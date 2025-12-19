Peter Bohn ist einer der beiden Executive Partner beim Weinhandelshaus P. J. Valckenberg (der andere ist Tilman Queins) – einem Haus mit Geschichte (Peter Joseph Valckenberg gründete das Weinexporthaus 1786). Seit 2011 ist Bohn Geschäftsführer bei Valckenberg, 2015 haben er und Queins die Firma gekauft – und seitdem unter anderem den US-Markt entwickelt. Der hat sich in der jüngeren Vergangenheit, gelinde gesagt, als ein problematischer Markt erwiesen – in einer für die Weinwirtschaft weltweit eh nicht gerade problemlosen Situation. Darüber reden wir – und was man machen kann, um dem zu begegnen: andere Märkte entwickeln. Da ist unser Thema, natürlich, das Segment der alkoholfreien Weine. In einem anderen großen Block reden wir über die Zeit vor dem Valckenberg-Engagement: 1996 kam Peter Bohn nach Sachsen, er fing auf Schloss Proschwitz im Marketing und Vertrieb an. „Das waren extrem geniale Jahre – und extrem harte Jahre!“, schwärmt Bohn – der in Westhofen (Rheinhessen) arbeitet, aber nach wie vor im sächsischen Meißen wohnt.

Wir tranken beim Podcast einen 2015 Champagne Lombard – und danach zur Pasta mit Ragú einen 2020 Assmannshausen Höllenberg GG vom Weingut Künstler.

…und das sind unsere Themen:

[00:43] zu Gast bei Peter Bohn in Meißen

der erste Vertriebler auf Schloss Proschwitz, nun aber bei Valckenberg

wenn die Herkunft am Geburtsort bemessen werden soll – dann ist er Römer!

Valckenberg also: was ist das?

Peter Joseph Valckenberg, Gründer des ältesten familiengeführten Weinexporthauses Deutschlands

1786 gegründet

er war auch Bürgermeister von Worms (also Valckenberg)

ein Wein, der Furore gemacht hat…

Weinhandelshaus gegründet als Dealer namhafter Weine

1808 hat P.J.V. das Liebfrauenstift erworben – Napoleon sei Dank (der hat ja verscherbelt, was zu verscherbeln war)

der Wein aus den Flächen rund um die Liebfrauenkirche zu Worms war besonders: Liebfraumilch

preislich in der Größenordnung wie sehr gute klassifizierte Bordeaux lag der damals…

das kippte, als das Gesetz (1907?!) zuließ, auch andere Weine unter dem Namen zu vermarkten

aber der Wein, der mehr auf günstigen Preis denn auf Qualität setzte, wurde zu einem Exportschlager

wir produzieren immer noch eine Liebfraumilch

die Tradition lebt!

was ist mit Wiederbelebungsversuchen wie der Christoph Hammel sie betreibt

BWL an der RWTH Aachen studiert…

1996 nach Sachsen gegangen

…dort im Brigadegebäude gestartet

in einem Büro ohne Heizung bei Außentemperaturen von -30 Grad

wenn man nach Sachsen des Weines wegen geht und die Leute fragen: gibt’s da überhaupt Wein?

das war eine absolute Startup-Kultur, die Prinz Lippe implementiert hatte!

die nicht vorhandenen Strukturen in den 90er Jahren…

nach dem Frost war die Erntemenge 1997 mickrig: 6hl/ha

das waren extrem geniale Jahre – und extrem harte Jahre

was da in Sachsen passiert ist, war extrem spannend

Pioniergeist mit keiner Hierarchie

null Berührungsängste, wilde Aufbauzeit

aber: die Leute, die was aufgebaut haben, die wollen es häufig auch zeigen…

ein bisschen abgedriftet ins Neureiche

es wird snobby oder pseudo-snobby

uvs hat seit 1990 Vergleichsmöglichkeiten…

von Gutmeinern und Glücksrittern

die Restaurantlandschaft in DD – gar nicht mal so schlecht

die Sorge ist: Dresden muss weltoffen bleiben

die Region (Sachsen) ist großartig, aber sie darf sich nicht abkapseln

Sächsischer Wein spielt außerhalb von Sachsen nicht so die Rolle – keine Frage der Qualität, sondern Menge und Preis sind die Kriterien

man hat viel probiert – erfolgreich: Traminer Eiswein Platz eins der Edelsüßen bei Vinum, Scheurebe die als Pirat bei einer Sauvignon-Blanc-Verkostung den 2. Platz gemacht hat

irgendwo in den Nuller-Jahren ist die qualitative Weiterentwicklung stehen geblieben

weil man davon leben konnte!

Daniel Deckers in der FAZ: Es ist ’ne Grenzregion

natürlich entsteht der Wein im Weinberg – aber sehr wichtig: er entsteht auch im Kopf!

Kopfarbeit ist und bleibt das A und O

Winzer, die sagen: der Wein entsteht im Weinberg, machen angeblich nichts im Keller – und erzählen dann lange, was sie dort wie tun

wir sind also beim Storytelling – natürlich ist das wichtig

ich bin ein großer Freund von Geschichtenerzählern

im Nachhinein lassen sich gut Geschichten erzählen…

wogegen ich gar nichts habe – Geschichten ein bissl aufzupeppen

ist der Portos so eine aufgepeppte Geschichte?

der Kern ist absolut richtig! (der vergessene Dornfelder)

mit Alex Pflüger zusammen probiert…

Staunen über gereifte Pinot Noir und Pinot Blanc

ich war positiv erschrocken, was hier in den Nuller-Jahren an Qualität entstanden ist!

Pinot aus dem Merbitzer Bauernberg

wir überlegen, diese Idee wieder aufleben zu lassen…

wir haben leidenschaftlich diskutiert und gestritten – über alles!

Freundschaft ist mehr als gleicher Meinung zu sein!

im Glas: Champagne Lombard, ein 15er Jahrgang, brut nature

aus verschiedenen Grand Cru Lagen

im Februar 2023 degorgiert

Philosophie unseres Hauses (Valckenberg): wir werden – gerade in Amerika – als fine wine house wahrgenommen

sie vertreten deutsche Weingüter und internationale, wie Baron Longo

man kann ihn im Podcast hören

wir reden dann doch erst mal über Valckenberg

das fine wine Geschäft mit voller Leidenschaft betreiben

aber 80-90 % des wine business läuft in anderen Bereichen

wir haben manchmal das Problem, dass wir Wein auf ein Podest heben und schaffen damit eine Aura, die manchen Leuten Angst macht

warum Basisweine wichtig sind

deutscher Wein ist im Ausland immer eine Nische

es ist eine Nische – aber vielleicht die beste Nische, um sie zu entdecken!

wir sind in der Wahrnehmung der Sommeliers präsenter als in der Wahrnehmung der Endverbraucher

wir haben zwei Firmen in den USA: die deutsche PJValckenberg GmbH und die Valckenberg Internatioanal

Valckenberg arbeitet auch als Hersteller eigener Weine

wir werden kaufmännisch (wieso eigentlich „wir“?!?)

wie macht man ein kleines Vermögen? Indem man ein großes in ein Weingut investiert

der Weinmarkt ist prinzipiell gesättigt

wann ist die Currywurst erfunden? 4. September 1949 (es gibt abweichende Meinungen 😉 )

im Western Warehouse in New Jersey unweit New Yorks sind eine ganze Menge Weine eingelagert

Netzwerk von Distributeuren in über 40 US-Staaten

Amerika: zwar ein Land, aber 50 Staaten – und alle haben eigene Regeln

was machen wir?

Administration, Versand

das System in vier Stufen: Unternehmen in D schickt zum Exporteur – der Exporteur zum Distributeur – der schickt’s zum Fachhändler/Gastronom – von da geht’s zum Kunden/Endverbraucher

das macht’s nicht günstiger 😉

wenn Amerikaner in Deutschland sind, erfreuen sie sich an den günstigen Preisen

unsere Aufgabe ist dafür zu sorgen, dass die Weine rüber kommen und dort vermarktet werden

große Weintour im Mai mit ca 20 wichtigen Geschäftspartnern

in Deutschland unterwegs, Weingüter besuchen

amplifying Tour mit acht, neun Weingütern in Amerika

du musst vor Ort sein, trotz aller virtuellen Konferenzen!

was passiert bei schwankenden Zöllen?

wir leben in Zeiten maximaler Unsicherheit

Stimmung und Umsatz waren beide schon besser…

gibt es andere Märkte zum Ausweichen?

China? Hat seit Corona stärker dicht gemacht

Japan und der Wechselkurs (macht Weine teurer)

Einschub: seit 2011 ist er Geschäftsführer bei Valckenberg, 2015 die Firma gekauft

wir haben den US-Markt entwickelt

aber man entwickelt Märkte nicht von heute auf morgen!

Gehirnschmalz und Invest in die Entwicklung von sehr guten alkoholfreien Produkten

Pressereise alkoholfrei mit DWI

wir waren bei Rotkäppchen, bei Trautwein…

…denn mit dem Alkohol schwinden die Geschmäcker

Kabi: It’s not a catagory – it’s a lifestyle!

wir verfolgen den Markt seit über 20 Jahren – aber erst vor 5 Jahren gab’s nen Qualitätssprung

Vakuumdestillation, Aromarückgewinnung auf der technischen Seite – aber auch das Bewusstsein, dass man alkoholfreie Weine anders liest (so wie man auch Champagnertrauben anders liest als solche für Stillwein)

alkoholfreien Wein macht man nicht für Weintrinker! (sagten die Medienagenten)

zwei Varianten: Zero und – besonders! – It’s not a Sin

keinen reinen Wein einschenken!

wie beim Remix: was zugeben!

wir spielen mit natürlichen Aromen

diese Aromen geben den finalen Touch

zur Erinnerung: alkoholfrei darf bis 0,5 % alc haben – Zero hat 0,03 maximal

denn mit dem Alkohol schwinen die Aromen – daher Aromarückgewinnung und/oder zusätzliche, andere hinzu

das ist auch ein großer Markt: Wachstum von 30% bis zu 40% (von geringer Basis, aber ja)

Klimawandel ist auch ein Wandel der Sorten, die angebaut werden

Rotwein alkoholfrei gestaltet sich schwieriger!

gute alkoholfreie Weine können nicht billig sein!

im Discount-Bereich wird man gute alkoholfreie Alternativen nicht finden!

es geht um den Geschmack und um den Spaß beim Genuss!

Infos: valckenberg.com

