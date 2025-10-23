„Ich freue mich auf die Deutschlandtour!“

Auf ein Glas, Folge 157: Anna Zenz, 77. Deutsche Weinkönigin

24. Oktober 2025 Mosel, Podcast

Anna Zenz

Anna Zenz ist die 77. Deutsche Weinkönigin. Sie wurde am 26. September 2025, in Neustadt an der Weinstraße gewählt. Ihr zur Seite stehen Emma Meinhardt aus Saale-Unstrut und Katja Simon von der Hessischen Bergstraße als Deutsche Weinprinzessinnen. „Auf ein Glas“ war zum Antrittsbesuch in Ediger-Eller, dem Heimatort von Anna Tenz. Zum Podcast trafen wir uns aber nicht im elterlichen Weingut, denn die Weinkönigin soll ja nicht den eigenen Betrieb promoten, sondern für den deutschen Wein insgesamt stehen. Also trafen wir uns beim Nachbarn, der uns den (leicht zu Hall neigenden) Saal überlassen hatte. Wein aus Ediger-Eller gab’s dann aber doch – auf ausdrücklichen Wunsch eines Podcasters sogar den vom elterlichen Weingut (mehr Wein aus Ediger-Eller dann in einer der nächsten Folgen, ich war anschließend noch im Springiersbacher Hof!). Vor dem Riesling vom Weingut Zenz an der Mosel probierten wir einen Weißburgunder aus Saale-Unstrut (der Heimat ihrer Prinzessin Emma Meinhardt), danach einen Roten Riesling von der Hessischen Bergstraße (Heimat ihrer Prinzessin Katja).

Annas Weg zur Deutschen Weinkönigin begann 2021 als Ortsweinkönigin von Ediger-Eller. Das ist man normalerweise zwei Jahre, aber wegen Corona wurde die Amtszeit auf drei Jahre verlängert. Im vergangenen Jahr war sie Mosel-Weinkönigin und trat 2024 zur Wahl der Deutschen Weinkönigin an. Die Arbeit im Trio mit zwei Prinzessinnen empfindet sie als sehr wertvoll, da sich Termine und Aufgaben besser aufteilen lassen. Anna betont den freundschaftlichen Zusammenhalt unter den amtierenden Majestäten. Zur Diskussion, ob auch Männer Weinkönige werden können, äußert sie sich offen: Das Amt müsse mit der Zeit gehen und könne auch für Männer bereichernd sein.

Moselschleife Calmont
Moselschleife am Bremmer Calmont

Das Weingut Zenz bewirtschaftet rund fünf Hektar, davon weniger als einen halben Hektar im Bremmer Calmont. Betrieb und Gastronomie führt Annas Mutter, der ältere Bruder ist Weinbautechniker, der jüngere noch in Ausbildung. Anna selbst ist vor allem für Social Media und Weinproben zuständig. Der Vertrieb erfolgt über Direktverkauf, Stammkunden, Online-Shop und teilweise über den Einzelhandel. Ediger-Eller ist stark vom Tourismus geprägt: viele Winzer bieten Gastronomie und Ferienwohnungen an. Die Gäste stammen vor allem aus dem Ruhrgebiet, den Niederlanden und zunehmend aus Skandinavien.

KroneNach zwei Wochen im Amt der Deutschen Weinkönigin kann Anna natürlich noch nicht viel über ihre Erfahrungen reden. Aber über Aufgaben: Auftritte bei Messen und Festen im In- und Ausland gehören beispielsweise dazu. Worauf sie sich besonders freut: die Deutschland-Tour durch alle 13 Anbaugebiete! Da freut sie sich besonders auf den Austausch mit Winzern und Konsumenten. Sie betrachtet ihre Amtszeit als Chance, Einblicke in verschiedene Regionen zu gewinnen und die Themen Regionalität, Nachhaltigkeit und Wertschätzung für die Arbeit im Weinberg zu vermitteln.

Diese Weine probierten wir

Wein aus majestätischen RegionenWeißburgunder 2024, Weingut Herzer (Saale-Unstrut): aus der Lage Naumburger Steinmeister auf Muschelkalkböden. Leichter, fruchtiger Wein mit Apfel- und Pfirsichnoten, typischer Alltagsbegleiter. Jahrgang 2024 durch Spätfröste mit hohen Ertragsausfällen.

Riesling 2024, Weingut Zenz (Mosel): aus wurzelechten, 80–100 Jahre alten Reben im steilen Bremmer Calmont. Spontanvergoren, feinfruchtig und mineralisch mit langem Nachhall. Trotz hoher Handarbeit liegt der Preis bei 11,50 €, was im Gespräch als zu niedrig für den Aufwand diskutiert wird.

Roter Riesling 2023, Weingut Amthor (Hessische Bergstraße): aromatisch, mit spritziger Säure, traditionsreiche Rebsorte. Das Weingut kombiniert Landwirtschaft und Weinbau und gilt als innovativ (Pet Nat, Bag-in-Box). Im Gespräch wird die Herkunft des roten Rieslings geklärt: Er ist eine Mutation vom weißen Riesling!

…und hier der rote Faden unseres Gesprächs

  • Gruß aus Ediger-Eller
    Ich treffe Anna Zenz, die 77. Deutsche Weinkönigin
    Weinkönigin und Weinprinzessin: Bezeichnungen so OK?
    „na klar“
    drei Weine: einer aus Saale-Unstrut (wie die Prinzessin Emma Meinhardt)
    einen von der hessischen Bergstraße (wie die Prinzessin Katja Simon)
    und natürlich einen von der Mosel, vom elterlichen Weingut Zenz
  • wir starten mit 2024 Weißburgunder von Saale-Unstrut vom Weingut Herzer
    das Weingut Herzer
    Weißburgunder aus dem Naumburger Steinmeister
    über Blindverkostungen
    zum WB im Glas
    2024 kein leichter Jahrgang (die Spätfröste!)
    ein Alltagswein als Essensbegleiter
    Anna ist nicht unerfahren im Majestäten-Business
    Ortsweinkönigin 2021-23, dann Gebietsweinkönigin
    20. und 26. September war die Wahl zur Deutschen Weinkönigin
    die beiden Männer waren eine Bereicherung fürs Amt (man kannte sich von gemeinsamen Veranstaltungen)
    so ein Amt als Weinmajestät sollte mit der Zeit gehen
    Nachwuchsmangel? Eher nur temporär…
    Kontakte/Freundschaften sind total schön, die dadurch entstehen
  • 15:34 die ersten Termine als Weinmajestät: unterwegs in der Pfalz
    Gab’s schon mal die Frage nach der steilsten Lage Europas?
    es ist der Bremmer Calmont mit 68° Hangneigung
    Hangneigung erklärt
    68° ist sehr steil (90° wäre rechter Winkel, gerade hoch)
    die Monorackbahn als Helfer
    es gibt einen Wanderweg im Berg, keine Flurbereinigung
    Calmont Moselschleife verkehrt_5972Bremmer Calmont, zwischen Bremm und Ediger-Eller
    auch dort natürlich eine der zahlreichen Moselschleifen
    wieviel ha hat der Calmont? (wir schlagen nach: der Kollege schreibt 33, davon 18,2 bewirtschaftet)
    Zenz bewirtschaftet dort weniger als einen halben ha (von insgesamt knapp 5, die sie haben)
    der Schnitt an der Mosel sind etwas über 3 ha…
    Klettersteig am Calmont!
    oft noch wurzelechte Reben im Calmont
    auch der Wein im Glas kommt von wurzelechten Reben
    80 bis 100 Jahre alt
    Riesling alte wurzelechte Reben
    spontan vergoren
    feinfruchtig mineralisch
    ein Premium-Wein – für 11,50 Euro
    ist das nicht zu wenig für Steillage Premium?
    es sind Herzensprojekte der Winzerinnen und Winzer, diese Lagen zu bewirtschaften
    klar versucht man höhere Preise – aber die Kunden!
    es hilft, wenn man sie mit in den Weinberg nehmen kann, dass sie die Arbeit sehen/ahnen
    Vertriebsfragen
    Restaurant, FeWo, Shop – so wie die meisten
    20 Winzerbetriebe in Ediger-Eller
    Fahrradmitnahme bei ÖPNV
    nicht überall – aber in einigen Regionen ja, hier sind’s mehr die Züge
    wo kommen die Touris her?
    Ruhrgebiet, Niederlande, Skandinavien
    Skandinavier sind interessiert und sie haben viel Fachwissen!
    Annas Job im Weingut
    sie hat Vertrieb gelernt und macht Social Media, Weinproben…
  • was wird auf sie zukommen als Weinkönigin?
    die Deutschlandtour: Antrittsbesuche in allen Anbaugebieten
    und weltweit?
    zum Tag der Deutschen Einheit war sie in Den Haag
    da waren sie mit „Rheinland-Pfalz-Gold“ unterwegs
    also Weine der rheinland-pfälzischen Anbaugebiete dabei
    und was sind die RP-Anbaugebiete?
    sechs von dreizehn in RP: Rheinhessen, Pfalz, Ahr, Mittelrhein, Nahe und Mosel
    Riesling ist Annas Lieblingsrebsorte
    trocken oder…?
    gerne trocken!
  • der nächste Wein!
    wir gehen… ins zweitkleinste deutsche Anbaugebiet
    Mittelrhein ist kleiner
    …als die Hessische Bergstraße
    im Glas 2023 Roter Riesling
    vom Weingut Amthor
    Roter Riesling – eine Mutation des weißen Rieslings
    Roter Riesling in Brandenburg…
    der im Glas…
    3,5 ha, etwas versteckt zu finden
    sie haben auch BiB (Bag in Box)
    bei Rossmann gab’s eine Weinflasche aus Pappe – mit Weißburgunder der WG Achkarren
    für einen Alltagswein ist BiB eine tolle Alternative – es geht um Nachhaltigkeit!
    bei hochertigeren Weinen bevorzuge ich die Glasflasche
    Schraubverschluss vs. Korken
    nochmal zum Roten Riesling
    .

    Auf ein Glas – der Podcast der STIPvisiten. Gespräche beim Wein. Über Wein. Über Essen. Und übers Leben, natürlich.

    Alle Folgen unter diesem Link: podcast.stipvisiten.de

    Zu hören ist Auf ein Glas bei

    Print Friendly, PDF & EmailPDF und Druck
Print Friendly, PDF & EmailPDF und Druck

Ähnliche Artikel

Algarve

Dem Geschmack der Gezeiten folgen

9. Mai 2025 Algarve, Wanderung (mit GPS)
Die portugiesische Sprache kann ganz schön blumig sein. Ao Sabor da Maré heißt nicht nur ein Song, der den Sonnenuntergang hier bei Portimão beschreibt, sondern auch eine Bummelwanderung entlang der westlichen Sandbank der Ria de […]
Print Friendly, PDF & EmailPDF und Druck
PK Schloss Proschwitz
News

Hightech und Bio im Weinberg

8. Mai 2025 News, Sachsen
Natürlich schauen die Winzer in diesen Tagen aufs Thermometer. Denn es ist kalt – jahreszeitlich nicht ungewöhnlich, der Volksmund weiß ja: es sind die Eisheiligen in diesen Tagen. Pünktlich sind die schon lange nicht mehr, […]
Print Friendly, PDF & EmailPDF und Druck
Kochsternstunden

Feines mit Mut zur Deftigkeit

9. Februar 2025 Kochsternstunden
PopUp im Weinlager: das kann ja lustig werden! Salon Silbermöwe nennt Matthias Gräfe diesen Teil der Radebeuler Genuss-Insel an der Hauptstraße. Es gibt einen Tisch für zehn Personen, (an den, wenn es gemütlich werden soll, […]
Print Friendly, PDF & EmailPDF und Druck

Hinterlasse jetzt einen Kommentar

Kommentar hinterlassen

E-Mail Adresse wird nicht veröffentlicht.


*