In der 120. Folge unseres Podcasts „Auf ein Glas“ haben wir (also Matthias Gräfe und Ulrich van Stipriaan) uns auf den Weg in die Weiten Brandenburgs gemacht. Unser Ziel: das Weingut Marbachs Wolfshügel in der Niederlausitz. Wir trafen dort den Weingutsgründer und -besitzer Hubert Marbach und seinen Betriebsleiter Stefan Bönsch – den wir ja schon von seinen eigenen Weinen im sächsischen Elbland kennen. Natürlich reden wir darüber, warum man in Brandenburg ein Weingut gründet, was für Weine es dort gibt und wohin die Reise geht. Und auch sonst war es spannender, als man auf den ersten Blick denken mag…

Die probierten Weine:

Secco

Johanniter

Johanniter Zero

Riesling

Riesling „S“

Roter Riersling

Regent

Cabernet Cortis

Und das sind unsere Themen:

00:46 wir sind in der Niederlausitz, in Brandenburg

Weingut Marbachs Wolfshügel

Hubert Marbach

und Stefan Bönsch, bekannt von diversen Podcasts

Arbeitsbeginn…

Secco Rosé aus Regent

wo wird er verperlt?

in Speyer verperlt in der Sektkellerei am Turm

wie kommt man dartauf, an dieser Stelle Wein zu machen?

Marbach ist Winzersohn aus Bacharach am Rhein (6+4ha hatten sie da)

beruflich kam er vom regnerischen Stade ins sonnenschöne Senftenberg, wo er zehn Jahre am gleichen Ort einige Firmen kennenlernen durfte

die Überlegung, zu bleiben – als passionierte Jäger wollten er und seine Frau Forstwirtschaft machen

650 ha Wald in Jerischkle hat er bekommen

in alten Plänen einen Weinberg entdeckt

Pflanzrechte besorgt, mit 2ha angefangen, dann weitere 2ha – und jetzt schin gerodet: weitere 2 ha

manche sagen: der spinnt…

aber die Ergebnisse waren so, dass die Erweiterungen kamen

eigener Keller und Vinothek (seit diesem Jahr fertig) und bald 6ha

2006 begonnen zu roden (war vorher alles Wald)

100 Tonnen Kalk waren nötig, den Boden zu entsäuern

ein gemischter Boden

Gletschermassen vor 130.000 Jahren waren 500 m hoch

Kalk, Mergel, Sand, Steine, Braunkohle

das macht es interessant, Riesling von anderen Gegenden mit denen von hier zu vergleichen

SZ-Beitrag über den Riesling

Rebsorten im Anbau: Riesling (1,2 ha etwa), Joihanniter, Regent und Cabernet Cortis

…und ein wenig Roter Riesling

das ist der Einstiegswein auf dem Weingut

was bedeutet das eigentlich: brandenburgischer Wein?!

nochmal Thema Einstiegswein

Brandenburg – und ich mach trotzdem was Geiles!

der Johanniter wird im Alter ein wenig burgundisch…

und nun im Glas?

auch ein Johanniter, aber durchgegioren

Zero heißt er beim Weingut

das Ziel: in ein, zwei Jahren macht der viel Spaß

wie hoch ist der Berg?

in den Karten steht 152 m

am Fuße des Berges sind es 110 m

also ist der Berg 42 m hoch, oder?

Stefan Bönsch hat im Januar voll angefangen – mt Rebschnitt…

Veränderungen vor der Füllung – nach der Füllung

…aber jetzt kommt er wieder

zwei Rieslinge haben sie: einer kommt vom oberen Drittel, einer von den unteren zwei Drittel

Lesekräfte sind „sehr freiwillig hier“

Jungweinprobe: wer kommt da?

Winzer sind im Gartenbauverband Berlin-Brandenburg (auch hier)

derzeit sind es zwischen 40 und 50 Winzer

jedes Jahr Jungweinprobe von allen Winzern

es sind so wenige Winzer auf so großer Fläche: keine Konkurrenz

wir sind Exoten

der Brandenburger Wein ist in der Regel besser als sein Ruf

die 2. Generation Winzer ist professioneller als die Quereinsteiger der 1. Generation

es gibt bei aller Beschaulichkeit auch Anspruch, was zu bewegen

vielleicht kann man ja in Richtung biodynamisch was entwickeln (ohne sich gleich zertifizieren zu lassen)

aktuell: naturnah – wie genau?

organischer Dünger für den Boden, Einsaaten

im Keller lieber Erbsenproteine als „diese ganzen Produkte“

zum Zertifikat

den Bürokratismus bei der Zertifizierung will ich nicht haben

die Methode überzeugt mich schon!

gibt es eigentlich eine(n) Weinbaukontrolleur(in)?

dazu eine schöne Geschichte!

da war die Lebensmittelkontrolle im Hofladen und monierte: der Wein sei abgelaufen!

die Weinkontrolle wird vom Veterinäramt gemacht…

überlegen, es zur g.U. zu machen

auf dem Weg zur 14. Deutschen Weinanbaugebiet

Riesling S steht auf dem Etikett

Maischestandzeit fast zweI Tage

spontan vergoren (lange gegoren)

„schmeckt stark nach Stefan“

wir machen immer nur Stilistiken nach

besser: das ist mein Stil, das ist die Region

zur Preisfindung: das hat mit dem regionalen Umfeld zu tun – da sind 15 EU schon ein stolzer Preis.

Aufgabe der Gastronomie: besondere Erlebnisse bringen

gemischter Kundenstamm: privat & Gastro

Weinproben mit 4-5 Weinen und Spundekäs

was der Wein mit den Brandenburgern macht…

die leichte Weinkultur schadet nicht – im Gegenteil

wie ist es mit Gästen aus Polen? – wir reden über Winzer dort und über die Coolinaria in Görlitz

auch in Polen knüpft man an alte Traditionen an

wenn jetzt die gut ausgebildeten Winzer kommen, wird sich die Qualität und Vielfalt der Weine deutlich verbessern

auf dem Weg zur eigenständigen Genussregion

Nachtrag zum polnischen Weingut: Adoria

Qualitätsstufe wie der Riesling S

leichter von der Säure

das neue Projekt (die nächsten 2 ha)

Roter Riesling: was ist für sie wichtig (und was ist das überhaupt?)

der hier lag über Nacht auf der Maische

geschmacklich: vollmundiger

Matthias entdeckt Lambrusco-Style…

passt zu Männerspaghetti

Regent und die Vorurteile

wenn man sich beschäftigt, kann man da was rausarbeiten.

Aha-Erlebnis beim Züchter

15 Jahre alt und hervorragend

2008 erste Pflanzung

…und der neue Berg wird anders (Roter Riesling, Grüner Veltliner?)

wie geht das mit dem neuen Berg weiter? Gerodet ist er…

vor dem Roden 200 Jahre Waldbode -Humus ist da von den Blättern. Aber es fehlt Kalk

dann gefräst, dann Leguminosen

Ende 25 oder Ende 26 wird gepflanzt

so sieht der Berg aus

Humus vom Windradbau soll die Delle unten füllen

Der Klimawandel kommt uns zu Gute

interessanter Boden + viel Sonne + gute Technik + guter Kellermeister: warum sollte der Wein nichts sein?

eigene Jagd? Ja!

Wolfshügel – wie es zum Namen kam

Kreuzung aus Solaris und Cabernet Sauvignon

weinbaulich ein bisschen ein Graus…

Aromastufen des Paprikas

bei falscher Blattarbeit musste die Weine zehn Jahre auf der Flasche liegen lassen

Tipp: am Abend vorher dekantieren!

im vergangenen Jahr (falstaff 24) hat uvs das Kapitel Osten geschrieben

das ist nicht nur bei Weinguides so, auch bei der Qualitätsweinkontrolle…

wir sind jetzt eigentlich durch!

Marbachs Wolfshügel

Jerischke 2

03159 Neiße-Malxetal / Ortsteil Jerischke

Tel. +49 35600/23335

landhaus-marbach.de

