Den Abschluss der Kochsternstunden feierte das Team von Gräfes Wein&fein mit Weinen aus der badischen Ortenau: vom Weingut Kopp kam Hanns Heidberg, um am Abend die Weine den Gästen vorzustellen. Vorab hatten wir ihn zum Gespräch im Studio Rdbl. und redeten über Persönliches (erst im zarten Alter von 60 Jahren machte HH aus seiner Leidenschaft für Wein einen Beruf und ist jetzt als Sommelier im Weingut Kopp tätig), natürlich auch übers Weingut uns seine Architektur sowie über die exzellente Gastronomie im eigenen Restaurant Ebanat und über biodynamische Landwirtschaft. Was die für das Weingut bedeutet? Hanns Heidberg erklärt, was es mit Kuhhörnern und natürlichen Düngemitteln auf sich hat. Nach dem Podcast gab’s dann die Weine zum Kochsternstunden-Menü – und auch da war das Mikro offen…

Der rote Faden durchs Gespräch (plus Weinvorstellungen am Abend)

01:06 zu Gast: Hanns Heidberg vom Weingut Kopp

…ein kölsche Jung

Kopp ist im Bereich Ortenau

aufgenommen am letzten Abend der Kochsternstunden

seit vier Jahren im WG Kopp

geöffnet wird (erst einmal zum Atmen) ein Chardonnay von der Tonerde

Konzept wie in Südafrika: gute Küche zum Wein

warum Südafrika?

Vater hat das WG 1996 gegründet

als Johannes 23 war, verstarb der Vater – also musste Johannes von der Uni (Geisenheim) und den Praktika (u.a. Südafrika) zurück ins Weingut

sofort alles umgestellt auf bio

Neubau ist im Sept. 2022 an den Start gegangen

2022 auch die demeter-Zertifizierung bekommen

mit 17 ha ging es los

34 ha gesamt, davon 32 Wein und 2 Rinder 😉

17 Highland Rinder

…auch für demeter-Zwecke geeignet: das verbuddelte Kuhhorn

Raritätenkeller zurück bis 2017

…vom Kennenlernen Gräfe-Heidmann

wie ist das, mit 60 den Sommelier zu machen?

22er Chardonnay Tonerde aus dem Barrique

Viognier (in D: 31 ha)

die untypischen Rieslinge rund um Baden Baden

Lage Feigenwäldchen 1996 übernommen (er sagt 7 ha, andere Quellen schreiben von 4,5 bis 5,3 ha (und 29% Hangneigung))

Bodenvielfalt – so schmecken alle Burgunder nach anderem Terroir

Arbeitsbeginn zur Mitte!

Auflösung: es gab ihn zum Lachs

dieser Wein reift gut in der Flasche weiter (bis 2031/32)

ein Terroir-Wein (2. Stufe bei Kopp)

30 Jahre alte Reben

Mitarbeiter: über 20, Restaurant inkl.

80 Plätze im Restaurant

3 Menüs für 67/78/82 – veg./Fleisch/Fisch

Johannes liebt Südafrika – und das merkt man

es gibt einen Weiß- und einen Rotwein in Zusammenarbeit mit einem befreundeten Winzer aus Südafrika im Angebot („Kontras“)

Veränderungen in der Weinszene – über Erntemengen (die offizielle Statistik sieht es für Deutschland gesamt nicht ganz so dolle)

weniger Wein im Jahrgang 2024 (wegen Frost und später Regen/Pilzkrankheiten), aber es gibt Überhänge aus 2023

Reserven im Keller sind immer gut 😉

es sind übrigens nicht 5 Grad wärmer im Schnitt „als der Rest von Deutschland“ DD und Baden Baden 2024 fast gleich 😉

Wasserversorgung: es gibt eine große Zisterne

wir sind eine komische Ecke – es gibt eine Trüffelplantage in der Gegend

über die Genusskultur – auf Erzeuge- wie auf Verbraucherseite

wir machen so gut wie keine Cuvées

Sortimentsthema, hier: Sekt

versektet werden die Grundweine in Speyer

klingt wie satt, ist aber SaT die Sektkellerei am Turm

36 oder 42 Monate Flaschengärung

42:16 Begrüßung durch Gräfe im Bistro

42:49 der Sekt

Riesling-Sekt mit 42 Monaten Flaschengärung

wenn der Gutswein gut ist, braucht man sich über das, was danach kommt, nicht mehr viel Gedanken machen

die Italiener machen eigentlich den Grauburgunder verkehrt!

GB ist dunkelrote Traube mit weißem Fleisch

eigentlich müsste er immer leicht roséfarben sein

so arbeiten wir: alle Weine mit so wenig Alkohol wie möglich

am besten 20 Minuten vor dem Trinken ins Glas geben!

Roter Porphyr: Vulkangestein

ganz bewusst feinherb gemacht

Weingut Kopp/Restaurant ebanat

Ebenunger Straße 23

76547 Sinzheim-Ebenung

Tel. +49 7221 803601

weingut-kopp.com

