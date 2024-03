Sebastian Wilkens ist Sommelier und seit einiger Zeit Repräsentant von und für das Weingut Schloss Ortenberg. Das Weingut liegt Am Rande des Schwarzewaldes in der Ortenau – und die ist bekannt für seine Burgunder und Rieslinge. Sebastian erzählt begeistert über das „wahrscheinlich spannendste Weinbauprojekt derzeit in Deutschland“… Schlss Ortenberg, wachgeküsst aus dem Dornröschenschlaf durch einen neuen Pächter: Thomas Althoff. Es war ein Neuanfang mit vorhandenem Personal: Tradition und Mensch als Pfeiler! Und seitdem stutzt die Fachwelt, es gibt viele Preise (vor allem für die Spätburgunder).

Sebastian Wilkens: war Sommelier und ist jetzt Vertriebsleiter – aber er sagt lieber: Repräsentant – beim Weingut Schloss Ortenberg

Weingut im Südwesten

Sachsen: das südöstlichste Weinanbaugebiet!

Baden Ausdehnung Süd-Nord: 400 km

neun Bereiche

die Ortenau

Ortenberg ist Stadtteil von Offenburg

„wahrscheinlich das spannendste Weinbauprojekt derzeit in Deutschland“

in den vergangenen 2 2/4 Jahren eine sprunghafte Entwicklung genommen

Weingut gehört der Stadt Offenburg

wurde aber verpachtet an Thomas Althoff

drei Säulen: Mensch/Mitarbeiter – Natur und Tradition

Sauvignon Blanc aus der Granitweinlinie

Granit ist typisch für Ortenau allgemein und das Weingut speziell

klassische Burgunderrebsorten stehen im Focus – aber auch Riesling und eben auch SB

Klingelberger als Synonym für Riesling (hier) und besonders da

ein Wein mit Trinkfluss!

Ich wollte seit meinem 17. Lebensjahr Sommelier werden!

Man sieht sich immer 2mal im Leben: Nicht immer eine Drohung! 😉

Die Gläser sind leer: nicht nur repräsentieren! Auch ausschenken!

23er Jahrgang

die Qualitätspyramide ist einfach: Gutsweine, Granit, Collection, Erste Gewächse, Große Gewächse

Neuanfang mit vorhandenem Personal: Tradition und Mensch als Pfeiler

Neues: Bio-Umstellung und sanfter Rebschnitt, mehr neue Fässer (Holz und Beton)

Weinkultur seit 1407: Tradition!

St. Andreas-Linie (für Erste und Große Gewächse)

Andreasberg; Monopollage

ursprünglich zwei Weingüter: Weinversuchsanstalt Ortenberg und das Stiftungsweingut St. Andreas

wurden 1997 zusammengeschlossen zum Weingut Schloss Ortenberg

Weißburgunder Andreasberg, Monopollage, 1. Gewächs

gute Infos, aber keine ha-Zahl, auch im Weinbauatlas

Weingut hat 45 ha in Eigenbewirtschaftung

wenn Erweiterung, dann Zukauf (nicht Pacht)

Neu gepflanzt ist Viognier

Syrah wird eine Rolle spielen…

…und von einigen Rebsorten wird man sich verabschieden

die Zukunft sind die Burgunderrebsorten und Riesling

fünf Erste Gewächse machen sie auf dem Andreasberg

wird Riesling schwieriger in der Ortenau wg. Klimawandel?

auf jeden Fall anders!!

bei den Großen Gewachsen sind sie bei 12,5% – gewollt:wir wollen schlanke, fokussierte Weine

der Schwarzwald als Abkühler

im Betonei ausgebaut

Riesling und Ortenau gehören zusammen

Schlossberg Riesling Großes Gewächs

Topp-Speisenbegleiter: Loup de Mer und Gulaschsud !

Erinnerungen an die Aasee-Mensa in Münster: Fisch mit Gulaschsauce

Granit Spätburgunder und zwei GG

mit den Spätburgundern räumen sie gerade Preise ab…

Spitalberg ist Platz 3 bei falstaff Spätburgunder-Trophy geworden

Spätburgunder Granit: das ist Spätburgunder pur

Spätburgunder darf doch hell sein: dünne Traubenschale – wo soll’s denn herkommen?

Spätburgunder hat mich zum Weintrinken gebracht

Spitalberg GG mit Buntsandstein als Boden

wir müssen uns da nicht mehr verstecken!

über die KSS

es geht auch darum, den Nachwuchs zu schulen

Herr R. – also: wir hörten den neuen Podcast von Silvio Nitzsche und dort Gerhard Retter

Wein trinken bildet. Wein saufen macht dumm.

Syrah kommt (auch) in die Rotweincuvée Furore

es ist ein Syrah und kein Chiraz!

Syrah ist eher die elegante Variante

Eleganz pur mit Saftigkeit

2015 Scheurebe Beerenauslese

nochmal zum Nitzsche-Retter-Podcast…

dort: ein Lob auf den Süßwein

Weingut Schloss Ortenberg

Am St. Andreas 1

77799 Ortenberg

Tel. +49 781 9343 0

wso-wein.de