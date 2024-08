Riesling fließt bei Markus Reis durchs Blut

Weingut Philipps Eckstein | Klicken öffnet mehr



Die Extra-Station im Weingut Philipps Eckstein brachte den (unverhofften) Besuch eines weiteren Mitgliedsbetriebs des Rings. Patrick Philipps stellte sich und sein Weingut vor. Sieben Hektar bewirtschaftet er – nur Steillagen in Graach (Domprobst und Himmelreich) und Zeltingen (Zeltinger Sonnenuhr). „Wir haben uns auf den Fokus Domprobst spezialisiert“, sagt Patrick Philipps. Aus den Trauben dort entstehen sehr unterschiedliche Weine – Prädikate, Kabinett, Spätlesen und auch Auslesen. Meistens ist es Riesling (90 % Anteil, der Rest teilt sich auf Spät-, Weiß- und Gruburgunder auf), der in bis zu drei Durchgängen geerntet wird. Also in drei Durchgängen durch die Steillagen – das hält fit. „“Wir selektieren die Trauben raus, die gesunden bleiben länger hängen, so dass wir mehr Frucht, mehr Extrakte in die Trauben kriegen“, erklärt Philipps – und natürlich soll man das dann nachher auch im Glas schmecken. Dieser Kabinett wurde übrigens im zweiten Lesegang geerntet.

Der Graacher Domprobst ist die Kernlage in Graach und wird ummantelt vom Graacher Himmelreich: die Lage Himmelreich geht einmal um den Domprobst herumrum. Und was für Böden liegen da an? „Sehr tiefgründiger Boden, sehr große Schiefer-Struktur.“

Der Essensbegleiter ist ein sehr kräftiger und doch leichter Kabi mit sehr viel Frucht (man riecht es auch!), ausgereift und mit schöner süßer Säurestruktur ideal passend zum Daubenschmaus. Fassdaubenschmaus: das ist auch so eine Idee von Markus Reis. Dabei isst man natürlich nicht die Hölzer gebrauchter Weinfässer – sie sind vielmehr mit den passenden Ausbuchtungen die angemessene stilechte Halterung für die mitgebrachten Gläser aus der Küche vom Zeltinger Hof. Da gibt es dann „alles das, was der Chef gern isst. Und alles, was er nicht gern isst, ist auch nicht dabei!“ Sagt der Chef, und der muss es ja wissen.

Der Slogan „Regional – erste Wahl“ sei durchaus ernst zu nehmen, erfahren wir: Durocschweine (alle 14 Tage werden zwei geschlachtet), Wasserbüffel und Herfordrinder wachsen beim Bauern und füllen den Warenkorb im Zeltinger Hof. Zwei ehemalige Metzgermeister machen daraus unter anderem Wurst – nach hauseigenen Rezepten in der Metzgerei hinter der Küche des Hotels. (Dass die beiden Mezger auch Biulli fahren, konnte man sich ja denken…) Verarbeitet wird alles von den Tieren, also nose to tail oder im Dialekt eben von de Schnüss bis zu de Föös. Das ist nicht nur nachhaltiug, das senkt auch den Wareneinsatz. Sagt man da win-win zu? Jo, sagt man. Wir schnabulierten (in der nicht-vegetarischen Variante) also Schinken-Sülze („nach dem Rezept von meinem Vater“), Ringelfleischwurst, Schinken-Sülze, Schinken auf Linsensalat. Zum Ziegenkäse vom Vulkanhof gab es eine Anmerkung des Chefs: „Der Vulkanhof hat mittlerweile den weltbesten Käse“. Okay, es gibt also Dinge, die der Markus Reis nicht selbst macht. In diese Kategorie fiel sicher auch das Lachscrepe-Röllchen…

Eins sollten wir bitte nicht zum Kabinett essen sollen: den Knacker, der frisch aus dem Rauch kam. Das Rauchige macht den Wein kaputt!“, lernten wir vorsorglich. Aber – Stichwort vorsorglich – es gab ja noch einen zweiten Wein…

Weine zum Daubenschmaus:

2023 Graacher Domprobst Riesling Kabinett trocken, Philipps Eckstein

2022 Bernkasteler Lay Riesling Spätlese trocken, Philipps Eckstein