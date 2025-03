Ich hatte Pauline Adams beim Besuch auf dem elterlichen Weingut Kühner-Adams kennengelernt – auf Besichtigungstour zu tollen Vinotheken. Zwischen Begrüßungssecco und Abschiedsriesling sprachen wir miteinander und stellten fest: die Familie hat Freunde in Radebeul! Nun war sie (zusammen mit ihrem Verlobten Christian) wieder mal im Elbtal – und wir trafen uns spontan zum Podcasten. Mitgebracht (aus dem Keller der Freunde…) hatte Pauline einen trockenen Secco und eine feinherbe Auslese. Das eine vom Riesling, das andere vom Gelben Kleinberger – und genau darüber reden wir. Und über Dinge wie die Transformation eines kleinen Mosel-Weinguts für die nächste Generation sowie die gelungene Kombination von Altem und Neuem – nicht nur beim modernen Vinothek-Anbau am altn Schieferhaus, sondern auch im Weinberg, wo die historische Rebsorte genau so ihren Platz hat wie die Zukunftsrebsorte – und natürlich der Riesling in vielen Ausbau-Varianten.

Worüber wir sprachen…

Pauline Adams zu Gast. Wir hatten uns 2022 kennen gelernt – an der Mosel

es ging um ausgezeichnete Vinotheken

Pauline Adams, die Inhaberin von Kühner-Adams

Transformation für die nächste Generation

dem Wein ein Zuhause geben in der Vinothek

…und auch zu Gast: der Christian

ein kleines Weingut…

von 3ha auf 2 ha geschrumpft

wir konzentrieren uns auf die Steillagen

Flächen abgegeben, um es stemmen zu können und Resourcen für die Vermarktung zu haben

kann man davon leben?

ich glaube schon…

man muss sich umstrukturieren!

neue Studien vom DWI zeigen, dass sich die Weinwelt wandelt

Weingut an zwei Standorten: in Mehring selbst das ehemalige Weingut Kühner (da ist der Keller)

seit 2018/19 im ehemaligen Weingut Adams an der Mosel die Vinothek gebaut

über 100 Jahre altes Schieferhaus

„freiwilliger“ Denkmalschutz

man blickt von der Terrasse auf einen Rieslingweinberg

und rechts von der Terrasse gibt es besondere Rebsorten – dazu später mehr 😉

man sitzt im Weinberg – eine Folge der Corona-Vorschriften

Arbeitsbeginn!

ein Gast sagte: „ich setz mich einfach in den Weinberg, kein Problem“

die ganz eigene Interpretation von Terrassenmosel 😉 – die Wingert Lounge

um die Bestellungen einfacher zu machen, hatte der ITler eine Idee

es gibt ein WhatsApp-Bestellsystem

Not macht erfinderisch!

11:30 Mehring an der Mittelmosel

viele Weingüter – allein im 2500-Leute-Ort etwa 30 Weingüter (und 237 ha Rebfläche, sagt Wikipedia

viel Wander- und Fahrradtourismus

Vinothek 2 km vor Mehring

im alten Schieferhaus finden die Gäste und die Weine einen schönen Ort

am Flusskilometer 174 liegt die Vinothek – und (so ein Zufall) heißt auch so

viele Gäste aus Riol (dem Ort gegenüber) wünschen sich eine Fährverbindung 😉

im alten Schieferhaus ist eine moderne FeWo

nee, sie hat Theologie und Philosophie studiert

Eltern hatten sie ermutigt: geh deinen Weg, mach was dir Spaß macht!

aber in den fünf Jahren hat sie auch Vinothek und Gäste lieben gelernt

der Vater ist der Weinmacher

Pauline macht Vermarktung/Vinothek/Events

Christian „ist als Biertrinker zu mir gekommen“.

er hat Wein lieben gelernt, aber mag ihn lieber nicht so trocken

in der Steillage gewachsen (im Mehringer Zellerberg)

in der Vinothek beginnen alle Weinproben mit dem Secco!

wir nutzen ihn auch, um Cocktails zu mixen: kommt bei der Jugend gut an!

der Secco selbst ist trocken ausgebaut

als leichter Gegenspieler zum hauseigenen Riesling Sekt brut

wo wird versektet? In Bernkastel

die Sektmanufaktur des Vertrauens: vom Roten Kreuz

wenn Frage, dann Ansgar

der Qualitätsanspruch

15.000 Flaschen/Jahr

Trauben werden auch als Lesegut verkauft

die meisten Flaschen gehen über die Vinothek

aber auch Belieferung von Kunden in ganz Deutschland: zweimal/Jahr Schleswig Holstein

auch Radebeul gibt es einige!

in NRW Großhändler als Kunden

und der online-Handel geht jetzt auch

der Mix Wein – Tourismus – Events

die Kunden tendieren zu einer Eventisierung

alles, wo man Wein MITvermarkten kann

Wein erleben steht im Vordergrund

Öffnungszeiten der Vinothek: Mai – Ende Oktober Sa und So ab 16 Uhr. Plus Events

wir reden über Geld.

Secco 7 EU/Flasche

alles in allem: zwischen 6,50 und 10,50 €

26:54 wir kommen zu den besonderen Reben.

die Live-Reportage!

das ist: Gelber Kleinberger

eigenständige Rebsorte

eine historische Rebsorte

galt als ausgestorben – aber der Rebhistoriker Andreas Jung hat sie wiederentdeckt

wo der Gelber Kleinberger früher stand, wächst er nun wieder

Sorte war schon vor dem Riesling an der Mosel

2007 wieder entdeckt, nicht weit vom Flusskilometer 174

man merkt schon in der Nase: der ist anders

keine starke Säure

Weinberg ist in der Lage Zellerberg

als feinherbe Auslese Jahrgng 2020 im Glas

man experimentiert noch, aber bei feinherb kommen Aromen am besten zur Geltung

als Federweißer hat er wie ein Bananenweizen geschmeckt (schwärmt der Ex-Biertrinker)

kleine Mengen, ca 500 Flaschen nur

Spätburgunder (rot und rosé ausgebaut) und Dornfelder

Cabernet Blanc

Grauburgunder

…und den Rotling –32:41 aus Müller-Thurgau und Dornfelder

…liehlich ausgebaut als klassischer Sommerwein

Riesling Spätlese feinherb von alten Reben

aus Weinberg, der 1944 gepflanzt worden ist

neues Projekt: Riesling Crémant

der Kleinberger hat einen Lieblingstrinker gefunden!

…und danach der feinherbe Dornfelder, kalt getrunken!

Vinothek am Flusskilometer 174

Weingut Kühner-Adams

Lörsch 1

54346 Mehring

Tel. +49 6502/20617

www.kuehner-adams.de

