Anna Zenz ist die 77. Deutsche Weinkönigin. Sie wurde am 26. September 2025, in Neustadt an der Weinstraße gewählt. Ihr zur Seite stehen Emma Meinhardt aus Saale-Unstrut und Katja Simon von der Hessischen Bergstraße als Deutsche Weinprinzessinnen. „Auf ein Glas“ war zum Antrittsbesuch in Ediger-Eller, dem Heimatort von Anna Tenz. Zum Podcast trafen wir uns aber nicht im elterlichen Weingut, denn die Weinkönigin soll ja nicht den eigenen Betrieb promoten, sondern für den deutschen Wein insgesamt stehen. Also trafen wir uns beim Nachbarn, der uns den (leicht zu Hall neigenden) Saal überlassen hatte. Wein aus Ediger-Eller gab’s dann aber doch – auf ausdrücklichen Wunsch eines Podcasters sogar den vom elterlichen Weingut (mehr Wein aus Ediger-Eller dann in einer der nächsten Folgen, ich war anschließend noch im Springiersbacher Hof!). Vor dem Riesling vom Weingut Zenz an der Mosel probierten wir einen Weißburgunder aus Saale-Unstrut (der Heimat ihrer Prinzessin Emma Meinhardt), danach einen Roten Riesling von der Hessischen Bergstraße (Heimat ihrer Prinzessin Katja).

Annas Weg zur Deutschen Weinkönigin begann 2021 als Ortsweinkönigin von Ediger-Eller. Das ist man normalerweise zwei Jahre, aber wegen Corona wurde die Amtszeit auf drei Jahre verlängert. Im vergangenen Jahr war sie Mosel-Weinkönigin und trat 2024 zur Wahl der Deutschen Weinkönigin an. Die Arbeit im Trio mit zwei Prinzessinnen empfindet sie als sehr wertvoll, da sich Termine und Aufgaben besser aufteilen lassen. Anna betont den freundschaftlichen Zusammenhalt unter den amtierenden Majestäten. Zur Diskussion, ob auch Männer Weinkönige werden können, äußert sie sich offen: Das Amt müsse mit der Zeit gehen und könne auch für Männer bereichernd sein.

Das Weingut Zenz bewirtschaftet rund fünf Hektar, davon weniger als einen halben Hektar im Bremmer Calmont. Betrieb und Gastronomie führt Annas Mutter, der ältere Bruder ist Weinbautechniker, der jüngere noch in Ausbildung. Anna selbst ist vor allem für Social Media und Weinproben zuständig. Der Vertrieb erfolgt über Direktverkauf, Stammkunden, Online-Shop und teilweise über den Einzelhandel. Ediger-Eller ist stark vom Tourismus geprägt: viele Winzer bieten Gastronomie und Ferienwohnungen an. Die Gäste stammen vor allem aus dem Ruhrgebiet, den Niederlanden und zunehmend aus Skandinavien.

Nach zwei Wochen im Amt der Deutschen Weinkönigin kann Anna natürlich noch nicht viel über ihre Erfahrungen reden. Aber über Aufgaben: Auftritte bei Messen und Festen im In- und Ausland gehören beispielsweise dazu. Worauf sie sich besonders freut: die Deutschland-Tour durch alle 13 Anbaugebiete! Da freut sie sich besonders auf den Austausch mit Winzern und Konsumenten. Sie betrachtet ihre Amtszeit als Chance, Einblicke in verschiedene Regionen zu gewinnen und die Themen Regionalität, Nachhaltigkeit und Wertschätzung für die Arbeit im Weinberg zu vermitteln.

Diese Weine probierten wir

Weißburgunder 2024, Weingut Herzer (Saale-Unstrut): aus der Lage Naumburger Steinmeister auf Muschelkalkböden. Leichter, fruchtiger Wein mit Apfel- und Pfirsichnoten, typischer Alltagsbegleiter. Jahrgang 2024 durch Spätfröste mit hohen Ertragsausfällen.

Riesling 2024, Weingut Zenz (Mosel): aus wurzelechten, 80–100 Jahre alten Reben im steilen Bremmer Calmont. Spontanvergoren, feinfruchtig und mineralisch mit langem Nachhall. Trotz hoher Handarbeit liegt der Preis bei 11,50 €, was im Gespräch als zu niedrig für den Aufwand diskutiert wird.

Roter Riesling 2023, Weingut Amthor (Hessische Bergstraße): aromatisch, mit spritziger Säure, traditionsreiche Rebsorte. Das Weingut kombiniert Landwirtschaft und Weinbau und gilt als innovativ (Pet Nat, Bag-in-Box). Im Gespräch wird die Herkunft des roten Rieslings geklärt: Er ist eine Mutation vom weißen Riesling!

…und hier der rote Faden unseres Gesprächs