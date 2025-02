Amrei Niessen hat Weinbau und Önologie in Geisenheim studiert und dann den Bachelor of Science nachgeschoben. Sie ist mit Frédéric Fourré verheiratet, aber nicht nur dort hinterlässt sie önologische Spuren: als Betriebsleiterin beim Weingut Drei Herren mischt sie auch gehörig mit. Und sie engagiert sich im Weinbauverband und hilft, ein altes Format neu auf die Beine zu stellen: die große Sachsenweinprobe soll am 13. und 14. April im Zentralgasthof Weinböhla Winzerinnen und Winzer mit den Kunden zusammen bringen.

Und hier wie immer der Gesprächsverlauf:

Folge 133 mit Amrei Niessen-Fourré

Amrei hat Weinbau und Önologie in Geiseinhem studiert und dann den Bachelor of Science nachgeschoben

Önologin und Weinbäuerin ist sie also – vielleicht?

Arbeitsbeginn!

sie ist im Weingut Drei Herren – denn da gibt es keinen Kellermeister, sondern einen Kellerverantwortlichen: Wenzel Ebermann (hier bei uns im Podcast)

bei Drei Herren ist Amrei (mittlerweile) Betriebsleiterin, zusammen mit Tanja Beck-Leyh

der Gründer und Chef ist Prof. Rainer Beck

Weingut wurde im April 2004 gegründet

Interessenskonflikt Wohngebiet vs. Kulturlandschaft mit Weinbau

6,5 ha hat Drei Herren

Steillage

alte Reben

Prof. Beck ist ein Qualitätsfanatiker

als Wein war er nicht gut genug, aber ein wunderschöner Sektgrundwein

versektet auf Schloss Proschwitz

Alexey Ryabov, Kellermeister bei Schloss Proschwitz

seine Spezialität und Liebe: Sekt machen

wenn Alexey Sekt macht, denkt er sich in die Hefe rein

der Sekt hatte seine Pflichtzeit, 9 Monate. Aber nur ein Drittel wurde degorgiert, die nächste Charge ist dann älter

über lange Hefelager

ich habe das Gefühl, das ist oft ein Weglagern

Lager sind gut gefüllt – nach dem Frostjahr 2024 ist das aber gut!

wir kommen ohne Zukauf bis zur nächsten Lese

es gibt Winzer, die haben genau die Fläche, die sie für ein Jahr Weinverkauf brauchen

…und die anderen: mehr Fläche, andere Vertriebsstrukturen. Da bleibt was übrig

z.B. Müller-Thurgau: trinkt keiner mehr!

optimale Trinkreife

Frédéric und Amrei halten mehrere Weine zurück…

Prof Beck/Drei Herren ähnliche Philosopie

Cabernet Franc Eigensinn (Rotwein) ist so ein Beispiel

Frédéric und Amrei: eine Cuveée, die (noch) keiner kennt

Vertikale nur in der Holzkiste

muss man glauben, was Winzer einem erzählen?

Chimäre erklärt!

Frédéric im Podcast

Cuvée aus Grauburgunder und weiß gekeltertem Spätburgunder

entstanden 2011. Die Geschichte…

doch dann kam der Kontrolleur

Weinrecht – nicht immer einfach zu verstehen

Chimäre, das Fabelwesen

was in der Traube passiert, ist im Wein verboten

jetzt zum Coer de Chimäre

wir wollten kein Fass leer lassen, es blieb: das Herzstück

500 l Chimäre zurück ins Fass für ein Jahr, macht 666 Flaschen/Jahr

interessantes Weinmarketing…

Junges Gewächs

der angesprochene Beitrag

ein Cabernet Franc Rosé von den Drei-Herren-Azubis

ein Projekt mit den Azubis / der Azubis

am besten lernt man wenn man es selber macht

ein Projekt mit Trauben aus Zukauf

kalkulieren lernen: der kostet 9 Euro

so etwas ist auch bundesweit selten zu finden

es war ein Müller, ein Rosé und ein Perlwein

dieses Jahr: Huxelrebe, Chardonnay und Rosé

bleiben die Azubis denn auch hier?

Winzer müssen raus in die Welt

neue Weingüter: investorengetriebene Sachen

wie man mit Weinbau reich werden kann, ist mir ein Rätsel…

die es machen, machen es aus Leidenschaft

Flaschenwein – in anderen Gebieten eine Rarität

warum GV? Weil es alte Rebstöcke gab

2014 aufgerebt

den ersten GV dann – echt Zufall – zeitgleich mit Stefan Bönsch herausgebracht

Verizon tritt ein…

Stichwort Goldener Wagen und darüber…

2 Parzellen in Wahnsdorf

Wasserhaushalt und Blätterwirtschaft

früher Lese im Oktober, jetzt Anfang im August…

das ärgert den Waschbären: höher gelegte Traubenzonen

Thema Förderung

über die Sichtbarkeit der sächsischen Winzer

auch eine Frage der Kommunikation?!

er hat Goldriesling gesagt!

gut: man konnte sich einen Überblick verschaffen

schlecht: keine Winzergespräche!

Arbeitskreise wurden gegründet

es ist nicht mehr Jungweinprobe, sondern die gesamte Kollektion

an zwei Tagen: Sonntag für alle, Montag für Wiedereveerkäufer/Restaurants

Winzer können sich so die eigene Jungweinprobe sparen

jeder Winzer hat seinen eigenen Tisch

Name: die große Sachsenweinprobe

Termin: 13. und 14. April

im Zentralgasthof Weinböhla

18 Winzer machen mit

Statistik: Sachsen hat 38 Haupt- und 42 Nebenerwerbswinzer

wer macht mit?

Plan ist, es zu vergrößern: Brandenburg, Tschechien, Polen

Coolinaria Görlitz

wir arbeiten da ehrenamtlich dran

was man alles bedenken muss

gibt’s Fördergelder vom Freistaat?

nein

Hinweis auf BW-Classics am 3. & 4. 5.

das visionärste Konzept seit langem

Thema Zukaufweine

man muss sich doch nicht schämen, dass es gefroren hat

es ist ein Weg, Zielgruppenweine in Verkehr zu bringen

Gräfe ist mit den Gräfe-Kretschko-Weinen dabei

es wird auch Tastings geben – zu bestimmten Themen

am Montag heißt das dann Masterclass – für die Fortgeschritteneren

.