Nichts für Anfänger steht auf der Webseite, und an der Halle mit dem Logo des Weinguts identifiziert sich der Winzer als Genussverfechter. Ich bin in Retzstadt, knapp 14 km nördlich von Würzburg. Hier macht die Familie von Rudolf May seit 1998 Wein. „Wer hätte gedacht, dass Retzstadt der Ursprung gnadenlos ehrlicher Weine sein kann – dass hier die Herausforderung liegt, das Wort Terroir mit neuer Bedeutung zu belegen?“, lese ich auf der Webseite. Und Rudolf May, der lange Schlanke mit dem unverwechselbaren Timbre in der Stimme, fasst die Betriebsphilosophie so zusammen: „Man kann nur aus guten Trauben einen tollen Wein machen. Aus schlechten Trauben kann man einen trinkbaren Wein machen – aber keinen guten!“ Kurze Pause und ein feiner Nachschlag: „Was schon geht: aus guten Trauben einen schlechten Wein machen.“ Aber das sei nun so gar nicht ihr Anspruch…

Rudolf May und seine Frau Petra haben das Weingut von bescheidenen Anfängen zur bundesdeutschen Spitze geführt. Der Vater betrieb noch den Bauernhof in Retzstadt nördlich von Würzburg als Gemischtbetrieb mit Ackerbau, Viehzucht und 1,5 Hektar Reben. Heute sind es 16 Hektar reines Weingut – auf 13 davon steht Silvaner, was selbst im Silvanerland Franken in dieser Ausprägung selten ist. Aber was hätte er denn tun sollen bei diesem Terroir – vorwiegend Muschelkalk in steilen Südwesthängen? Das prägt die Weine, und die Vorliebe für alte Reben – 9,5 Hektar sind mit über 40 Jahre alten Reben bestockt – sind ein weiterer Schlüssel zur Qualität. Und selbst beim Chardonnay, der relativ neu im Betrieb ist, sind es alte Reben – die Umveredelung von Portugieser, Scheurebe, Riesling und Traminer macht’s möglich, dass ein neuer 2021er Chardonnay von 1968er Reben stammt…

Im Keller herrscht bei Rudolf May Minimalismus: Keine zugesetzten Hefen, Enzyme oder Schönungsmittel; Schwefel ist sparsam dosiert. Seit 2013 setzt Rudolf May auch bei den großen Holzfässern auf Regionalität: Eichen aus dem Spessart, hergestellt von der Büttnerei Aßmann im 20 Minuten entfernten Eußenheim.

Die Aufnahmen zu diesem Podcast entstanden an zwei Tagen: Im Juni besuchte ich mit Kolleg*innen den Winzer im Rahmen einer Pressereise des Deutschen Weininstituts (DWI) zum Thema Burgunderwunder auf seinem Weingut in Retzstadt – das ist Teil zwei dieser Folge (mit Warnung: kann Spuren von Raumgeräuschen enthalten), in der es hauptsächlich um Burgunder geht. Auch dabei ist der Junior Benedikt May. Teil eins entstand beim Gegenbesuch in Dresden: Rudolf May war da zusammen mit Winzer-Kolleg*innen der Winzergruppe Die Güter in der WeinKulturBar zu Gast. Die Güter ist eine Gruppierung von neun privat geführten Spitzenweingütern aus Deutschland, bei der die Mays das jüngste Mitglied sind (die Webseite hat’s noch nicht geschafft, das darzustellen 😉 ). Spontan setzten Rudolf May und ich uns für ein halbes Stündchen raus vor die Weinbar und sprachen miteinander.

Die probierten Weine

2024 Silvaner Langenberg Alte Reben VDP.ERSTES GEWÄCHS (in Dresden)

2014 Weißburgunder Retzstadt, VDP.ORTSWEIN

2021 Weißburgunder Retzstadt, VDP.ORTSWEIN

2021 Weißburgunder Retzstadt, VDP.ORTSWEIN

2021 Chardonnay Retzbach, Alte Reben, VDP.ORTSWEIN (Magnum)

2021 Chardonnay Retzbach, Alte Reben, VDP.ORTSWEIN (Magnum)

2020 Spätburgunder Benediktusberg 1G® VDP.ERSTE LAGE

2013 Spätburgunder Benediktusberg 1G® VDP.ERSTE LAGE

2013 Spätburgunder Benediktusberg 1G® VDP.ERSTE LAGE

Das ist der rote Faden durch die beiden Gesprächsteile

00:36 Rudolf May in der Wein KulturBar

Die Güter

Mitglied Nr. 9: Weingut May

Silvaner ist unsere Identität

Rudolf May ist die erste Generation – aber vorher gab’s den Bauernhof in Retzstadt

1998 das Weingut in der heutigen Form gebaut

Vater hatte Ackerbau & Viehzucht – und 1,5 ha Wein

Vater lieferte an die Genossenschaft („damals gab’s gutes Geld!“) – wie bei uns alle, es gab 40 Bauern

die Idee für die Landwirte war: vielschichtig aufgestellt zu sein, um gegen Krisen in einem Bereich gewapnnet zu sein

als der kleine Rudi 13 war, meinte der Vater aber: es wäre gut, wenn Du Winzer lernst!

mit dem Beruf kam dann aber auch schnell die Berufung

mittlerweile bewirtschaften sie 16 ha

ein klassischer Familienbetrieb mit seiner Frau Petra, Sohn Benedikt ist auch bereits mit dabei

Silvaner-Anteil liegt bei knapp 80 Prozent

Weingut mit einem der höchsten (oder gar dem höchsten) Silvaneranteil

im Schnitt sind es 30 Prozent in Franken, Tendenz aber steigend

wie schafft man es, vom einfachen Kleinbetrieb zum Spitzenweingut zu werden? Terroir? Oder Mensch? Oder?

es war ein schleichender Prozess: Weinbautechniker gemacht und einen sehr guten Lehrer gehabt! Bei aktiven Proben merkte er: es gibt als die GWF-Weine!

Ich war kein Schnellstarter!

beim Zukauf auf Top-Lagen mit alten Reben verlegt

Alte Reben sind 40 Jahre und älter bei ihnen, und das sind 9,5 ha bei ihnen

da kommt der Service und bringt uns Flammkuchen!

…und im Glas ist ein Silvaner Alte Reben, Erstes Gewächs

vielleicht der wichtigste Wein bei uns

wir haben viele kleine Weinberge, Südwest-Hänge, Muschelkalk, steil

ausgebaut im großen Holzfass

im VDP seit 2014

Sandra Knoll (Weingut am Stein) hatte ihn bei einer Präsentation gefragt: Warum bist Du eigentlich nicht im VDP?

das macht sich bemerkbar vor allem bei Großen Gewächsen…

für uns war’s gut – und für den VDP Franken war’s auch ganz gut

wir bemühen uns, ein gutes Mitglied zu sein!

genau, mit Weingut Höfling und Christine Pröstler

da kam auch der Benedikt dazu. Ein Eineiiger Klon vom Vater, möchte man meinen…

„aber er ist kleiner als ich!“ – körperlich. Vinophil: gute Ausbildung genossen

in der Pfalz, an der Saar, im Beaujolais, in Australien, in der Steiermark

er versteht Wein, hat ähnliche Ansichten – auch wenn wir nicht immer gleicher Meinung sind

er will im Topp-Bereich mehr machen: das gefällt mir sehr gut!

Benny versteht was Sache ist

Weinbergsarbeit machen wir schon einige Jahre akribisch

aber wir haben im Top-Wein-Bereich Lagen dazu genommen

Himmelspfad vergrößert,

Rothlauf Flächen vergrößert

dito Benediktusberg

man kann nur aus guten Trauben einen tollen Wein machen!

aus schlechten Trauben kann man einen trinkbaren Wein machen – aber keinen guten.

was schon geht: aus guten Trauben einen schlechten Wein machen…

im Weinberg ist hohe Arbeitsintensität

wir haben viele Steillagen

steil ist für mich über 50% bis zu 70 %

im Keller arbeiten sie minimalistisch – ohne Reinzuchthefen, ohne Enzyme, ohne Schönungsmittel

unser Ziel ist: den Boden spürbar machen im Wein

welche Rolle spielt das Fass?

2013 mit Holzfässern begonnen

große Holzfässer (Stückfass, Doppelstückfass)

die Weine liegen üblicherweise 9 Monta eim Holz

Thema Betonei

2012 angeschafft

er hat’s in Südfrankreich kennen gelernt

Betonei ist schon cool…

es geht auch Sauerstoff durch – weniger als beim Holz

Holzfässer mit Holz aus dem Spessart

was passiert innen im Betonei?

nicht viel, nur im ersten Jahr pH-Wert-Angleichung

Burgunder: sind die im Kommen, sind die wichtig?

wir brauchen es und wollen es

aktuell haben wir Weißburgunder, Grauburgunder, Chardonnay & Spätburgunder

langfristig Konzentration auf Spätburgunder & Chardonnay

3 ha SB/CH, Chardonnay intensiviert

…nur von alten Reben, sie haben umveredelt

da standen vorher Portugieser, Scheurebe, Riesling, Traminer

wir trinken gerne Riesling, wollen aber Silvaner und Burgunder im Betrieb!

nochmal zu den Gütern

familiengeführt und nur ein Weingut pro Weinbaugebiet

wir sind das jüngste Mitglied, seit Mai dabei

ich bin der Rudolf May…

wie ist das mit dem Trias?

Wellenkalk bei Retzstadt : besonders elegante Weine

Christine Pröstler über Muschelkalk

Rudolf May Vorstellung

das Thema ist: Burgunderwunder

Weißburgunder

der Silvaner unter den Burgundern

im Glas der Ortswein: 2014 und 2021 zum Vergleich

auf Muschelkalk gewachsen

wir arbeiten seit 2015 biologisch

wir lesen mit der Hand in die kleinen roten Kisten

sortiert auf Sortierband, gequetscht und gekeltert

der 21er war komplett im Holz (Stückfass)

wir sind ein Silvanerweingut, vom Weißburgunder 0,4 ha nur – reicht für ein Stückfass

Ziel ist 80% Silvaner, 20% Burgunder (SB/CH)

aus der Schatzkiste der 2014er WB, auch Ortswein-Kategorie

überweigend im Stahltank ausgebaut

bisschen gereifte Sachen gehen auch im mittleren Segment!

der Muschelkalk ist das Geheimnis – „der ist hier ganz fein“

keine Touristengegend – aber ein karger Boden für geile Weine

im Benediktusberg 6 ha Rebfläche Topp-Lage

2017 Scheurebe gekauft, alte Reben von 1968 – aber „wir konnten mit Scheurebe nichts anfangen“: umveredelt auf Chardonnay

daher: Chardonnay Alte Reben

2021 erste Ernte – und 2023

im kleinen Fass ausgebaut, französische Eiche

übers Umveredeln (55 Jahre alte Reben: nicht einfach…)

die Mexikaner kommen …

wir zahlen pro Rebstock 2,50 EU

21 war ein kühles Jahr, 23 ein sensationelles Jahr…

das ist Premium (kostet 50 Eu)

Klappt das Umveredeln?

90% garantieren sie – aber entscheidend ist die Qualität des Pflanzguts

erste Ernte dann im nächsten Jahr oder spätestens im zweiten – das aber gleich „als alte Reben“!

wir stellen auf Kordon-Erziehung um

Benedikt sagt: wir wollen rieslingfrei werden

unser Mittelpunkt ist Silvaner!

50 Jahre alte Reben auf 1,5 ha in bester (erster) Lage

der Schäfer ist Top-Erstes-Gewächs

ausgebaut in Stückfässern „vom Assmann“ (Spessard-Eiche, natürlich)

der Schäfer hat das neue Doppelstückfass weingrün gemacht

das ist unser Burgunder-Silvaner

der Wellenkalk ist der untere Muschelkalk – und der bringt feine Weine hervor

gehen die Wurzeln so weit runter?

„der Wellenkalk ist knüppelhart, da geht nichts durch!“

im Keller machen wir das gepflegte Nichtstun: alles spontan vergoren

wir kühlen nicht bei der Gärung, die dürfen so warm werden wie sie wollen

es soll ja durchgären bis in die Nähe von Null oder ein Gramm

Benedikt ist seit sechs Jahren im Betrieb

Spätburgunder ist zweitwichtigste Rebsorte

im Glas Benediktusberg, unser großer Spätburgunder

Weinberg ca 30 jahre alt, mit guten Klonen

Wahl der Klone: Paul Fürst hat sie da beraten

im anderen Glas gereift vom Jahrgang 2013

unsere Weine sind in der Jugend nicht ganz so leicht

wir lesen extrem früh, sind immer mit die ersten

wir wollen Frische, nicht das Marmeladige

aber die physiologische Reife ist da?!?

Champagne-Erfahrung: das wird „im gnadenlos unreifen Zustand geerntet“

was ist physiologische Reife? Das wird viel zu hoch gehängt!

Weingut Rudolf May

Im Eberstal 1

97282 Retzstadt

Tel. +49 9364 5760

weingut-may.de

[Aufgenommen am 27. Juni 2025 im Weingut in Retzstadt und am 15. September 2025 in der WeinKulturBar in Dresden | Alle Beiträge Wein und Winzer Franken

Hinweis:

Die Recherchen zu diesem Beitrag wurden unterstützt mit einer Pressereise auf Einladung des DWI (Deutsches Weininstitut).

.

