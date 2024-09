Benefiz-Galas sind ja meist sowohl glamourös als auch preisintensiv – schließlich geht’s ja darum, möglichst viel Geld zu sammeln, um dem jeweiligen Zweck möglichst viel Gutes zu tun. Die 16. HOPE-Gala Dresden am 26. Oktober ist so eine Benefizveranstaltung, die das Kinderprojekt „HOPE Cape Town“ in Südafrika in seinem Engagement für Gesundheit, Förderung und Bildung von Kindern und jungen Erwachsenen in den Townships rund um Kapstadt unterstützt. Sie hat in bisher über 2,5 Millionen Euro Spenden an HOPE Cape Town überwiesen. „Wir geben jeden gesependeten Cent weiter, weil wir auf viel Unterstützung bauen können!“, freut sich Viola Klein, die Initiatoren der Gala. Unterstützung heißt: Künstler*innen bekommen keine Gage (lediglich Fahrtkostern „und ein schönes Wochenende in Dresden“), Gastronmen spenden ihre Arbeitszeit und können ihrerseits beim Wareneinkauf von einer umfangreichen Kooperation mit dem Großhändler Selgros profitieren, der die HOPE-Gala als Sponsor unterstützt.

Und die Gäste? Sind nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre auch spendabel, zahlen oft nicht nur die 250 Euro, 280 Euro oder 330 Euro für die Tickets in den drei entsprechenden Kategorien, sondern stocken die zu erwartende Spendensumme im Laufe des Abends auf – aus einer Laune heraus, ja – aber es ist ja eine gute Laune. Und da es zwar schon reichlich verkaufte Karten, aber noch einige unverkaufte und auf potentielle Gäste (m/w/d) wartende Tickets gibt, hier ein Überblick zum Gala-Abend.

Den Rahmen für die Benefizgala bietet erneut das Schauspielhaus. „Ich bin sehr dankbar, dass wir hier so viel Unterstützung bekommen und wieder mit Show und Party zu Gast sein dürfen“, sagte Viola Klein auf einer Pressekonferenz im Vorfeld der Gala. „Beim SemperOpernball war das HOPE Cape Town-Projekt in diesem Jahr schon Charity-Partner“, ergänzte Joachim Klement, Intendant des Staatsschauspiel Dresden. „Jetzt bringen wir dank der Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Staatsschauspiels mit der HOPE-Gala das Kinderprojekt erneut auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Am 26. Oktober heißt es im Schauspielhaus wieder: Hoffnung verändert alles.“

Das Programm vereint acht Show Acts und verspricht viel Abwechslung. So haben sich Bell Book & Candle angekündigt, deren Hit „Rescue me” vom Titel her ja auch ganz gut zur Gala passt. Aus London kommt Anna Ermakowa nach Dresden, die aktuell mit ihrem Studioalbum „Behind Blue Eyes“ eine Palette von Songs aus der Musikgeschichte bringt, die in ihrem Leben eine besondere Rolle spielen. Pat Appleton und Karl Frierson („De Phazz“) sind im Schauspielhaus solo mit Jazz und Soul zu erleben und werden einen Song gemeinsam mit Rolf Stahlhofen performen, der mit den Söhnen Mannheims bekannt wurde. „An Rolf Stahlhofen haben wir im Herbst 2023 den HOPE Award übergeben und damit sein Engagement im Projekt „Water is right“ gewürdigt“, so Viola Klein. „Es freut mich riesig, dass er dieses Jahr als Musiker zu uns kommt – das wird ein ganz besonderer Höhepunkt in unserem Galaprogramm.“

Für die Tradition „Kids on Stage“ bei der HOPE-Gala steht die 11jährige Erika Tanase, die bei „The Voice Kids“ bis ins Halbfinale kam und „Rise like a Phoenix“ von Conchita interpretieren wird. Conchita hatte diesen Song im Jahr 2017 selbst bei der HOPE-Gala in Dresden gesungen. Außerdem sind junge und erwachsene Sänger und Sängerinnen der Musical Werkstatt „Oh-TÖNE“ aus Dresden dabei. Für optische Wow-Effekte sorgt der Varieté-Act „Mirror“ – vier Darsteller in futuristischen Kostümen, welche aus winzigen Spiegeln bestehen und das Licht in faszinierender Weise reflektieren. Moderieren werden den Abend Karen Heinrichs und Andrea Ballschuh.

Aftershowparty auf der großen Bühne

Bei der After-Show-Party wollen die Veranstalter an das begeisterte Feedback im Vorjahr anknüpfen, als The Weather Girls die Gäste nach kurzem Umbau mitten auf der großen Bühne sofort zum Tanzen brachten. Dieses Mal wird die Party von Udo Jürgens alias Martin Schmitt mit seiner Big Band eröffnet. Später gibt es Showeinlagen als Tribute an Tina Turner und Joe Cocker, die Partyband Flo & Chris ist dabei und final legt Gitta Sax auf, die vor ihrer Karriere als DJane als Playmate weithin bekannt wurde. Dazu wölbt sich ein lichtblauer, mit vielen Lichtern übersäter Bühnenhintergrund wie ein Sternenhimmel über den Gästen und sorgt für ein zauberhaftes Flair. Parallel wird der restaurierte Salon des Schauspielhauses für die After-Show-Party geöffnet. Zur Musik des Pianisten und Sängers Valentin Kuhn kann man hier entspannen und im Interieur viele Details entdecken, die die Restauratoren in liebevoller Arbeit wieder sichtbar gemacht haben.

Kulinarische Vielfalt bei der Party

Kulinarisch wird den Gästen bei der After-Show-Party eine riesige Auswahl geboten. Zahlreiche namhafte Dresdner Restaurants und Cafés unterstützen die Gala und bieten im ganzen Haus feine Kulinarik und Getränke an. Die Liste der Gastronomen liest sich wie das Who is Who der Dresdner Gastro-Szene und reicht von Elbuferei, Finesse und Stresa über „Sushi und Wein“, Carolaschlösschen und Luisenhof bis zum Kobalt Club Royal. Süße Akzente setzen die Amalia Patisserie im Taschenbergpalais und die Konditor-Innung mit dem Schokoladenmädchen. Der Valckenberg Weinhandel ist ebenfalls als Partner dabei.

Auch die Erlöse einer Tombola und einer Versteigerung sollen an das Projekt in Südafrika fließen. Erstmals gibt es eine Versteigerung von 16 hochwertigen Gewinnen über eine Online-Auktionsplattform, bei der man – unabhängig vom Besuch der Gala – bereits 10 Tage vorab mitbieten kann.

16. HOPE-Gala am 26. Oktober 2024

Staatsschauspiel Dresden, Großes Haus

Theaterstraße 2, 01067 Dresden

Einlass 17:30 Uhr / Beginn 19 Uhr

www.hopegala.de