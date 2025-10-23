…alle 11 Tage eine neue Folge. Im Schnitt!

Am 23. Oktober 2020 ging die erste Folge unseres Podcasts "Auf ein Glas" online

23. Oktober 2025 Podcast

Auf ein Glas Jahresrückblick

Am 23. Oktober 2020 ging die erste Folge unseres Podcasts „Auf ein Glas“ online. Quasi heimlich, still und leise auf der Plattform Anchor (die irgendwann von Spotify übernommen wurde) – ohne es jemandem zu sagen. Erst am 25. Oktober (nach dem zweiten Morgen-Espresso…) erfolgte ein Beitrag auf den STIPvisiten, aber warum auch immer hatten schon viele Leute diese Folge im Original gehört. Hatte man etwa auf uns gewartet?

Wer solche Frage auch nur denkt, hat von Algorithmen nichts verstanden. Außerdem gilt, wie bei fast allen Fragen in journalistischen Artikeln: meistens lautet die Antwort: Nein! Außerdem gab es (schon fast einen Monat früher, nämlich am 24. September 2020, einen Artikel über die Lagenbox von Tesch – und wer da in die Metadaten der Fotos sieht, lernt: aufgenommen hatten Matthias Gräfe und ich das Gespräch (und die Fotos) am 23. September.

Der Beginn war also eher zögerlich. Aber einmal auf die Ohren der Menschheit losgelassen, produzieren wir seitdem pausenlos neue Folgen gemäß der Ankündigung „Unsere neue Podcast-Show heißt Auf ein Glas… und erscheint von nun an regelmäßig freitags. Meist alle vierzehn Tage, manchmal auch jede Woche.“ Die Statistik macht aus derlei nebulösen Sätzen eine Zahl: im Schnitt gab’s im vergangenen Podcast-Jahr alle 11 Tage eine neue Folge

Die Rückschau auf fünf Jahre „Auf ein Glas“ aus der Sicht der Statistik sieht so aus: es geht stetig bergauf. Die Zahl der regelmäßigen Zuhörenden (Abonnenten/Follower) steigt, die der nicht so regelmäßigen erfreulicherweise auch. Wer jetzt frisch einsteigt, könnte sechs Tage und 35 Minuten ununterbrochen zuhören (was wir ausdrücklich NICHT empfehlen!). Aber man könnte natürlich nach Interessengebieten wählen. Allein im vergangenen Jahr (bislang 33 Folgen, morgen zum Geburtstag gibt es als Nr. 34 eine ganz besondere Folge mit der neuen Deutschen Weinkönigin Anna Zenz). In den Folgen der abgelaufenen 5. Staffel findet man

Insgesamt eine bunte Mischung mit Regionalität (5x Sachsen!), anderen deutschen Weinbaugebieten (zwölf Folgen) bis hin ins Ausland (Österreich, Algarve, Frankreich, Georgien).

Gern gestellte Fragen

  • Nehmt ihr Geld für die Podcasts?
    Nein. Wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, „Auf ein Glas“ nicht-kommerziell zu betreiben. Sollen doch die anderen ihre Seelen verkaufen. Die Winzer-Frage „Was kostet mich der Podcast?“ beantworten wir traditionell mit „Eine Stunde Ihres Lebens und den Wein, den wir dabei trinken“ – auch wenn’s Sekt ist. Sollte ein Winzer sich danach mit einer Flasche Wein extra bedanken, erlauben es unsere Compliance-Regeln, die anzunehmen.
  • Warum macht ihr es denn dann?
    Weil es uns Spaß macht!
  • Wo kann man „Auf ein Glas“ hören?
    Jede Folge ist bei den STIPvisiten eingebettet in Text und garniert mit dem ein oder anderen Bild. Am Ende jeder Folge steht die Liste der aktuell bedienten Plattformen.

Haben wir Wünsche?

  • Na klar: mehr Follower (m/w/d)
  • Mehr Bewertungen bei Spotify/Apple & Co (dürfen durchaus gut sein, aber wer was macht: das sieht man ja nicht). Ist wie der Applaus für Künstler*innen: unser Lohn.
  • Ach ja, es wäre doch schön, wenn die sächsischen Winzerinnen und Winzer nicht so zurückhaltend wären. Gerne können sie sich freiwillig melden und Interesse bekunden, aber auch schön wäre, wenn Anfragen unsererseits wenigstens beantwortet würden. Winzer aus anderen Regionen reagieren übrigens sogar während der Lese sowohl schnell als auch zuvorkommend…

.

Auf ein Glas – der Podcast der STIPvisiten. Gespräche beim Wein. Über Wein. Über Essen. Und übers Leben, natürlich.

Alle Folgen unter diesem Link: podcast.stipvisiten.de

Zu hören ist Auf ein Glas bei

Print Friendly, PDF & EmailPDF und Druck
Print Friendly, PDF & EmailPDF und Druck

Ähnliche Artikel

Podcast

Gräfes Weine zum Gänsemenü

19. November 2021 Podcast
Der 11. November ist für Gänse kein schöner Tag. Denn dann gibt’s landauf, landab Gänsebraten. Die einschlägige Gänsebratenerklärliteratur beruft sich auf Martin, der gar nicht Gänse teilte, sondern seinen Mantel – mit einem frierenden Bettler. […]
Print Friendly, PDF & EmailPDF und Druck
News

…und abends wird es herzhaft

17. September 2025 News
Das Wehklagen in der Republik ist groß, das in der Gastro unüberhörbar. Pleitewelle! titelt die Presse und interpretiert zweifelhaft aus der offiziellen Statistik – denn den im August gemeldeten 21.812 Insolvenzen plus  619.100 Gewerbeabmeldungen stehen […]
Print Friendly, PDF & EmailPDF und Druck
Baden

Spiel mit der Vielfalt der Böden

18. August 2023 Baden, Podcast
Der Anfang war klein und ein Wagnis: mit gerade mal 0,5 ha machten sich Ulrich Klumpp und seine Frau Marietta 1983 selbstständig – von Anfang an nachhaltig und seit 1995 bio-zertifiziert (als erste im Kraichgau). […]
Print Friendly, PDF & EmailPDF und Druck

Hinterlasse jetzt einen Kommentar

Kommentar hinterlassen

E-Mail Adresse wird nicht veröffentlicht.


*