Chenin, Pinotage und Spatzendreck

Aus Fehlern kann man lernen, und wenn man’s danach richtig macht, sogar damit kokettieren. Das Weingut Delheim im Herzen des südafrikanischen Weinbaus in der Region Stellenbosch hat so eine Geschichte: Spatzendreck ist der Name eines ihrer Weine – weil der junge Weinmacher Michael Sperling, den sie alles Spatz nannten, an einem Sonntagnachmittag im Jahr 1961 einigen Freunden voller Stolz seine neue Weinkollektion präsentieren wollte – und auch nicht stutzig wurde, als einer der Weine, nun ja: untypische Farbtöne hatte. Ausgerechnet der aus Tank Nummer 13 – aber egal: eingeschenkt und probiert. Eine Freundin rief entsetzt aus: „Aber Spatz, das ist jetzt wirklich Dreck”! Und schon hatte der Wein seinen Namen weg – mit passendem Etikett kackender Spatz auf Weinfass: das reichte für den vom Decanter 1971 verliehenen Ehrenpreis „worst label of the year“. Delheim heißt das Weingut in Stellenbosch, in dem der Spatzendreck erfunden wurde – und noch heute ab Hof im Angebot ist. In besserer Qualität, wie Nora Thiel mir verriet. Sie ist die Tochter jenes Michael „Spatz“ Sperling, und ich traf sie zum Podcast mit einigen bemerkenswert guten Weinen. Unsere Podcast-Folge haben wir in der Wein- und Champagnerbar von Gerd Kastenmeier aufgenommen – Danke für die Gastfreundschaft. Und noch ein Hinweis: Nora hat hin und wieder kurz Afrikaans und Englisch gesprochen. Haben wir drin gelassen, denn mit etwas Anstrengung versteht man das doch auch 😉

PODCAST

Das Weingut Delheim ist 100 Hektar groß – für Südafrika ein eher kleines Weingut, mit einer Vielfalt von 15 Rebsorten, aus denen 24 Weine entstehen, von Chardonnay über Sauvignon Blanc bis Merlot und Cabernet. Der Vorteil: man jagt nicht Trends hinterher! „Wenn Chardonnay aus der Mode ist, haben wir Chenin Blanc oder Riesling“, erklärt Nora. Die Philosophie ihres Vaters prägt dabei noch heute das Handeln: „Gute Weine zu fairen Preisen.“

Die Wurzeln von Delheim liegen in Deutschland. Noras Vater Michael kam 1951 als 20jähriger nach Südafrika. Er hatte zuvor in Klotzsche gelebt, weswegen auch Nora noch eine ganz besondere Verbindung nach Dresden hat. Aus dem Landgut, das Michael „Spatz“ Sperling vorfand, machte er in den 1950er Jahren ein Weingut – ohne Fachausbildung, nur mit viel Lesen und dem berühmten Versuch-und-Irrtum – Spatzendreck inklusive. Aber es kamen auch schnell Erfolge: 1960 produzierte Delheim einen der ersten kommerziellen Pinotage-Rotweine – jene einzigartige südafrikanische Kreuzung aus Pinot Noir und Cinsault (Hermitage), die 1925 in Stellenbosch gezüchtet wurde. 1971 gründete Sperling mit zwei Freunden die Stellenbosch Wine Route, die Touristen anlocken sollte (und es auch tat). 1976 folgte das erste Weingut-Restaurant Südafrikas: Begonnen mit Käsebroten und frischem Brot der Mutter, heute ein vollwertiges Haus, geöffnet 362 Tage im Jahr. „Früher fuhren sie nach Stellenbosch zum Essen – und wir verloren sie“, lacht Nora.

Das sind die probierten (und besprochenen) Weine:

2025 Dry Pinotage Rosé

2025 Chenin Blanc

2024 Chenin Blanc, Wild Ferment

2023 Pinotage

2021 Grand Reserve

2022 Edelspatz, Botrytis Riesling

…und das sind unsere Themen:

[00:43] heute aus der Kastenmeier-Bar, unser Gast kommt aus Südafrika

Nora Thiel – spricht afrikaans mit uns!

Afrikaans ist 100 Jahre alt als offizielle Amtssprache. So wie auch ihr Pinotage!

Nora ist nicht Winzerin (aber die Tochter von Winzern!)

auf der Weinfarm groß geworden und natürlich von klein an mitgearbeitet

sie hat business economics (Betriebswirtschaft) gelernt

auch der Vater war kein gelernter Winzer!

sie macht seit 1991 Verkauf, Export…

erst seit 1991 dürfen sie exportieren

Name des Weinguts. Delheim – ein schöner deutscher Name

die Tante Del bekam mit dem Mann die Farm 1938 als Hochzeitsgeschenk…

es war damals kein Weingut, mehr eine Anlage in Land

ihr Vater kam 1951 dazu…

der Vater hatte in Dresden gelebt

die ersten Weine in Delheim wurden in den 50er Jahren produziert

…ohne Winzer, nur der Vater mit dem Lehrbuch

wir heißen mit Nachnamen Sperling, wie der Spatz. Und so haben ihn die Leute kennengelernt: Spatz (obwohl er Michael hieß)

eine sehr direkte Freundin aus den Niederlanden meinte: Spatz, dieser Wein schmeckt wie Dreck!

aber für ’ne Story reichte es: der erste Wein hieß Spatzendreck!

das Etikett mit Vogel auf dem Fass, der seinen Dreck hinterlässt, wurde 1972 hässlichstes Etikett der Welt

so einen Spatzendreck-Wein gibt’s immer noch (aber nur ab Hof)

Gesondheid!

Kindergartendeutsch… Wenn der Vater unzufrieden war, hat er deutsch mit den Kindern gesprochen!

Sebastian Wilkens sitzt am Nebentisch – für den Importeur Schlumberger

geerntet im Januar

Pinotage ist die Sorte aus Pinot Noir (Spätburgunder) und Hermitage

gezüchtet in Stellenbosch („direkt um die Ecke von uns“ )

1925 gezüchtet, aber sie waren 1960 eine der ersten, die es kommerziell abfüllten

in den 1970ern kam die Idee: was können wir mit dem vielen Rotwein in Südafrika machen?

(inzwischen gab’s auch einen – deutschen – Kellermeister)

der Otto aus der Pfalz meinte: probier doch mal Rosé!

1976 die ersten in Südafrika, die aus Pinotage Rosé gemacht haben

damals süß mit 25g Restzucker

ein Ladies-Wein – erst 2002 die Restsüße runtergebracht

der hier hat 4,5 g RZ – „Südafrika trocken“ ist alles unter 5 Gramm!

zum Pinotage kommt noch ein Geheimnis…

Regeln in Südafrika: zu 75% muss drin sein, was drauf steht – in de EU sind das 85%. Und so halten sie es

deswegen bin ich in Dresden: ihr trinkt pro Person ein bisschen mehr als in Südafrika!

seit 1971 kann man in Stellenbosch das Weinmachen studieren

lebenslustig Wein quer durch die Welt probieren

mit Pinotage haben wir was Besonderes, was eigenständiges im Glas

wir sind eigentlich klein: 100 ha (das ist nicht groß in Südafrika)

große Vielfalt: 15 Rebsorten

daraus entstehen viele verschiedene Weine („ich finde das schön“)

mit der Vielfalt können wir überleben – sind nicht abhängig von Trends

Weine, die nicht gut genug seind, füllen wir nicht ab (aber in guten Jahren schaffen es 99 %)

Ziel: gute Weine zu fairen Preisen

und was ist mit dem eigenen Restaurant auf dem Weingut?

1971 hat der Vater mit Freunden die Stellenbosch Weinroute initiiert

am Anfang waren es wenig Weingüter (Nora sagt 14, die Webseite sagt 11)

aber zur Mittagszeit mussten immer alle zurück nach Stellenboisch – was keine gute Idee war für die Weinverkäufe

die Frau des deutschen Kellermeisters hat Brot gebacken und Käsestullen serviert!

…so waren wir 1976 das erste Weingut mit Restaurant in Südafrika!

was würde sie denn zu diesem Rosé essen?

gut zu Sushi oder Thai

am meisten angepflanzte Rebsorte in Südafrika

Chenin früher viel für Süßwein (oder Branntwein) gebraucht

erst die neuen winemakers kamen auf die Idee, auch guten Wein draus zu machen 😉

zwei Stilistiken: eine mit und eine ohne Holz

wild ferment von ganz alten Reben

im Glas: der aus dem Stahl, Jahrgang 2025

lieber Trauben früher lesen, damit sie nicht über 13,5 %alc kommen!

über Wasser (in Form von Eiswürfeln) im Weinglas…

…und über Cola in Wein!!!

im Glas: „mein favourite Weißwein im Moment“

trocken, mit bisschen Holz, im Beton-Ei spontan gegärt

und mit Korken, damit er länger in der Flasche reifen kann

„der verkauft sich so gut, dass wir schon den 23er anbieten“

100 Jahre Pinotage

2001/2002 gab’s Probleme mit der Qualität – was Leute abschreckte

die Uni Stellenbosch half bei der Fehlersuche!

der Blick nach Australien „heavy süße extrahierte alkoholreiche Weine als Trend“ war wohl nix

Probier den mal, den kann man trinken!

Glühwein? Gibt’s in Südafrika „nur bei uns“ (nicht nur als dankbare Zweitverwertung…)

es gibt verschiedene Pinotage-Stile – sie sind auf der Pinot-Noir-Seite

der Delheim-Stil: europäisch. Elegant, nicht zu viel Holz, das Terroir schmecken

so gewinnt man allerdings keine Preise 😉

ein Wein, den sie seit 1981 im Programm haben

aus kleinen Barriques (sie waren mit die ersten, die das machten in Südafrika)

immer Cabernet-Sauvignon-lastig

zur Cuvée kommen – je nach Jahrgang – Cabernet Franc, Merlot, Malbec, Petit Verdot

aber immer 18 Monate Barrique – und immer ein Wein, den man 20-30 Jahre lagern kann

gibt’s noch alte Jahrgänge auf dem Weingut? Zu wenig!

der hat Medaillen und schmeckt trotzdem!

Verabredung für in zehn Jahren zum Probieren

als Geburtstagswein: time in a bottle

wir reden über Preise

Riesling in Südafrika: nur noch 190 ha (waren mal 1.000)

sie haben 5 ha Riesling

zwei Rieslings machen sie: einen zum Spaß mit Christoph Hammel aus der Pfalz

1985 war Hammel Praktikant bei Delheim

Staying Alive ist das geworden

der zweite Riesling mit edelfaulen Trauben

vom ältesten Riesling-Weinberg in Südafrika (seit 1984)

seit 1979 machen sie den Edelspatz – als Gegenpol zum Spatzendreck…

das war damals Chenin Blanc, aber in der jüngeren Zeit ist es Riesling

passt natürlich zum Nachtisch, aber Austern gingen auch 😉

.

