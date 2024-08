8.000 Jahre Weinbau – das ist ’ne Menge. Und da kann es sich eigentlich nur um Georgien handeln – auch wenn eine entsprechende Google-Suche nach dem ältesten Wein der Welt eine große Bandbreite an Siegern hervorbringt, unter anderem von Würzburg über Speyer nach Cormona in Spanien. Letztendlich ist es aber doch wohl die Gegend, die wir heute Georgien nennen, wie Funde in der Nähe von Tiflis zeigen. Seit wann da nun aber genau Wein gemacht wurde, bleibt naturgemäß ein wenig unscharf – ob nun seit 5.000, 6.000 oder 8.000 Jahren, ist ja letztlich auch fast egal, denn so genau kann sich ja eh keiner von uns mehr an diese Zeit erinnern. Lang ist’s her, auf jeden Fall.

Mit einem großen Sprung in die Jetztzeit verkosten wir für diese Podcastfolge vier Weine aus Georgien, die uns das Informationsbüro Weine aus Georgien zugeschickt hat – zusammen mit entsprechendem Info-Material, aus dem wir dann auch heftigst in dieser Folge zitieren…

Wir probierten diese vier Weine:

2023 Rkatsiteli Mtsvane Bruale, Cap Georgia Ltd, Kachetien

2022 Tiko Estate Orange Kisi, Ltd Estate, Kachetien

2022 Saperavi Qvevri, Corporation Gremi, Kachetien

2018 Réserve Royale Saperavi, JSC Château Mukhrani, Kartlien

Und das sind einige der von uns besprochenen Themen:

vier Weine aus Georgien: weiß-orange-rot-rot

Matthias erzählt von seiner Schulzeit in der Mongolei

und als Weinmensch? Klar: Georgien als Wiege des Weinabaus

UVS erinnert an die Supra im Raskolnikoff

Kaukasuskrieg 2008

Matthias war 1982-86 in Ulan-Bator

wird in Russland mehr georgischer Wein verkauft als dort im Land hergestellt wird?

uvs steuert Aale und Felchen bei: auch da gibt es Mengenverschiebungen 😉

die Flaschen haben mit Mehrweg oder Leichtglas nix am Hut…

Arbeitsbeginn!

Matthias erzählt von seiner Schulzeit in der Mongolei und als Weinmensch? Klar: Georgien als Wiege des Weinabaus UVS erinnert an die Supra im Raskolnikoff Kaukasuskrieg 2008 Matthias war 1982-86 in Ulan-Bator wird in Russland mehr georgischer Wein verkauft als dort im Land hergestellt wird? uvs steuert Aale und Felchen bei: auch da gibt es Mengenverschiebungen 😉 die Flaschen haben mit Mehrweg oder Leichtglas nix am Hut… Arbeitsbeginn! im Glas: 2023 Rkatsiteli Mtsvane Bruale

definitiv kein sommerlich-leichter Weißwein, den wir da im Glas haben

kein Alkoholgehalt auf dem Etikett?

…doch doch: 14% – steht im georgischen Original!

Wein ist eine Cuvée mit 80 % Rkatsiteli, 20 % Mtsvane

dieser Wein wurde im Stahltank ausgebaut

der zweite Schluck ist interessanter als der erste

Anbaugebiet Kachetien

Oft kommen Wene aus dem Qvevri, der Tonamphore

der Küfer kommt (wieder)

Satz der Folge: ein offenporiges Gärverhältnis!

macht Spaß, der Wein!

Ltd Estate, Kachetien

Rebsorte: Kisi

individuelle Weine – anders als die anderen

definitiv kein sommerlich-leichter Weißwein, den wir da im Glas haben kein Alkoholgehalt auf dem Etikett? …doch doch: 14% – steht im georgischen Original! Wein ist eine Cuvée mit 80 % Rkatsiteli, 20 % Mtsvane dieser Wein wurde im Stahltank ausgebaut der zweite Schluck ist interessanter als der erste Anbaugebiet Kachetien Oft kommen Wene aus dem Qvevri, der Tonamphore der Küfer kommt (wieder) Satz der Folge: ein offenporiges Gärverhältnis! macht Spaß, der Wein! Ltd Estate, Kachetien Rebsorte: Kisi individuelle Weine – anders als die anderen ins Glas fließt: 2022 Saperavi Qvevri, Corporation Gremi, Kachetien

Saperavi

Saperavi im Glas: 2018 Réserve Royale Saperavi, JSC Château Mukhrani, Kartlien

.