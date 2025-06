Julia Gil ist Winzerin in Südfrankreich, aber sie sagt: „ich bin pure Dresdnerin!“ Weil sie hier geboren wurde und aufgewachsen ist. Zweimal im Jahr kommt sie zurück in ihre Heimat – nicht nur, um Familie und Freunde zu treffen, sondern auch geschäftlich: sie liefert Weine aus, die sie mit ihrem Mann Julien im beschaulichen Dorf Couffoulens handwerklich herstellt. 2006 begann das Abenteuer mit der Übernahme eines Weinbergs von 1,5 Hektar Größe. Sehr alte Rebstöcke der Sorte Carignan standen dort und sollten abgeholzt werden. Ein Argument, sich selbstständig zu machen! Mittlerweile sind einige Weinberge dazu gekommen, und seit einem Jahr haben Julia und Julien sogar ein eigenes Weingut. Der ursprünglich gewählte Name (ganz ohne Domaine oder Château davor) ist geblieben: „Plo Roucarels“, das steinige Plateau in der alten okzitanischen Sprache.

Weine des Weinguts Plo Roucarels gibt es in Dresden im Raskolnikoff in der Böhmischen, bei Weinselig in der Hechtstraße, Savoir Vivre von Uwe Sochor (in Pieschen), Weinhandlung Blasewitz in der Alten Post, Weinhandlung Stollberg, Alttrachau und Altes Wettbüro in der Neustadt. Im Frankreichladen von Uwe Sochor gab’s auch einen Abend mit Weinen der Winzerin (und natürlich dazu passend Chacuterie und Käse) – eine gute Gelegenheit, die Philosophoe des Weinguts und die unterschiedlichen Weine kennen zu lernen.

Diese Weine probierten wir:

2024 Rosé Le Petit Rive – Vin de France

2024 Chenin Blanc Le Petit Rive – Haute Vallée de L’Aude

2023 Peyret Chardonnay, Limoux

2022 Crémant de Limoux brut nature – Limoux

2021 Carignan Plant du Roc – Cité de Carcassonne

2020 Syrah Eh voila! – Vin de France

…und das sind unsere Themen:

00:59 zu Gast: Julia Gil aus Südfrankreich

sie kommt aus Couffoulens

im Süden von Carcassonne

das Album von Stephan Eicher

unser Süden spricht nicht sächsisch, aber fast 😉

ich bin pure Dresdnerin

2003 Richtung Frankreich gegangen

dort BWL studiert

Erasmus-Studienaufenthalt: hauptsächlich, um die Sprache zu lernen…

im 2. Semester jeden Sa und So im Café gearbeitet

Diplomarbeit wieder in DD, aber dann:

der Wein war schon immer im Hinterkopf, weil der Papa Weinspezialist ist!

er war/ist Bordeaux-Spezialist

mein erster Schritt in den Wein war bei Pinard de Picard in Saarlouis

da als Übersetzerin den Languedoc von Winzer zu Winzer abgefahren

dort war’s um mich geschehen! Da wusste ich, dass ich in die Produktion möchte

mein Mann ist echter Südfranzose – aber dass sie Julien kennengelernt hat, war Zufall

2003 erste Ernte

von dort (Montpellier) Richtung Bordeaux gezogen

gibt’s jetzt auch sächsische Küche im Süden Frankreichs?

die Südfranzosen kennen weder Klöße noch Rotkraut. Das geht nicht!

ich liebe es 2x im Jahr nach DD zurück zu kommen

über den Rosé im Glas. Aus der Carignan-Traube

über Kapselfarben und Beschaffung von Kapseln für kleine Hersteller

alle Kapseln die gleiche Farbe? Nö.

Kunden können sich oft besser an die Farbe als an den Weinnamen erinnern 😉

zum Weingut!

Wir wollten eigentlich noch gar nicht…

nach dem Bordeaux ging’s zurück in den Süden, wo Julia bei einem Weingut für Export und Julien für alles im Weinberg und Keller zuständig waren

da kam der Freund und sagte: sein Papa will den alten Carignan-Weinberg abholzen

1,5 ha waren das

mit damals schon über 60 Jahre alten Reben

sie übernahmen. Das war im Juni 2006

im Mietshaus haben sie fix den Keller beräumt, um zur Ernte „einen Keller zu haben“

wir hatten keinen Traktor, aber 100 Eimer gekauft für die Ernte

mit 30 Leuten vom Dorf in vier Stunden alles abgeerntet

vom Dankeschön-Grillevent redet man heute noch im Dorf

2006 bis 2010 in der Garage gearbeitet und dann 2011 von einem Winzer den Weinberg übernommen

wir wollten Weißwein aus der (kleinen) Region Limoux

Chenin Blanc braucht Kühle, und die hat er dort!

vor allem die Nächte sind kühl

2024 war wärmemäßig besser als in Vorjahren, aber es gab Hagel (am 18. Mai 24)

deswegen ist der Wein anders als in den Vorjahren: spritziger – weil Triebe nachwuchsen

11,5% Alc.

nachts lesen ist schwierig (Handarbeit im Dunkeln – mit Maschinen geht das einfacher)

zwei Lagen mit Chenin Blanc: 0,5 ha Hanglage und ein höher gelegenes Plateau für die Grande Cuvée

Chardonnay ist Weißweinsorte Nr. 1 der Region

aus der Garage mussten sie raus

wer Limoux Wein machen will, muss den Keller im Gebiet haben

erst einen Keller zur Miete

2024 das Weingut aufgekauft

bis 1960 wurde da Wein gemacht

es waren Genossenschaftsweinberge, die sie nach ihren Ideen angepasst haben (mehr Natur, weniger Chemie)

seit 2011 gibt’s auch ’nen Traktor!

Traktoren sind nichts für große Männer (oder Frauen, egal)

Betrieb hat jetzt 7,22 ha

vor Corona auf 12,5 hoch – aber dann wieder verkleinert

für den roten Limoux-Wein braucht man Merlot, Cabernet Sauvignon und viel Syrah

Wein ist ja weltweit geregelt

Merlot und Cabernet Sauvignon halten die Hitze nicht aus

völlig ausgetrocknet, nur Kern mit Haut

ein Jahr Arbeit und keine Ernte – kein guter Plan…

aber: ein großes Weingut aus der Gegend suchte Land…

da werden jetzt weiße Sorten angebaut für Crémant und Blanquette

7,22 ha sind eh besser zu bearbeiten zu zweit!

Trauben für Crémant müssen zeitig geerntet werden

da muss die U18-Handballmannschaft des Sohnes helfen!

Holzfässer haben sie auch wegen der Limoux-Regeln: die Weine (auch die Weißen) müssen ins Holz!

Haute Vallée de L’Aude: der Landwein der zum Limoux gehört

gibt’s einen Weinbaukontrolleur! Ja, die kommen ab und zu

…und das schönste ist der Crémant: 36 Seiten Regeln

das war ihm zu viel: „Wenn Du Crémant machen willst: mach’s! Aber ohne mich…“

32:40 Und sie wollte! Aber erst mal gibt’s Chardonnay

Regelwutbeispiel…

wie ist der Absatz?

viel Export!

und viel vor Ort: Restaurants und kleinere Läden

sie kommt 2x/Jahr nach Deutschland

außerdem Schweiz, Belgien und ein bisschen Japan

läuft!

hier: Dresden, Leipzig und Berlin

dann noch München und bei Frankfurt

uvs hatte den Wein im Raskolnikoff kennen gelernt

und sonst so in DD? RAS einer der ältesten Kunden

Weinselig in der Hechtstraße

Savoir Vivre von Uwe Sochor (in Pieschen)

Weinhandlung Blasewitz in der Alten Post

Weinhandlung Stollberg, Alttrachau

(und vergessen zu sagen, kam per eMail:) Altes Wettbüro in der Neustadt

36:45 zum Chardonnay im Glas

Fragen zur Kellerarbeit

seit 2006 keine Reinzuchthefen mehr, sondern alles spontan vergoren

keine Maischestandzeit bei den Weißweinen

Most kommt in den Tank und dort – ganz wichtig für weiß und rosé: die Absetzungsphase

der klare Saft geht dann von alleine los…

Jedes jahr war irgendwas: Frost, zu kalt bei der Blüte, Hagel,

wir wünschen uns ein Jahr, wo die Natur 100% dabei ist

2020 hat das geklappt!

kein Schnickschnack bei der Ausstattung

sehr wichtig: DIAM-Korken

Vorteile von DIAM… (es gibt kein Kork, keine Oxidation…)

Kork ist nicht mehr regelmäßig (Brände/Klimawandel)

das schlimmste ist, wenn so ein Kork nicht dicht ist und ausläuft

seit 2021 arbeiten sie mit DIAM-Korken

was macht DIAM anders?

was ist der Produktlebenszyklus?

wir haben noch einen 18er zum Verkauf

fallback zum Rosé

was ist Julias Lieblingswein? Riesling!

so herb und trocken wie möglich!

wir probieren viel aus!

es gibt einen kleinen Hofladen

vier Parkplätze für Wohnmobile/Vans

seitdem ist der Hofladen aktiv!

nochmals die Regelwut: sie hatten (seit 2011) Chenin und Chardonnay. Aber es müssen zehn Prozent Pinot Noir rein!

seit 2022 haben sie 0,9 ha Pinot Noir

17 Reihen Chardonnay, 6 Reihen Chenin Blanc und 1 Reihe Pinot Noir

der Rest geht an andere Winzer (sie sind da also nur Traubenerzeuger)

da bleibt Pinot Noir übrig – wann gibt’s den? Dieses Jahr, vielleicht?

ein befreundeter Winzer aus dem Burgund gibt jetzt Tipps…

keine Kapsel auf dem Crémant

zu viel Abfall!

wir reden über Preise!

(doch erst mal nicht)

Brut nature sollte der Crémant sein

der bei ihnen vergorene Weißwein geht an Freunde, wo die Flaschengärung stattfindet

zweiter Wunsch: zero dosage – also nichts dazu

Nase rein, verkostet: können wir so lassen!

und auch kein Schwfel. Also: null Kopfschmerzen!

1.499 Flaschen waren es

Folgejahrgang ein Fass mehr, werden über 2.000 Flaschen…

Rosé ab Gut 8 EU

Chenin Blanc 10 EU, Chardonnay 14 EU

Crémant 16 EU

wie sind die Kontakte entstanden?

handverlesen!

Thema Social Media

Weingut auf Insta

was das ganze technische Gedöns mal hätte werden können

Poster 1984: Freedom of the Press belongs to those who own one

von der Idee „mehr Meinungsfreiheit“ zur Realität der „alternativen Fakten“

die Frage ist: was sonst machen als Firma?

Julia: Homepage zu aktualisieren ist mehr Aufwand als ein Insta-Bild

wahre Bilder vs. KI generierte

KI an der Schule

Kapitulation vor der Technik…

KI im Weinbusiness? Für Prospekte wunderbar

QR Codes seit 2024

Haben Kunden schon mal nach diesen Dingen gefragt?

zu Weihnachten bei den Eltern machen sie schon mal alte Jahrgänge auf – „und es ist schon schön, wenn der 2020er Rotwein noch top ist“

minimalste Menge an Schwefel drin

ich hab’s mit Naturwein versucht

wo geht die Reise hin?

wir haben die Kurve bekommen: nur noch 7,22 ha!

Olivenbäume

wir haben Ferienwohnung und Wohnmobile

das war unsere Lösung: das Risiko zu verteilen

nur Wein geht heute nicht mehr

sie hat den Kindern gesagt: ihr müsst das nicht übernehmen!

„nächstes Jahr wird’s besser!“

wir sind Bauern, wir wissen, dass wir von der Natur abhängig sind

viele Winzer hören auf – oder roden die Reben (es gibt Prämien dafür!)

brach liegende Flächen, sind das denn jetzt die Lösung?

sind die Oliven eine Lösung?

sie haben die vom vorherigen Hausbesitzer übernommen

2000 hat er sie gepflanzt

auch Olivenbäume brauchen Hege und Pflege

nicht gepflegt übernommen, aber in Riesenaktion wieder fit gemacht (Bäume und Boden)

Besuch auf einer Plantage: Oliven brauchen Zeit

sie haben Ess-Oliven und Öl-Olivenbäume

aber das ist nicht die Alternative, sondern die Ergänzung

es wird weniger und anders getrunken

Bier-Brasserien kommen (und gehen)

Mixgetränke sind beliebt

die Jugend trinkt anders

was ist mit alkoholfrei? „Kann ich auch Saft trinken!“

alkoholfrei: ja cool – aber was da alles drin ist

Verweis auf Martin Zotz

…und auf Björn Probst

noch mal Naturweine!

du brauchst nen starken Magen!

über 80 Jahre alt jetzt (82 sind’s, auf dem Etikett steht noch „über 70“)

dem ist es egal, ob Regen oder Trockenheit

Jahrgang 21 – „das ist richtig jung für uns“

warum? 20 war kleine Ernte, 19 war Frost, 18 war kleine Ernte wegen Hagel

so wie er ist: rustikal – gefällt oder gefällt nicht. Ist aber nicht schlimm: das ist unser Carignan

was heißt eigentlich das Plo im Weingutsnamen?

okzitanische Sprache im Languedoc

Plo heißt das kleine Plateau, Roucarels bedeuted steinig

der Carignan wuchs auf dem steinigen Plateau (und sie fragen sich heute noch, wie der da wächst)

in jedem Dorf gibt’s ein Schloss, ene Kirche, einen Friedhof uns eine Schule

ist Glühwein ein Thema?

sie hat’s versucht – aber bei 20 Grad während der Dezember-Verkostung….

Klimawandel

alles was neu gepflanzt wird, muss von der Sonne perfekt ausgerichtet sein

die untergehende Sonne darf nicht auf die Breitseite kommen

wie geht’s weiter? wer machts’s weiter?

den Wein machen, der gerade den Kunden gefällt? Können wir nicht!

wir machen das, was uns auch gefällt (und Rosé)

Der Chardonnay und das neue Fass

bleibt frisch, weil er die untergehende Sonne nicht hat

kleiner Exkurs über die Namen: der Syrah Eh Voila!

Chardonnay, neues Fass

Nase im Glas: Oh! Oh lala! Das riecht gut!

280 Flaschen nur

Oh lala – na klar

der Chenin Blanc heißt „de rien!“

im ersten Jahr aus dem 300-Liter-Fass, nur Magnums

Grenache

seit 2011 versucht, Rotwein zu machen – nur zweimal geschaft: 2020 udn 2022 (sonst immer Rosé). 2023 dann den Berg verkauft

die Schweine lieben Grenache und Carignan!

ich würd‘ gern mal so’n Schwein essen, mit unseren Trauben gefüllt

das überraschte „Echt?“ wurde zu „Ah bon?“ beim Grenache rot

die Rolle des Papa

Plô Roucarels

18 Rue Frédéric Mistral

11250 Couffoulens

Tel. +33 661 77 51 35

plo-roucarels.com

