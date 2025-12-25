Man wird ja wohl nochmal schwärmen dürfen von langen Beinen auf High Heels, die den Menschen dazu gleich noch ein wenig größer machen. Olivia Jones, das künstlerische alter ego und die schrille Seite von Oliver Knöbel, hat nie enden wollende Beine, und als Deutschlands bekannteste Drag Queen weiß sie die auch einzusetzen. Stöckelschuhe und hochragende pompöse Figuren komplettieren das eindrucksvolle Bild. Nun war sie in Dresden, um einem Mann zu gratulieren, der auf seine Art auch sehr schrill ist – und der sie bereits 1994 nach Dresden holte: Wolle Förster. In diesen Tagen feiert er das 35jährige Bestehen seines Nachtclubs Klax – mit dabei: Olivia Jones.

Stilvoll waren die beiden Macher vorgefahren im noblen Maybach, nach dem Aussteigen bot sich ein Bild mit zwei unterschiedlichen und doch gleichen Männern: der eine so groß gewachsen, dass er mit der üblichen optischen Verzerrung fast so groß wie das Klax im Hintergrund erschien (und dabei ist Olivia mittlerweile noch fünf Zentimeter kleiner als vor Jahren, wo sie mit Stöckeln und Perücke auf 2,30 Meter kam. Jetzt sind’s „ohne deko“ 1,95 – aber so erleben sie ja nur wenige. Der Wolle ist einen Kopf kleiner, mit und ohne Deko. Der eine kommt – weil im Dienst – natürlich als Sie, als Olivia. Mit üppiger Perücke, blau und viel rosa. Der andere trägt ja meist rot, aber weil’s gleich aufs rote Sofa geht, hatte er Angst, dass sich die Töne beißen könnten und entschied sich für – wer mag da an Zufall glauben? – perfekt zur Perücke passendes Rosa.

Auf dem Sofa plaudern die Beiden – und weil der Wind die Moderationskarten vom Maybach gefegt hatte, ging’s spontaner als geplant zu. Das war eine gute Idee vom Wind, denn so gab es einige sehr hübsche Gedankenassoziationen und Wortspielereien – dem Stil eines Nachtclubs entsprechend gerne auf leicht zotigem Niveau. Aber erfrischend! Eins wurde bei der Diashow, die Wolle zur Geschichte des Klax vorbereitet hatte, dadurch klarer als vielleicht geplant: da sitzen zwei Macher mit viel Gemeinsamkeiten auf dem Sofa.

Los ging’s mit dem Klax 1990 – da hatte der gelernte Elektronikfacharbeiter mit Abitur (VEB Elektromat Dresden Klotzsche) und aktive Schallplattenunterhalter (Wolle’s Dynamic Disco) und Berufsdiskotheker Wolle F. beschlossen, in einem ziemlich heruntergekommenem Haus auf der Leipziger Straße Spielautomaten aufzustellen. Also mietete er es (für 500 DDR-Mark pro Monat) von der Kommunalen Gebäudeverwaltung, sanierte es von Grund auf – und kam dann irgendwie auf die Idee, einen Nachtklub dort unterzubringen. Mit Sofas, einer Bar und Billard. Von der Spielautomaten-Idee blieb nur der Name Klax: so hieß ein Automat (und der steht heute noch in der Bar!).

Die 90er waren die wilden Jahre. Viele alleinstehende Männer warten in der Stadt, das Führen von Wochenend-Ehen daheim im Irgendwo weiter westlich ließ sich vielleicht auch wegen Treffpunkten wie dem Klax ganz gut an. Hier konnte man unbedenklich angeben und die Sau rauslassen: Champagner für alle! Und ein bisschen Spaß muss sein, oder? Wissen wir doch seit 1972, wo Roberto Blanco uns das verriet. Wobei: „Nackte Haut gab es zunächst nur an den Clubabenden zu sehen“, erzählt Wolle Förster. Bis eines Abends eine Besucherin spontan für die anderen Gäste einen Striptease hinlegte. „Das kam so gut an, dass wir das Konzept auf ein Striplokal umstellten“, erkannte Wolle sehr schnell. Seitdem gibt’s den runden Tresen mit Go-Go-Stange im Klax, später kam eine Dusche für die Wet-Shirt-Partys hinzu.

Olivia Jones lebte zu dieser Zeit viel weiter elbabwärts: im Hamburger Schmidt Theater und im Travestie-Cabaret Pulverfass feierte sie seit Ende der 1980er Jahre erste Erfolge als Profi. 1994 im Juni kam sie dann erstmals in Klax – von Wolle großzügig bereits als „Feier des fünfjährigen Bestehens“ annonciert (so war es einfacher, die Presse zu begeistern). Auf dem roten Sofa (farblich durchaus harmonisch mit der Kleidung von Olivia und Wolle) schwelgten die beiden jetzt zum wirklichen 35. Geburtstag in Erinnerungen. Olivia betonte mehrfach, wie toll das Publikum hier sei – und weil man das ja gewohnt ist, fügte sie hinzu: „Das sage ich nicht nur so zum Schmeicheln – das meine ich auch so. Ist nämlich so!“ Weswegen sie gerne wiederkommt…

Nachtbar Klax

Wolfgang Förster

Leipziger Straße 131

01127 Dresden

nachtbar-klax.de