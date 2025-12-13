Manchmal darf’s ein bisschen kuschelig sein – vor allem im Winter. Im Arcotel kann man auch dieses Jahr draußen wieder drinnen den Abend genießen – seit 2022 gibt’s die Möglichkeit, draußen im Hof trocken und warm zu essen und trinken. Die (wie sich zeigte) mittelfristig etwas laveden Iglus der ersten Jahre sind mittlerweile etwas großzügiger aussehenden Lounges gewichen – was sich auch beim Platz innen drin bemerkbar macht: wir waren zu siebt, acht wären notfalls auch gegangen. Das Hotel empfiehlt die Lounges übrigens für vier bis sechs Personen, damit das Konzept des Sharing-Menüs gut aufgeht, ohne dass es zu eng wird: Küchenchef David Schöbel hat ein abwechslungsfreiches 3-Gang-Menü aus insgesamt zehn weihnachtlichen Gerichten entworfen. Die Teller kommen jeweils als kulinarischer Dreier zur Vorspeise, zum Hauptgang und zum Dessert in die Mitte des Tisches, so dass sich jede*r nach Gusto bedienen kann. Zwei Solisten gibt’s am Abend auf der Terrasse: den Glühwein (der zünftig überm offenen Feuer warm gehalten wird) zur Begrüßung vor und den Gruß aus der Küche in der prächtig vorgewärmten Winterlounge.

In großer Schnatter-Runde bereitet das Konzept viel Vergnügen, zumal das, was so leicht und unkompliziert aussieht, in der Küche mit der gleichen Sorgfalt und Liebe zum Detail angerichtet wird wie im a-la-carte-Service drinnen in der Elbuferei (wo es die Komponenten auch alle einzeln gibt, aber nicht so als Menü). Man kann den Handwerkern zusehen, denn die Küche ist offen und das Team lässt sich auch durch neugierige Blicke nicht von konzentrierter Arbeit abhalten. Deutlich lockerer und entspannter können sie an der Bar losmachen – Barmanager Johannes Leypold hat spezielle winterliche Cocktails für die Lounges kreiert, einen davon werden wir zum Abschluss probieren. Zuvor gab’s Alkoholfreies oder Wein – Max Kunschmann (der schon den Glühwein in die Tassen gelöffelt hatte) kennt sich da aus und kann die passenden Weine aus der Karte empfehlen – wobei bei Gruppen ja auch immer ein Blick in die Liste der Flaschen lohnt (oder das offene Ohr für entsprechende Tipps). Und wenn bei einem 2022 Le Volte dell´Ornellaia aus der Toskana nicht alle mittrinken, soll’s den Kennern (m wie w) nur Recht sein 😉

Das Sauerteigbrot von Elias Boulanger hat nach wie vor Suchtpotential, zumal Rote Bete-Butter und Estragon-Öl dazu zu gedankenlosem Ditschen – Lecker sagen – Nachnehmen animieren. Etwas mehr Nachdenken sollte man dann bei den Vorspeisen: womit anfangen, womit aufhören? Was nachnehmen? Was ist, wenn das gerade vom Nachbarn weggefuttert wurde? („Wir sind doch das Mehr-Hotel!„, antwortete David Schöbel, als wir ihn zu dieser bei uns nur theoretischen Situation befragten. Will heißen: meist ist es eh genug für alle, und wenn nicht kann man ja mit dem Service reden…). Zur Auswahl für die Vorspeisen standen (neben dem Brot) geräucherte Entenbrust mit Brioche, Flower Sprouts mit Crispy Chiliy und kandierter Zitrone sowie gebackene mediterrane Sardine, bei der eine Salzzitrone und Kapern den gewissen Kick gaben.

Fleisch-, Fisch- oder Gemüse zum Hauptgang? Wieso oder – und! Es gibt Entenkeule mit Rotkohl, Kabeljau mit Senf-Pernod-Sauce sowie fruchtiges Rote-Bete-Risotto. Wer die Küche der Elbuferei kennt, ist nicht verwundert, dass manchen ein wenig anders schmeckt als erwartet, wer mit Vorurteilen aus anderen Ess-Erfahrungen angereist ist, wird für mutige Probierhappen belohnt mit Erkenntnisgewinn: ach, Rote Bete kann ja auch schmecken? Und Sardine muss ja gar nicht so sein wie schon mal gehabt! „Wir möchten jeden Gast mit unseren Gerichten abholen, aber immer wieder auch überraschen“, sagt David Schöbel.

Das schaffen er und sein Team auch bei den Desserts, die familiär-bekannt klingen, aber immer wieder aufmerken lassen – ob bei der Gesamtkomposition des Apple Crumble oder den seit Jahrzehnten nicht wirklich goutierten Marshmallows, die zur heißen Schokolade ähnlichen Suchtcharakter entwickelten wie eingangs das Brot. Und wenn schon so verrückte Sachen wie Marshmallows auf dem Tisch stehen, dann kann man sich ja auch ein Butterbeer gönnen. Wir taten das in der alkoholfreien Variante mit Macadamia, Karamell und Almdudler, aber selbstredend hat Barchef Johannes Leypold auch eine Variante, die etwas weiter weg vom Harry-Potter-Original ist – mit Slyrs Malt Whisky…

Noch bis Ende Januar 2026 sind die Winterlounges buchbar. Das Menü kostet pro Person 69 €, Glühwein vorab inklusive. Und ab Februar – kleiner Spoiler – gibt’s dann in der Elbuferei ja auch wieder die Kochsternstunden…

Arcotel/Elbuferei

Leipziger Strasse 29

01097 Dresden

Tel. +49 35 144 81110

www.elbuferei.de

[Besucht am 9. Dezember 2025 (Pressetermin auf Einladung) | Zur Karte der hier besprochenen Restaurants in Dresden und Umgebung]

