Bücher, Wein und eine Masterclass

Die 153. Folge von „Auf ein Glas“ ist untypisch zweigeteilt mit einem Fast-Ende in der Mitte: Wir starten mit dem bei den STIPvisiten schon vorgestellten Projekt Bücher & Wein von Anja Köppen. Im Anschluss an den offiziellen Termin sprachen wir mit der Gründerin über ihr neues Konzept einer Black Box mit einem Buch (Neuerscheinung, deutsche Autor:innen, max. 2 Monate alt) und einer passenden Flasche Wein als Hauptbestandteile. Es gibt viele Infos und Hintergründe – und natürlich auch den dezenten Hinweis, dass man die erste Box (mit signiertem Buch!) noch bis 10. September bestellen kann!

Auch in der Box befindet sich ein Wein, der aus einem anderen sächsischen Projekt stammt: Andreas Kretschko und Matthias Gräfe sind die Wein.Freunde – faktisch schon länger, jetzt aber eben auch unter diesem Begriff. Andreas Kretschko war ja schon das ein oder andere Mal hier im Podcast zu hören – er wurde kürzlich von Selters als „Winzer des Monats“ ausgezeichnet – ein (immer noch seltenes, aber dringend nötiges) Signal für die Sichtbarkeit ostdeutscher Weingüter. In einer Masterclass für anwesende Influencerinnen und Journalisten stellten die beiden Wein.Freunde die aktuellen gemeinsamen Projekte vor (bis auf eins: die bottle in the box ist ja geheim!).

Diese Weine gab’s zur Masterclass – natürlich mit jeder Menge Input zu jedem Glas:

„Die Gedanken sind frei“:

Alkoholfreier Wein, hergestellt durch Vakuum-Entalkoholisierung bei niedriger Temperatur.

Alkoholfreier Wein, hergestellt durch Vakuum-Entalkoholisierung bei niedriger Temperatur.

Aus den pilzwiderstandsfähigen Rebsorten Solaris, Johanniter, Cabernet Cortis.

Aus den pilzwiderstandsfähigen Rebsorten Solaris, Johanniter, Cabernet Cortis.

Cuvée aus Riesling, Kerner und Bacchus.

Cuvée aus Riesling, Kerner und Bacchus.

Regent-basiert, Verschnitt aus drei Jahrgängen (21, 23, 24).

Und hier die Gesprächsnotizen!

00:51 wir haben einen Wein im Glas, über den wir nicht reden dürfen…

Anja Köppen ist unser Gast

am 21. August ihr Projekt vorgestellt: Bücher und Wein

sie macht mit Matthias Gräfe „was mit Wein und Büchern“

Bücher & Wein können Dich in eine andere Welt mitnehmen

ihr Projekt: Bücher & Wein

Mystery Box: ein Buch, ein Wein (und mehr)

der erste Wein ist von Andreas Kretschkos und Matthias Gräfe gemacht

über diesen haben wir noch nie gesprochen!

ein Weiß aus Schwarz, und nie hat man seine Ruhe…

Anja nennt die Easter Eggs von Taylor Swift…

liest du denn gerne? trinkst du sehr gerne?

ich lese sehr gerne (nicht nur Weinetiketten) und ich trinke sehr gerne (nicht nur Wein)

Anja hatte sich mal mit dem Gedanken getragen, sich als Weinmajestät zu bewerben…

verrate doch mal – ohne was zu verraten –, was das erste Buch sein wird!

Bücher & Wein ist (natürlich) nicht ausschließlich für Frauen

Marketing und Werbung ist große Komponente in jedem Projekt

ich spreche eine Zielgruppe an – aber die anderen dürfen sich auch angesprochen fühlen

die erste Box wird ab 15. September verschickt

man kann sie ab sofort und noch bis zum 10. September bestellen

ein „wunderschöner Debüt-Roman“ ist drin

ein coming-of-age Roman

von einer Autorin „in meiner Altersklasse“ (AK ist 30)

die Autorin hat alle 120 Bücher für die geplanten 120 Boxen zu signieren

es ist unique, es ist cute…

wie erfolgt die Auswahl der Bücher und der Weine?

bei Büchern: Neuerscheinung, nicht älter als 2 Monate, vom deutschen Buchmarkt

für die Dezember-Box gibt’s schon eine Idee für die Art des Weins…

spritzig soll’s sein…

und das hat Einfluss darauf, was es für ein Buch ist

ein dynamisches Zusammenspiel!

sie hat sich (was nicht selbstverständlich ist) nicht durchgenassauert…

die weinbegeisterte Schwiegerfamilie…

mein Lieblingswein wäre…

…ein Weißwein, aber am allerliebsten ein Rosé

der wäre leicht und nicht säurebetont und leichte Frucht

was sie dazu bringt: in der Bücher&Wein-Box ist auch ein Rezept mit perfektem Foodpairing zum Wein!

klingt Dein Traumwein wie dieser? (Einschenkgeräusche…)

kommt nahe dran!

der Wein ist schwiegervatergeeignet…

es wird ein Rezept mit einer saisonalen Zutat, die im Walde wächst 😉

Rezepte wie Buch&Wein: Entspannungsangebot

der ultimative Werbeblock:

man kann und muss das Paket bestellen bis zum 10. des Versendemonats – und das sind September, Dezember, März und Juni

fünf Tage später geht die Box auf Reisen

55 Euro kostet die Box, MWSt. inklusive, Versand aber nicht

Versand kostet 5,55 EU

ich scheibe auch was übers Weingut, die Rebsorte für die Box

wir lösen es mal auf…

der Dank

Arbeitsende! (Aber nur Teil 1…)

Projekt Wein.Freunde

Andreas K. und Matthis G. kennen sich schon lange

Kretschko arbeitete für das Staatsweingut

und er hatte Weine nebenbei für sich gemacht

wow, sagte Gräfe, sie sind so gut – die musst du zeigen!

ein paar Jahre später kam er um die Ecke: ich habe mich entscheden, ich mache mich selbstständig

aus dem Heizungskeller im Wohnhaus in LA Beach (Liegau Augustusbad) wurde ein Weinkeller

er steht für charakteristisch trockene kräutrige Weine

nicht die sächsische Beliebigkeit, sondern sehr präzise Weine – und dadurch nicht jedermanns Sache

Ideen für gemeinsame Projekte gab’s frühzeitig

aus Überschwang der Gefühle und aus innovativen Ideen

Wein ist ein Kulturgut

Die Gedanken sind frei… als Name für diesen Nicht-Wein

im Bistro: 80% Weinbegleitung, 20% alkoholfrei (da aber große Auswahl)

Nase vom Sauvignon Blanc

der „moralische Aspekt“ – erst Wein machen, dann Alkohol raus

und der zweite Aspekt: schmeckt nicht

aber: wenn es kein Geschäftsmodell wäre, würden die big player nicht so viel Geld investieren

z.B. Penfolds

z.B. Martin Zotz (Weingutsbesuch und Podcast)

z.B. Jörg Geiger

am Ende ist die Maschine das Thema – und die kostet richtig Geld

Rotkäppchen hat eine (von drei in Europa) dieser Maschinen (wir waren vor Ort)

Gefahr der Uniformierung

Alternative: Verjus

Erfahrungen der Straußwirtschaft…

PS: die Weinlese 2025 hat begonnen – mit Solaris!

Punktlandung im Goldenen Wagen – die Solaris in Dölzschen brauchen nch drei Wochen (da ist es höher!)

Ende Okt/Anfang Nov. werden die Weine im Fass erstmals probiert

der kreative Teil: welche Cuvée soll’s werden?

zweites Treffen Jan./Feb.

Möglichkeiten der Feinjustage

natürlich steht am Anfang eine Idee – die Namen der Weine lassen drauf schließen…

Aber die Arbeit beginnt natürlich lange vorher im Weinberg schon

wollte Tierarzt werden

Abi gemacht – dann die Wende

er landete in der Gastronomie

Wein erklären!

in Berlin BWL studiert

Prinz Lippe hat ihn zurück nach Sachsen gezogen

Weinprojekte gibt’s schon lange

die Winzer machen die Arbeit!

Matthias schmeißt Ideen hinein. Die lässt der Winzer zu – oder nicht

seit 2000 / 2002 offiziell: der Laden

und da kommen Leute rein und fragen: Hast du was von hier?

so nennen wir einen Wein!

oder: der gute Rote zur Gans

100% sortenreiner Wein

PiWi (Pilz und Widerstand – aus Marketingsicht absoluter Wortwahl-Gau…

Cabernet Blanc inside

die PiWis brauchen erst mal nen Markt

Kretschko lobt die Holundernase

ein wunderschöner Wein für leicht spicy food

es ist ganz einfach, ein gutes Essen zu machen!

10,5 % alc – ein leichter Wein, alltagstauglich

ganz geringer Trinkwiderstand!

alle diese Weine sind limitiert auf 300 Flaschen

exklusiv bei Wein&fein zu haben

Kretschko&Gräfe ist das Projekt, das jetzt auch visualisiert wird: Wein.Freunde

zum Beispiel Jungweinprobe (3. WE im April): oben beim Kretschko im Gewölbekeller, unten beim Gräfe

derlei Kooperationen gibt’s nicht in der Region

die Idee ist drei jahre alt

Riesling, Kerner und Bacchus

der Kerner ist sooooo ausdrucksstark

Klimaveränderung macht Trauben ausdrucksstärker, intensier

Super-Idee wie „Rarität aus Sachsen“ war der Anfang des Niedergangs des Weinbauverbands…

ein Wein für Menschen, die gerne richtig trockene Weine trinken

vor 25 Jahren war Rosé eher ne Krankheitserscheinung

heute gibt’s viele Facetten

auch aus Apulien kommen mittlerweile Rosés

hier ist es Regent aus Rdbl, also auch ein Von hier

ein Jahrgangsverschnitt aus drei Jahrgängen: 2021, 23 und 24

warum nicht 21er solo? Die Akzeptanz!

wir sind es nicht gewohnt, gereifte Weine zu haben

Grip im Mund, Tanningerüst

einen gefälligen Rosé zu machen ist einfach, einen mit so viel Struktur eher eine Herausforderung

der Erfolg gibt uns recht: nie ewas übrig geblieben

Andreas ist derzeit Winzer des Monats bei Selters

es sind Zeichen für die Region!

Infos:

buecherundwein.de

kretschko-weine-shop.de

graefes-weinundfein.de

