knapp 65% gehen in die Flasche, der Rest ist Traube und Fasswein Thema Säure in den Weinen 47:58 da plätschert Traminer ins Glas, Gründerzeit-Linie

Sortiment – die Marke Gründerzeit

2023 mit gestartet, Gastro und Fachhandel

Stellenwert des Traminers in der Region

solitär schwer vorstellbar, aber als Verschnittpartner (so wie beim Pflüger BioDynamite)

in der einfacheren Linie gibt es auch einen Traminer

Vorselektion mit Handlese (10%)

eine Spontan-Cuvée

Gräfe ist der Cuvée-Bauer-Typ: die Suche nach dem Optimum

warum Cuvée in D immer noch einen zweifelhaften Ruf hat?

aber es ist eine große Kunst!

Trial and error muss man sich auch leisten können

Thema alkoholfrei?

uns hat’s bislang überhaupt nicht abgeholt

Sortiment – die Marke Gründerzeit 2023 mit gestartet, Gastro und Fachhandel Stellenwert des Traminers in der Region solitär schwer vorstellbar, aber als Verschnittpartner (so wie beim Pflüger BioDynamite) in der einfacheren Linie gibt es auch einen Traminer Vorselektion mit Handlese (10%) eine Spontan-Cuvée Gräfe ist der Cuvée-Bauer-Typ: die Suche nach dem Optimum warum Cuvée in D immer noch einen zweifelhaften Ruf hat? aber es ist eine große Kunst! Trial and error muss man sich auch leisten können Thema alkoholfrei? uns hat’s bislang überhaupt nicht abgeholt 59:14 Rosé im Glas – ohne Jahrgang

der Körper ist ein Rosé aus 23er Spätburgunder

und das Kleid ist ein 22er leichter Spätburgunder aus dem Barrique

viel Weinromantik beim Rotweinmachen (die Sache mit den Füßen…)

der Körper ist ein Rosé aus 23er Spätburgunder und das Kleid ist ein 22er leichter Spätburgunder aus dem Barrique viel Weinromantik beim Rotweinmachen (die Sache mit den Füßen…) 1:03:36 zum Schluss: die Süße hoch, der Alkohol runter – ein Kabinett

2023 Riesling Kabinett

Jungfernwein von einer neuen Anlage auf dem Plateau in Diesbar-Seußlitz

mit einem Diam-Korken verschlossen

ein Wein, der liegen darf

ein Wein zum Stollen: Kabi statt Kaffee!

2023 Riesling Kabinett Jungfernwein von einer neuen Anlage auf dem Plateau in Diesbar-Seußlitz mit einem Diam-Korken verschlossen ein Wein, der liegen darf ein Wein zum Stollen: Kabi statt Kaffee! 1:12:29 eine beispielhafte Kalkulation…

Weinhandwerk Meißen

Großenhainer Str. 163

01662 Meißen

Tel. +49 1525 6297424

weinhandwerk-meissen.de

.



.