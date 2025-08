Beim ersten Besuch in Bürgstadt vor einem Jahr hatten mich die Organisatoren im Adler Landhotel einquartiert – das trotz des Namens mitten in der Stadt liegt. Es ist ein verzwackt-verzweigtes Anwesen, dem man die Entwicklung anmerkt: mittlerweile ist das Hotel auf mehrere Häuser verteilt, was die architektonische Kleinteiligkeit im Dorfkern beibehält. Das ist auch gut so, denn es macht den Charme von Bürgstadt aus. An vielen Häusern sind Schilder mit alten Fotografien, so auch am Adler in der Hauptstraße 30. Das Foto entstand in den 1950er Jahren und zeigt im Vergleich zum Heute lediglich, dass die Häuser alle chic renoviert wurden, die Stadtlandschaft aber erhalten blieb.

Seit 1902 gibt es die Gastwirtschaftsgerechtigkeit dort – neudeutsch: Konzession. Im wahrscheinlich 1890 errichteten Steinbauf indet man allerdings im Keller die Jahreszahl 1599, die eine Vorgängerbebauung belegt – was ja auch zum Nachbarn passt: das Weingut Hench erzählte uns Peter Hench, dass das Gebäude aus dem Jahr 1516 stammt. Die Nachbarschaft Winzer–Gasthaus ist übrigens nicht nur eine räumliche: im Gasthof zum Adler gibt es nämlich eine typisch (chur-)fränkische Weinkarte. Das heißt: es gibt erstaunlich gute Weine zu einem nahezu unverschämt günstigen Preis, auch und gerade im offenen Ausschank. Der findet hier traditionell nicht in so fingerhutkleinen Gläsern statt, sondern als Schoppen mit 0,25 l Wein im Glas. Die Zahlen in der Preisspalte entsprechen dabei in etwa denen, die man aus der hiesigen Gastro kennt – wobei es hier eben nur 0,1 l für den gleichen Preis gibt. Den Gast freut’s, die Winzer zucken die Schultern: „Eigentlich verkaufen wir unsere Weine hier viel zu günstig – aber mehr geht eben nicht!“, sagte einer im Gespräch.

Mittlerweile war ich viermal im Adler, davon drei Male jeweils mit gesetztem Menü zu einem Abend mit Weinmachern (m/w/d) und einmal mit Burkhard Hench nach unserer Podcastaufnahme zum Abendbrot. Der immer wieder kehrende Eindruck: der Gasthof ist ein Ort der Herzlichkeit mit einer Küche, die ihr Handwerk versteht und den schmalen Grat zwischen traditionell-regionaler Küche und kulinarischem Anspruch treffsicher findet. Klar ersichtlich sind die Komponenten der Genusserfolgs: die Gerichte sind in der Regel farbenfroh angerichtet – und wo viel Farben sind, sind in der Regel auch die entsprechenden Geschmäcker dabei (im Adler immer!). Hauptgerichte waren bei mir fast immer geschmort und kamen mit reichlich Sauce – wie in der Kindheit, ohne die damals gerne übliche Matschepampe auf dem Teller. Und dass man heutzutage gute Saucen ohne Mehl hinbekommt, ist doch klar. Einmal gab’s ein Rinderfilet, schön rosa und butterzart – und auch mit Sauce!

Etwas aus der Rolle fiel das Abendessen am 7. Juli. Nach den Podcastaufnahmen sind Burkhard Hench, seine Frau Helene und ich einfach rüber zum Nachbarn und haben weiter geschwatzt. Ich hatte schon vorher auf die Karte gesehen und mit Rehbraten in Burgundersauce geliebäugelt – und das passte natürlich inhaltlich sehr prima zu unseren vorherigen Gesprächen über Burgunder. Dazu setzten wir die Wein-Burgunder-Reise fort mit einem geschmeidigen 2023 St. Laurent, der vor allem zum Reh (und der Burgundersauce) ein Gedicht war.

4. September 2024

Lachsforelle hausgebeizt mit Kaffir-Apfel Vinaigrette an karamellisierten Senfkörnern und Safran

Pilz Flan mit Ziegenkäsenocke und Pfifferlingen an Steinpilz-Vinaigrette

Rinderfilet rosa gebraten

an Burgundersauce mit gekochtem Kalbskopf, Gemüse-Allerlei und Selleriepüree

an Burgundersauce mit gekochtem Kalbskopf, Gemüse-Allerlei und Selleriepüree Weißer Schokoladen – Mohn – Cake mit Passionsfruchtsorbet

26. Juni 2025

Burrata in Panko gebacken auf Tomaten – Brotsalat in grüner Cazpacho

Zweierlei vom Bürgstadter Rind

Scheiben von der geschmorten Schulter und Ochsenschwanzpraline an Burgundersauce mit Gemüse-Allerlei und Kartoffelkrapfen

Hausgemachte Erbsen-Angolotti mit frischen Pfifferlingen

Scheiben von der geschmorten Schulter und Ochsenschwanzpraline an Burgundersauce mit Gemüse-Allerlei und Kartoffelkrapfen Hausgemachte Erbsen-Angolotti mit frischen Pfifferlingen Beeren-Tarte mit Sorbet

7. Juli 2025

Scheiben vom Kalbstafelspitz mit grüner Sauce, Tomaten, Radieschen und Blumenkohl mariniert

Rehbraten in Burgundersauce mit gebratenen Champignons an Preiselbeeren, Rahmwirsing und Kartoffelknödeln

9. Juli 2025

Lachsforelle hausgebeizt an Gurkensud mit Trompetenpilzen, Haselnuss und Meerrettich

Hausgemachte Erbsen-Teigtaschen mit grünem Spargelgemüse

Zweierlei von der Bürgstader Kalbshaxe an grüner Sauce und Kartoffelpüree

Geschmorter Weinbergs Pfirsich mit hausgemachtem Frischkäse-Jogurt Eis

Gasthof zum Adler

Hauptstraße 30

639627 Bürgstadt

Tel. +49 937 197 880 | Fax 0 93 71 97 88 60

adler-landhotel.de

[Besucht im September 2024 und im Juni/Juli 2025]

.



.

Anmerkung:

Die Recherchen zu diesem Beitrag wurden unterstützt auf Einladung des DWI (Deutsches Weininstitut) und des Churfranken e.V.