Seit 2018 kommt hier am Ende der Kochsternstunden ein BOAT geschwommen, also ein best of all tested. Dahinter steckt der Versuch, die Lieblingsgänge der während der Kochsternstunden besuchten Restaurants rauszupicken und zu einem möglichen Degustations-Menü wieder zusammenzuführen. Damit das nicht ausartet, haben wir uns selbst eine Regel erstellt: jedes Restaurant sollte möglichst in diesem Wunsch-Degustationsmenü nur einmal vorkommen (es gibt Ausnahmen…). Außerdem sollte eine gewisse Vielfalt sowie Menülogik in der neuen Liste erkennbar sein.

Die Basis dieser Liste sind die (offiziell insgesamt 82) probierten Gänge der 17 von uns besuchten Restaurants in den vergangenen Wochen im Rahmen des Wettbewerbs (der ist unten erklärt). Die Auswahl folgte einem einfachen Prinzip: wir haben uns einfach gemerkt, was wir am liebsten noch mal hätten essen wollen! Wie immer: Die Portionen müssten hübsch klein sein, die Fotos sind bei unseren Besuchen entstanden und geben nicht zwingend die Wunschgröße wieder…

Das Kochsternstunden-Boat bietet traditionell ja auch Platz für einige allgemeine Beobachtungen. Neben der Tatsache he, dass die im Vorjahr an dieser Stelle gemachten Anmerkungen zu den Themen vegetarisch/vegan und zur Getränkebegleitung so heftig nicht mehr gelten (weil es erfreuliche Tendenzen zu mehr Offenheit und Flexibilität gibt), ist uns in diesem eine Lieblingsfloskel von vielen Mitarbeitern (m/w/d) im Service aufgefallen: Gerne gerne! Sagen sie auffallend oft. Das geht dann also so: Service bringt das Essen. Gast bedankt sich. Service sagt: gernegerne. Immer wieder, zu jeder denkbaren Gelegenheit. In den Vorjahren war’s noch ein langgezogenes gääährne!, ganz früher sagten die Leute schlicht bitte! Wäre ja fast mal eine sozidingenskiorchen Arbeit wert: das Zurückgeben des Dankes im Wandel der Zeiten – mit einem Sonderkapitel über Variationen des Sichannäherns (sooooooooh!, angefangen mindestens zwei Meter vor dem Gast…).

PS: Dieser Text erschien vor Bekanntgabe und unabhängig von der offiziellen Auswertung des Wettbewerbs.

STIPs Degustationsmenü KSS25

Brot

Brot vor dem Menü (und manchmal auch als Bestandteil desselben) ist fast zum Standard geworden, fast immer ist es auch gut bis sehr gut. In etlichen Restaurants gibt es das Brot von Elias Boulanger – das ist schon supergut, aber dann leider kein Alleinstellungsmerkmal fürs Restaurant mehr. Es gibt doch mehr als einen guten Bäcker – oder? Frisch und leicht angewärmt (nicht getoastet!) schmeckt’s übrigens noch besser, und mit wirklich guter Butter/gutem Öl/besonderem Aufstrich gewinnt fast jedes Brot. Selbst gebackenes Brot bekamen wir in Kirschau in der Weberstube und im Heiderand (Dresden-Bühlau) – sowie ein husgemachte hauchdünnes nussiges Knäckebrot im Kobalt.

Amuse bouche

Kartoffelschaum, pochiertes Bio-Ei, Curry-Eis und Trüffel (Feine Kost – Mario Pattis, Dresden)

gebackene Kapern, mit gelierter Tomate umhüllter Mozzarella, Pesto (Weigelts Kochkontor, Pirna)

Vorspeisen

Suppe

Tom Kha Gai, Belitzer Maishähnchen & Krause Glucke (Caroussel Nouvelle, Dresden)

Geräucherte Heilbuttvelouté mit Poree (Opera bar&dining, Dresden)

Die Essenz (Weigelts Kochkontor, Pirna)

Zwischengang

Pirogge | Kalbsbäckchen | Champignon | Brokkoli (Heiderand, Dresden)

Getrüffelte Pasta (Quartier 5, Gohrisch)

Senf-Ei: Spinat, Senf, Saat (VEN, Dresden)

Hauptgang

Geflügel Coq au Vin (PopUp Nacht der kleinen Teller, Salon Silbermöwe/Gräfes Wein&fein & Frédéric Fourré, Radebeul) Wachtel | Spinat | Pistazie | Rote Bete (Heiderand, Dresden)

Fleisch Beef Stroganoff: Saure Gurke und Bete | Austernpilz-Rösti | Schnittlauch-Sherry-Schmand (Villandry, Dresden)

Fisch Skrei, Süßkartoffel, Bio Ei und Szechuan (finesse, Dresden)



Dessert

süß Wolke 7: Schokolade | Chili | Cassis | Tonkabohne (Lazy Laurich, Pirna)

herzhaft Gratinierter Mont d´Or in der Feige (Quartier 5, Gohrisch)



Getränkebegleitung

Konzept-Ideen

Menü von den Auszubildenden verantwortet (Carolaschlösschen, Dresden)

Leitmotiv fürs Essen – hier: Caspar David Friedrich/Suite des Hotels (Lazy Laurich, Pirna)