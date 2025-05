Zwischenstopp im Restinga Ria| Klicken öffnet mehr

Gleich das erste Restaurant an der Strandpromenade machte einen ordentlichen Eindruck – touristisch würde hier eh alles sein, wie auch sonst? Aber uns gefiel die Möglichkeit, halb geschützt im Glaskasten draußen zu sitzen – man gönnt sich ja sonst nichts an einem dritten Januar. Der Service machte im ersten Moment einen mürrischen Eindruck, aber das mussten wir ab Moment zwei korrigieren und konnten das bis zum Schluss so festhalten: war gut drauf, war nett. Flink ging’s auch, ohne je gedrängt zu werden: also alles gut.

Die Karte liest sich so, wie man es an einem Hotspot wie diesem (Hafenpromenade!) erwartet: nichts besonders, aber ordentlich. Viele Tapas, Hamburger, Salate, Crepes – aber auch was mit Fleisch und (natürlich!) Fisch. Wir hatten uns was aus der Tapas-Auswahl zusammengestellt und wurden nicht enttäuscht, denn alles war ordentlich (also nicht wirklich sensationell, aber auch gar nichts irgendwie doof). Und die Preise empfanden wir für diese location mehr als fair. Knoblauchbrot (Pão com alho 2.80 €), Pommes (Batata frita 3,90 €), Hähnchenflügel (Asinhas de frango fritas 6,50 €), Gefüllte Tintenfische (Lulinhas fritas à Algarvia 12,90 €) und Gambas (15,90 €) passten zur Stimmung.

Und zum Essen passte natürlich ein Wein. Wie fast immer fällt die Auswahl an nicht unbedingt bekannten Weinen nicht leicht, aber wenn die Flaschenweine zwischen 14,50 € und 19,50 € kosten, kann man nichts wirklich falsch machen. Wir entschieden uns für einen 2023 Altitude Duorum aus dem Douro (17,90 €). Laut Karte aus den vier Rebsorten Rabigato, Arinto, Códega do Larinho und Gouveio gekeltert, laut Etikett allerdings nur aus Gouveio, Arinto und Rabigato. Aber so oder so ist das ein typischer Douro-Mix, der in seiner frisch-fruchtigen Art auch an der Algarve schmeckt!

Restinga Ria

Marginal de Alvor

8500-021 Alvor

(Es gibt auch ein Restinga am Strand – aber das hatte geschlossen)

[Besucht am 3. Januar 2025 | Unsere Restaurantbesuche an der Algarve