In der 42. Folge des Podcasts „Auf ein Glas“ ist Björn Probst, der Weingutsleiter vom Weingut Schloss Proschwitz, zu Gast. Da er in der 95. Folge schon mal bei uns war, ist zur Person ja viel gesagt – kann man da nachhören –, aber aktuelle Themen gibt’s reichlich zu besprechen. Und nicht nur, weil wir diese Folge kurz vor den Eisheiligen aufgenommen haben, spielen Forstnächte im Gespräch eine große Rolle: der Aprilfrost 2024 mit Temperaturen bis -6,2 °C hat die Winzer im Elbtal fast alle getroffen. Die Ernte bei Proschwitz war auf etwa 25 % der üblichen Menge reduziert, bei Burgunder-Sorten waren es teils nur 10–15 %. Dass die wenigen geernteten Trauben aber qualitativ hochwertig waren, ist da ein Trost – wenn auch nur ein kleiner. Der von eigenen Weinbergen geerntete Elbling beispielsweise bringt als Gutswein klare Frucht und Struktur. Um die Ausfälle bei den Burgundersorten zu kompensieren, ging Schloss Proschwitz eine Kooperation mit dem VDP-Weingut Bercher in Baden ein.

Das Ergebnis ist die Linie „Die Eisheiligen“. Wir reden über die Idee, wieso es zur Kooperation kam – und welche bürokratische Hürden bis zum fertigen Wein den Beteiligten das Leben schwer gemacht haben. Weitere Themenschwerpunkte sind die Umstellung auf Bio-Anbau und was das mit sich bringt, zum Schluss wird’s sogar mit Gedanken zum Mindestlohn (und was das für das Gehaltsgefüge im Betrieb bedeutet) noch einmal nachdenklich-ernst. Während wir reden, probieren wir natürlich: zwei Weine aus dem Jahrgang 2023, beides VDP Erste Lagen. Der erste Riesling vom „Seußlitzer Closterberg“ überraschte: er ist spontan vergoren, komplex und eigenständig. „Ich möchte diesen Berg erlebbar machen“, sagt Björn Probst. „Wenn ich in dieses Glas reinrieche, rieche ich den Closterberg, wenn er feucht ist!“ Und zum ernsten Gespräch gab es einen ernsten Grauburgunder, der so gar nicht an dünne Pinot Grigios erinnert.

Verkostete Weine

Elbling 2024 (Gutswein, 13 €): Fruchtbetont, animierende Säure.

Weißburgunder „Eisheilige“ (Gutswein, 15 €): Schlank, mineralisch, mit Burkheimer Terroir.

Riesling Seußlitzer Klosterberg (Erste Lage, 21 €, bald 24,50 €): Komplex, spontan vergoren, eigenständig.

Grauburgunder Kloster Heilig Kreuz (Erste Lage, 21 €, bald 24,50 €): Vollmundig, mit Holznote.

Und hier der rote Faden durchs Gespräch

00:58 zu Gast: Björn Probst, Schloss Proschwitz

Tankprobe im Glas: 2024 Elbling

it was 380 days ago: Minustemperaturen bis zu minus 6,2 Grad

aber bis auf eine Parzelle sind alle Weinberge wiedergekommen – und ein bisschen haben sie getragen

2024 ist ein extrem kleiner Jahrgang (weniger als 25% geerntet)

aber was wir geerntet haben: das macht Spaß!

Elbling und Goldriesling haben’s am besten geschafft, Burgunder quasi gar nicht

deswegen Kooperstion mit dem VDP-Weingut bercher (Baden) eingegangen

Baldrianblütenextrakt

sie arbeiten biologisch…

2024 wäre der erste Jahrgang nach der Umstellungsphase gewesen, aber da dort wegen der geringen Menge oft mit 23er cuvetiert wird, steht’s noch nicht drauf

aber der Elbling im Glas es ist biologisch erzeugter Wein – nur ohne Zertifikat drauf

Grundeinstellung: den Wein besser machen. Da spielt das Label keine Rolle, ist nur Zusatznutzen

Baldrianblütenextrakt: hochwertiges Mittel

das klingt alles nicht nur bio, sondern biodynamisch?

wir gehen weit über das hinaus, was wir erfüllen müssten für bio

die Rebe so vital und gesund ins Rennen schicken wie es irgendwie geht

wir nutzen Dinge aus dem Steinerschen Kosmos

aber es ist ein Prozess, die Leute dorthin zu bringen

er beschäftigt sich seit über 25 Jahren

wir machen Bio plus

was zählt, ist das Ergebnis: die Weine sind ausdrucksstark, auch im Gutsweinbereich klare, rebsortenreine Weine

die Weine mach ich im Weinberg, nicht im Keller!

Stichwort „es ist grün“: es blüht so bunt zwischen den Zeilen

Mischung mit etwa 50 verschiedenen Kräutern

Ziel ist, dass sie (nach ein paar Jahren) selber wieder aussamen

da, wo sie sich am wohlsten fühlen, sollen sie sich festkrallen…

Erosionsschutz bei starken Niederschlägen

auch Durchwurzelung klappt besser: Begrünung arbeitet vor, Rebe wurzelt nach

Lockerer Boden für Wasserspeicherung und um Platz zu schaffen

wie tief wurzeln eigentlich die Reben?

die wurzelechten würden tiefer wurzeln…

die zugelassenen Unterlagen waren keine Tiefwurzler

die Mykorrhiza

wer oder was ist Mykorrhiza?

eine große Hausgemeinschaft Pilz und Rebe

Elbling: älteste Kulturrebsorte in D

früher Hauptrebsorte an der Mosel

heute hauptsächlich an der Saar und der Obermosel Richtung Luxemburg, oft Sektgrundwein

„ich halte die Sorte für völlig unterschätzt“

angenehme Frucht, klare Säure

schöner animierender Wein, gerade im Sommer

in Sachsen hat sich die Rebe gehalten, eine handvoll Betriebe machen Wein draus

Proschwitz hat 7,5 ha davon

24 ist ein kleiner Jahrgang, aber ein feiner

wird ein Gutswein – wir machen eh Gutsweine mit Anspruch und keine Ortsweine mehr

Wein braucht auch Zeit, sich zu entwickelt

die später gefüllten Weine sind strukturierter und schöner

ich nenne es Gutswein Plus, was wir machen

wir machen keinen Ortswein mehr

Gutsweine klar im Edelstahl ausgebaut

prägender Faktor sind die Trauben, die Reife der Trauben, die auf die Kelter kommen

der VDP und seine Pyramide

wir haben ja nur zwei Fraktionen an Grundbodenstrukturen

der VDP kommt aus einer Rieslings-Qualitäts-Pyramide

wir haben 15 verschiedene Rebsorten im Betrieb!

eine neue Linie kommt raus: unexpected – unerwartet

aber ansonsten machen wir Gutswein – Erste Lage – Große Lage

Großes Gewächs gibt’s Weißburgunder, Grauburgunder, Spätburgunder – aber nur in guten Jahren, wenn’s funktioniert

…und demnächst das erste Riesling GG aus Zadel, einem der ältesten Weinberge in Sachsen überhaupt

wie immer bei GG: ab 1. September

Zadel gehört zur GG-Lage Schloss Proschwitz

die viel zu groß geratene Große Lage (von Proschwitz bis Seußlitz)

eine Besonderheit der Nachwendezeit – aber nicht so genutzt

die 1,6-ha-Ecke in Seußlitz rausgenommen, ist jetzt 1. Lage Seußlitzer Closterberg

der Riegel von Proschwitz bis Zadel ist vom Boden her sehr einheitlich

gibt’s die alten Gewann-Namen noch?

Datengrundlage ist extrem dünn für alte Namen

wir mussten (nach dem Aprilfrost 24) über den Tellerrand gucken

Zukauf bei VDP-Kollegen: den VDP gefragt!

das war dann in Baden beim Weingut Bercher

Weiß-, Grau-, Spätburgunder

Logistik für Transport nach Sachsen stand. Aber dann kam das Weinrecht in seinen regionalen Facetten

Freistaat Sachsen hatte Genehmigung gegeben

das Problem:

jaaa: ihr habt Ausnahmegenehmigung, könnt ihr machen. Aber es gibt keinen Weg zurück. Also: keinen, der den Qualitätswein prüft. Die Badener weigern sich, die Sachsen dürfen’s nicht

also: was in Baden suchen für den Ausbau

im Kleingebindekeller des Badischen Winzerkellers einen Keller auf Zeit bekommen

und der Rotwein?

Burkheimer Spätburgunder gekauft, reift in Proschwitz

das klingt nach viel Verwaltungskram…

Logistik ist Aufwand, aber es geht.

die Gesetzestexte sind komplex und schwierig

es sind aber auch gute Kontakte entstanden!

unter Winzerkollegen war Akzeptanz/Hilfsbereitschaft extrem groß

man erkennt das Besondere auf der Flasche

natürlich am Namen: Die Eisheiligen

in der Weinhaus-Linie

hinten drauf ein kleiner erklärender Text

Weißburgunder und Baden steht auch drauf

ein sächsischer Wein aus Baden

Akzeptanz bei Privatkunden ist extrem hoch

erinnert er den Weingutsleiter an die sächsichen Burgunder? – Jein!

schlank, mineralisch, trocken – als Essensbegleiter konzipiert. Wie in Sachsen

es drückt sich aber das Burkheimer Terroir, das Baden durch

preislich liegt er im gewohnten Gefüge

mehr Arbeit hier im Weinberg und durchs Hin-und-her – aber gleiche Preise

fertigen Wein zu kaufen wäre günstiger gewesen. Aber nicht besser!

Thema Förderung für die vom Frost Betroffenen

Danke, dass wir was bekommen haben – aber eigentlich…

Neben dem Weißburgunder auch Grauburgunder und ein Rosé aus Spätburgunder

wenn der Winzer sagt: das ist too much – und der Kunde es liebt!

Weingut Bercher ist eins der am bestbewertesten Burgunderweingüter in D

(UVS war am letzten Erntetag dabei)

Teilpartie ist maischevergoren und spontan angegoren

das ist wild und eigenwillig gemacht

da soll man sich dran reiben!

es ist kein typischer Riesling

das Untypische ist, was dem UVS gefällt

auf der Mainzer Weinbörse kam Fachpublikum nur wegen der Rieslinge zu den Sachsen

das GG aus Zadel wird ganz anders – aber hochspannend

ich mag eine klare Betriebsstilistik

ich möchte diesen Berg erlebbar machen

wenn wir Reinzuchthefen nehmen, dann die ursprünglichen (ohne Aromenzusatz)

mal sehen, wie er reift: eine Palette liegt schon quasi versiegelt bereit…

…für ein Projekt, das erst in ein paar Jahren startet

zu Wackerbarth: das sollte man auch mal sagen: wir sind im Wettbewerb, aber wir verstehen uns gut!

Elbling/Goldriesling als Entrée 13 €

WB Gutswein 15 €u

Riesling 1. Lage bei 24,50 € (sonst 1. Lage um 21 €)

Thematik Mindestlohn 15 €

die Unterstützung rumänischer Mitarbeiter (seit Jahren) – die wundern sich

das nimmt das Gehaltsgefüge auseinander

Saisonarbeitskräfte nehmen das (fast) steuerfrei mit nach Hause

die festen MA sind sozialversicherungspflichtig – und bekommen daher am Ende weniger als die Saisonkräfte – was sie nicht gut finden

Wein von der anderen Elbseite

auch 1.Lage: ein Grauburgunder

Kloster Heilig Kreuz – der Teil, der schon länger biologische bewirtschaftet wird

hauptsächlich um Jesseritz (Miniort mit 7 Häusern)

zwei Hügelketten, auf einer steht nur Graubrugunder (4,2 ha am Stükc)

das ist ein Grauburgunder, kein Pinot Grigio 😉

auf Messen heißt es immer wieder: Grauburgunder? Och nöö

die Pinotgrigiosierung des GB

merkliche, aber eingebundene Holznote (eher untypisch für Proschwitz GB)

erste Partie im neuen großen Holzfass (1.200 l)

war auch mengenmäßig gut, das hilft für den kleinen 24er

Schloss Proschwitz

Heiliger Grund 2

01662 Meißen OT Proschwitz

Tel. +49 3521 / 40 60 0

www.schloss-proschwitz.de

