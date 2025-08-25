„Bücher & Wein“ heißt ein neues Projekt, das die Erfinderin Anja Köppen, jetzt bei Gräfe’s Wein & fein in Radebeul vorstellte. Es geht dabei um eine Box, die Literatur und sächsischen Wein kombiniert. „So etwas gibt es nach meinen Recherchen in ganz Deutschland bislang noch nicht!“, sagt die Gründerin. Anja Köppen ist 30 Jahre alt und hat das Konzept entwickelt, um vor allem Frauen anzusprechen, die an lesender Entspannung und regionalen Weinen interessiert sind. Wobei: „Das Angebot ist offen für alle“, sagt sie und vergleicht es mit einer Marketingstrategie, die auf Intuition und Zielgruppenspezifika setzt, ohne Exklusivität zu fordern.

Das Produkt von Anja Köppen ist eine vierteljährlich erscheinende Überraschungsbox, die in den Monaten September, Dezember, März und Juni erscheint. Inhalt der Box sind jeweils ein aktuelles Buch (nicht älter als zwei Monate, von deutschen Autoren oder Autorinnen), eine Flasche sächsischen Weins und ein passendes Rezept. Die Boxen haben eine Startauflage von 120 Stück, es gibt sie nur auf Vorbestellung. Die erste Box kann man bis zum 10. September bestellen, versendet wird sie ab dem 15. September. Der Inhalt ist – so ist das bei Mystery-Boxen – geheim, aber ein wenig verriet Anja Köppen uns schon: beim Buch handelt es sich um einen Debütroman einer Autorin in Köppens Altersklasse – ein Coming-of-Age-Werk, das Fragen des Erwachsenwerdens thematisiert und speziell für die Box signiert wurde. Der Wein ist eine Kooperation mit Winzer Andreas Kretschko und Matthias Gräfe. Anja Köppen meint, er käme sehr nahe an ihre Vorstellung eines für sie idealen Weins heran: fruchtig-leicht, mit niedriger Säure, gerne ein Weißwein – aber noch lieber ein Rosé. Das Rezept in der Box hat Köppen selbst erstellt, natürlich angelehnt an Empfehlungen der Winzer (und der Familie). „Es ist unkompliziert zuzubereiten und anpassbar,“ betont sie, denn es soll vor allem „auf entspannte Momente abzielen!“

Preislich liegt die Box bei 55 Euro (zzgl. ca. 5,55 Euro Versand).

Infos und Bestellungen über buecherundwein.de